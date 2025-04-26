Ekrem İmamoğlu ve kasalarının otel görüşmesinde yeni gelişme! İki valizde ne var? CHP'den itiraf gibi açıklama...
İBB'ye yönelik yapılan yolsuzluk soruşturması devam ederken dün (25 Nisan) eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk şüphelilerinin oteldeki görüşmesi gündeme bomba gibi düştü. Suç örgütü yöneticileri ve gizli kasalarla kameralar bantlanarak yapılan toplantının ardından İmamoğlu'nun koruma görevlisinin otelden çıkardığı sır valizlerin akıbeti ve içlerinde ne olduğu merak konusu oldu. Olay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırılırken yeni bir gelişme yaşandı. CHP'li Özgür Çelik gizli toplantıya ilişkin üst düzey güvenlik önlemleri alındığını belirterek itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Çelik, o valizlerde sinyal kesicilerin olduğunu söyleyerek 'Bu valizlerin içinde sinyal kesiciler var. Güvenlik ekipleri bu sinyal kesicileri valizlerle taşıyor.' dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, dün (25 Nisan) Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, korumalarının gelerek görüşme yapacağı alanı gören kameraları kapattığı görüntüler gündem oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görülüyor.
Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun ise 10.04'te geldiği yer alıyor.
1.5 SAATLİK SIR TOPLANTI
Beşiktaş'taki Le Meridien otelin 1. katında yapıldığı tespit edilen gizli toplantının ardından Ekrem İmamoğlu yaklaşık bir buçuk saat sonra saat 11.29'da otelden ayrıldı.
VALİZLERLE AYRILDILAR
İmamoğlu'nun otelden ayrılmasının hemen ardından yalnızca 7 dakika sonra saat 11.36'da koruma görevlisi otelin çıkış kapısında elinde iki büyük valizle belirdi. Koruma görevlisinin elindeki iki valizle İmamoğlu'nun ardından hızla otelden ayrıldığı görüldü.
İMAMOĞLU NEDEN GİZLİ GÖRÜŞTÜ?
Suç örgütü yöneticileri ve gizli kasalarla kameralar bantlanarak yapılan toplantının ardından İmamoğlu'nun koruma görevlisinin otelden çıkardığı sır valizlerin akıbeti ve içlerinde ne olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırılıyor.
İKİ VALİZDE NE VAR? İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA...
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu bir otele giriş yaparken taşınan bavul görüntüleriyle ilgili konuştu. Çelik gizli toplantıya ilişkin üst düzey güvenlik önlemleri alındığını belirterek itiraf gibi açıklamalarda bulunarak, "İBB, Başkan İmamoğlu'nun ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Ankara merkezli bir firma üzerinden, yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen sinyal kesici cihazlarından 10 adet temin etmiştir.Bu cihazlardan 2'si seyyar olarak araç konvoyunda kullanılmakta, diğerleri sabit olarak görüşmelerde ve makam odalarında güvenlik amaçlı çalıştırılmaktadır." dedi.
"SİNYAL KESİCİ CİHAZ VAR"
Çelik devamında, "Bavulla taşınan ekipmanlar, bombalı saldırı tehditlerine karşı kullanılan, yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen mobil cihazlardır. Bu cihazlar teknik özellikleri gereği büyük ve ağır olduğundan, korumalı taşıma çantalarında yani güvenli ekipman bavullarında taşınmaktadır. Sinyal kesici cihazların zarar görmemesi için korunaklı ve hızlı şekilde mobilize edilerek kurulabilmesi için bavulla taşınması standart bir uygulamadır. Bu tür cihazların kullanılması, Başkan İmamoğlu'nun şahsı güvenliği kadar, katıldığı etkinliklerdeki görüştüğü kişiler ve otel gibi kamuya açık yerlerdeki vatandaşların güvenliğini de sağlamayı amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kariyer basamaklarını tırmanmaktan asla vazgeçmeyen o 4 burç! Hırsları onları zirveye taşıyor
- 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Pilotlar Günü sözleri ve kutlama mesajları
- Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığını açıkladı!
- Altın alımı için doğru zaman geldi mi? Hangi yatırım daha karlı? İslam Memiş değerlendirdi
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? 26 Nisan Cumartesi maç programı
- 2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı: Çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri dikkat çekiyor!
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor: Toz taşınımı ve kuvvetli yağış uyarısına dikkat!
- Osman Boyner hayatını kaybetti! Osman Boyner kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
- Altında rüzgar tersine mi dönüyor, alım fırsatı başladı mı? İslam Memiş açıkladı
- Optik illüzyon testi: Sadece %1’i 10 saniyede 3 farkı görebiliyor!
- 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar açık mı? 30 Nisan yarım gün mü?
- 81 il içinden sizin il neyi ile meşhur? Bakın Türkiye'nin şehirleri dünyada nasıl tanınıyor!