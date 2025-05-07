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İBB’deki rüşvet çarkında kirli pazarlık: Ver parayı al iskanı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.05.2025 07:10
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İBB’deki rüşvet çarkında kirli pazarlık: Ver parayı al iskanı

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması devam ediyor. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında suç örgütü lideri olarak gösterilen ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, kirli çarkın A takımı kadrosunu Beylikdüzü döneminde kurduğu ortaya çıkmıştı. Beylikdüzü'nde inşaatlarına iskan alabilmek için İmamoğlu ve ekibinin rüşvet kıskacına aldığı müteahhitlerden biri daha itirafçı oldu. Müteahhit Cemal Üneş, “İmamoğlu odasında 500 bin lira istedi. Önce reddettim. 4-5 ay iskan alamayınca istedikleri parayı taksit taksit verdim.” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu ve İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı.

İMAMOĞLU VE ÖRGÜTÜ YAKAYI NASIL ELE VERDİ?

Yolsuzluktan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde inşaatların ruhsat ve iskanları karşılığında rüşvet aldığına yönelik itirafçı olan müteahhit sayısı her geçen gün artıyor.

İBB’deki rüşvet çarkında kirli pazarlık: Ver parayı al iskanı

Daha önce inşaat ruhsatı ve iskanı karşılığında İmamoğlu ve ekibine rüşvet olarak villa, daire ve para verdiğini itiraf eden müteahhitler Adem Kameroğlu, Muzaffer Beyaz, Fuat Keleş ve Dursun Keleş'in ardından bir müteahhit daha itirafçı oldu.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

Sabah'ın haberine göre 2018'de Beylikdüzü'nde tamamladığı inşaatının iskanı için bizzat Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden rüşvet istediğini savcılık ifadesinde itiraf eden müteahhit Cemal Üneş, "Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi, Osmangazi Cad. No: 3 adresinde bulunan ve yapımını 2018'de tamamlamış olduğum inşaatın bitiminde, dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu beni yanına çağırdı. Önünde inşaatın iskan dosyasının beklediğini, 500 bin TL vermem gerektiğini söyledi. Ben kesinlikle veremeyeceğimi, çok büyük bir inşaat yükünün altından çıktığımı ve paramın olmadığını söyledim ve oradan ayrıldım. Yaklaşık 4-5 ay boyunca iskan çıkmadı. Bunun üzerine Ali Aksu isimli arkadaş ile Ekrem İmamoğlu'nun yanına gittik. İmamoğlu'nun yanına gittiğimizde Ali Aksu da benim bu parayı vermem gerektiğini söyleyerek İmamoğlu'nu destekledi. Mecbur kalmamla beraber zor şartlar altında parayı parça parça, o dönemin imardan sorumlu başkan yardımcısına kendi makamında elden teslim ettim. İskan çıktıktan sonra da belirttiğim şekliyle taksitleri götürmeye devam ettim" dedi.

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