Ekrem İmamoğlu ve kasalarının otel görüşmesinde yeni gelişme! İki valizde ne var? CHP’den itiraf gibi açıklama...

Ekrem İmamoğlu'nun koruması otel kamerasını böyle bantlarla kapattı. (AA)



Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun ise 10.04'te geldiği yer alıyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

1.5 SAATLİK SIR TOPLANTI

Beşiktaş'taki Le Meridien otelin 1. katında yapıldığı tespit edilen gizli toplantının ardından Ekrem İmamoğlu yaklaşık bir buçuk saat sonra saat 11.29'da otelden ayrıldı.

VALİZLERLE AYRILDILAR

İmamoğlu'nun otelden ayrılmasının hemen ardından yalnızca 7 dakika sonra saat 11.36'da koruma görevlisi otelin çıkış kapısında elinde iki büyük valizle belirdi. Koruma görevlisinin elindeki iki valizle İmamoğlu'nun ardından hızla otelden ayrıldığı görüldü.

İMAMOĞLU NEDEN GİZLİ GÖRÜŞTÜ?

Suç örgütü yöneticileri ve gizli kasalarla kameralar bantlanarak yapılan toplantının ardından İmamoğlu'nun koruma görevlisinin otelden çıkardığı sır valizlerin akıbeti ve içlerinde ne olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırılıyor.

Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü

İKİ VALİZDE NE VAR? İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA...

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu bir otele giriş yaparken taşınan bavul görüntüleriyle ilgili konuştu. Çelik gizli toplantıya ilişkin üst düzey güvenlik önlemleri alındığını belirterek itiraf gibi açıklamalarda bulunarak, "İBB, Başkan İmamoğlu'nun ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Ankara merkezli bir firma üzerinden, yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen sinyal kesici cihazlarından 10 adet temin etmiştir.Bu cihazlardan 2'si seyyar olarak araç konvoyunda kullanılmakta, diğerleri sabit olarak görüşmelerde ve makam odalarında güvenlik amaçlı çalıştırılmaktadır." dedi.

"SİNYAL KESİCİ CİHAZ VAR"

Çelik devamında, "Bavulla taşınan ekipmanlar, bombalı saldırı tehditlerine karşı kullanılan, yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen mobil cihazlardır. Bu cihazlar teknik özellikleri gereği büyük ve ağır olduğundan, korumalı taşıma çantalarında yani güvenli ekipman bavullarında taşınmaktadır. Sinyal kesici cihazların zarar görmemesi için korunaklı ve hızlı şekilde mobilize edilerek kurulabilmesi için bavulla taşınması standart bir uygulamadır. Bu tür cihazların kullanılması, Başkan İmamoğlu'nun şahsı güvenliği kadar, katıldığı etkinliklerdeki görüştüğü kişiler ve otel gibi kamuya açık yerlerdeki vatandaşların güvenliğini de sağlamayı amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.