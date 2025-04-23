Ekrem İmamoğlu ortağının payına çöktü! En iyi dükkanları almış

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

"EN İYİ DÜKKANLARI ALDI"

Sabah'ın haberine göre Savcılığa tüm belge ve delilleri sunan Beyaz ifadesinde, "İmamoğlu, yüzde 5'lik kısmı kendi payına ekleyerek projenin en iyi dükkanlarını yüzde 20'lik payına karşılık aldı" diye konuştu.

Beylikdüzü'nde bu zamana kadar 15 projeyi hayata geçirdiğini, 3 tanesinin Ekrem İmamoğlu döneminden önce başladığını ancak onun döneminde ruhsatlandırma işlemi yapıldığını anlatan Beyaz, İmamoğlu'yla, Mustafa Keleş, Muammer Beyaz ve Metin Gül ile birlikte yaptıkları 'Bey City' isimli proje nedeniyle tanıştığını, proje başlamadan İmamoğlu'nun hisselerini Süleyman Aslan'a sattığını aktardı.