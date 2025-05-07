İBB’deki rüşvet çarkında kirli pazarlık: Ver parayı al iskanı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

Sabah'ın haberine göre 2018'de Beylikdüzü'nde tamamladığı inşaatının iskanı için bizzat Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden rüşvet istediğini savcılık ifadesinde itiraf eden müteahhit Cemal Üneş, "Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi, Osmangazi Cad. No: 3 adresinde bulunan ve yapımını 2018'de tamamlamış olduğum inşaatın bitiminde, dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu beni yanına çağırdı. Önünde inşaatın iskan dosyasının beklediğini, 500 bin TL vermem gerektiğini söyledi. Ben kesinlikle veremeyeceğimi, çok büyük bir inşaat yükünün altından çıktığımı ve paramın olmadığını söyledim ve oradan ayrıldım. Yaklaşık 4-5 ay boyunca iskan çıkmadı. Bunun üzerine Ali Aksu isimli arkadaş ile Ekrem İmamoğlu'nun yanına gittik. İmamoğlu'nun yanına gittiğimizde Ali Aksu da benim bu parayı vermem gerektiğini söyleyerek İmamoğlu'nu destekledi. Mecbur kalmamla beraber zor şartlar altında parayı parça parça, o dönemin imardan sorumlu başkan yardımcısına kendi makamında elden teslim ettim. İskan çıktıktan sonra da belirttiğim şekliyle taksitleri götürmeye devam ettim" dedi.