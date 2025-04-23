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Ekrem İmamoğlu ortağının payına çöktü! En iyi dükkanları almış

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Giriş: 23.04.2025 06:59 Güncelleme: 23.04.2025 07:15
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Ekrem İmamoğlu ortağının payına çöktü! En iyi dükkanları almış

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediyeye yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından rüşvet çarkıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 'müşteki şüpheli' sıfatıyla ifade veren Beyaz İnşaat’ın sahiplerinden müteahhit Muzaffer Beyaz’ın ifadeleri yeni bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Beyaz, ifadesinde eski ortağı İmamoğlu’nun Park Teras projesindeki payının üzerine çöktüğünü söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında başta eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı. İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağına karışan kişilere yönelik yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

İMAMOĞLU VE ÖRGÜTÜ YAKAYI NASIL ELE VERDİ?

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "müşteki şüpheli" sıfatıyla ifade veren Beyaz İnşaat'ın sahiplerinden müteahhit Muzaffer Beyaz'ın ifadeleri yeni bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı.

Müteahhit Muzaffer Beyaz (AHABER ARŞİV)Müteahhit Muzaffer Beyaz (AHABER ARŞİV)

Beyaz'ın ifadelerine göre Beylikdüzü Park Teras isimli projedeki ortaklık payı yüzde 15 olan Ekrem İmamoğlu'nun payını yüzde 20'ye çıkarmak için teklif verdiği ancak projenin bitmesine rağmen halen yüzde 5'lik payın tutarını ödemediği ortaya çıktı.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

"EN İYİ DÜKKANLARI ALDI"
Sabah'ın haberine göre Savcılığa tüm belge ve delilleri sunan Beyaz ifadesinde, "İmamoğlu, yüzde 5'lik kısmı kendi payına ekleyerek projenin en iyi dükkanlarını yüzde 20'lik payına karşılık aldı" diye konuştu.

Beylikdüzü'nde bu zamana kadar 15 projeyi hayata geçirdiğini, 3 tanesinin Ekrem İmamoğlu döneminden önce başladığını ancak onun döneminde ruhsatlandırma işlemi yapıldığını anlatan Beyaz, İmamoğlu'yla, Mustafa Keleş, Muammer Beyaz ve Metin Gül ile birlikte yaptıkları 'Bey City' isimli proje nedeniyle tanıştığını, proje başlamadan İmamoğlu'nun hisselerini Süleyman Aslan'a sattığını aktardı.

Park Teras AVM (AHABER ARŞİV)Park Teras AVM (AHABER ARŞİV)

"EKONOMİ ZORLUKTAN MALİYETİNE ALDI"
Teras Park isimli proje bittiği zaman müşteri bulduklarını ve projenin tamamını satmak istediklerini söyleyen Beyaz, "Bu durumu Ekrem İmamoğlu'na aktardık. O, payını satmak istemediğini, hatta hissesini yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarmak istediğini söyledi. Bu yüzde 5'lik payı ise maliyetine alabileceğini belirtti. Biz de ekonomik koşullardan dolayı teklifini kabul etmek zorunda kaldık. Yüzde 5'lik kısmı Ekrem İmamoğlu'nun üzerine yaptık" dedi.

Bu zamana kadar bu yüzde 5'lik kısmın maliyetini kendilerine ödemediğine dikkat çeken Beyaz, "Bu proje Teras Park isimli projedir. Şu an sadece oto yıkama kısmında ortaklığımız vardır. Diğer kısımlardaki haklarımızın hepsini başkasına sattık. İmamoğlu, yüzde 5'lik kısmı kendi payına ekleyerek, projenin en iyi dükkanlarını yüzde 20'lik payına karşılık aldı" ifadelerini kullandı.

Park Teras AVM Park Teras AVM

BELGELERİ SAVCILIĞA SUNACAK

Beyaz, İmamoğlu dahil olmak üzere Adem Soytekin, Fatih Keleş gibi İmamoğlu'na yakın isimlerden şikayetçi olduğunu söyledi. Beyaz, savcılığa İmamoğlu'yla ortaklıklarına dair yaptıkları sözleşmeleri ve diğer evrakları da sunacağını ilave etti.

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