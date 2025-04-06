İBB'deki rüşvet çarkının merkez üssü ortaya çıktı! Beylikdüzü'ndeki kafede 154 buluşma
Beylikdüzü-Saraçhane hattında faaliyet gösteren suç örgütü üyeleri, reklam ihalecileriyle önemli görüşmelerini bir kafenin özel odasında gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Kafenin VIP odasında yapılan 154 buluşma, baz kayıtlarıyla tespit edildi. Tanıklar, bu toplantıların ardından çantalarla para taşındığını belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında alınan tanık ifadeleri doğrultusunda yapılan daraltılmış baz incelemesi sonucunda; Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ekrem İmamoğlu ile birlikte suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen Serdal Taşkın, Necati Özkan, Fatih Keleş, Murat Ongun ile açık hava reklam ihalecileri Murat Kapki, Alper Aydın, Eyüp Subaşı ve Hüseyin Köksal'ın Beylikdüzü'nde bulunan bir kafenin VİP odasında 154 ayrı tarihte 23.00-01.00 saatleri arasında bir araya geldikleri tespit edildi.
ÇANTALARLA PARA TAŞINDI
Sabah'ın haberine göre şüphelilerin ayrıca Hüseyin Köksal'a ait tekstil fabrikasında ve Beşiktaş'ta bulunan bir ofiste de düzenli olarak toplandıkları saptandı. Söz konusu toplantılarda açık hava reklam ihalelerinin belirlendiği, elde edilen haksız kazançların bölüşüldüğü, toplantıların sonunda çantalarla para taşındığı tanık ifadeleriyle soruşturma dosyasında yer almıştı.
AÇIK TANIK İFŞA ETTİ
Soruşturma dosyasında açık tanık olarak ifade veren Kültür AŞ eski Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın şoförü Orhan Cevahiroğlu; Ekrem İmamoğlu ile birlikte Serdal Taşkın, Necati Özkan, Fatih Keleş, Murat Ongun ile İBB'den açık hava reklam ihaleleri alan Murat Kapki, Alper Aydın, Eyüp Subaşı ve Hüseyin Köksal'ın Beylikdüzü'nde bulunan bir kafede haftada iki gün 23.00-01.00 saatleri arasında toplandıklarını ve bu toplantıların sonunda çantalarla para taşındığını beyan etti.
Orhan Cevahiroğlu aynı isimlerin ayrıca Hüseyin Köksal'a ait Beylikdüzü'ndeki tekstil fabrikasında ve Beşiktaş'taki bir ofiste de düzenli olarak toplandıklarını ifadelerine ekledi.
DARALTILMIŞ BAZ ÇALIŞMASI
Tanık Cevahiroğlu'nun ifadeleri üzerine savcılık emniyetten şüphelilerin telefon sinyalleri için daraltılmış baz çalışması yapılmasını istedi. Emniyet şüphelilerin telefon sinyalleri üzerinden yaptığı geniş çaplı daraltılmış baz incelemesini rapor haline getirerek savcılığa gönderdi.
154 KEZ KAFEDE TOPLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ
Şüphelilerin telefon sinyallerine yönelik yapılan daraltılmış baz incelemesinde suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ekrem İmamoğlu ile birlikte suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen Serdal Taşkın, Necati Özkan, Fatih Keleş, Murat Ongun ile açık hava reklam ihalecileri Murat Kapki, Alper Aydın, Eyüp Subaşı ve Hüseyin Köksal'ın Beylikdüzü'nde bulunan bir kafede 154 ayrı tarihte 23.00-01.00 saatleri arasında bir araya geldikleri tespit edildi.
TANIK İFADESİYLE UYUMLU OLDUĞU ANLAŞILDI
Şüphelilerin Beylikdüzü'ndeki söz konusu kafenin yanı sıra Hüseyin Köksal'a ait Beylikdüzü'ndeki tekstil fabrikasında ve Beşiktaş'taki AK Merkez Rezidans'ta bulunan bir ofiste de düzenli olarak bir araya geldikleri yapılan daraltılmış baz incelemeleri sonucunda belirlendi. Yapılan tespitlerin tanık Orhan Cevahiroğlu'nun ifadesiyle uyumlu olduğu anlaşıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sıfır faizli kredi limitleri artırıldı! Tutar 75 bin TL’ye yükseldi
- Hemen yağ yakın! İşte kilo vermenize yardımcı olacak 10 doğal besin
- AUZEF bahar dönemi vize sınavı ne zaman, giriş belgeleri açıklandı mı?
- 5 Nisan Avukatlar Günü için en anlamlı kutlama mesajları ve sözleri
- 2025 Temmuz zammı için ilk rakamlar geldi: Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?
- Mis kokulu fırın makarna tarifi: Lezzeti artıracak ince tüyolar!
- Zeka testi: Tilkilerin arasındaki gizli kedi nerede? 1125 kişi denedi, 45'i bulabildi
- Zeka testi: Parktaki gizli aslan yavrusu nerede? 398 kişi denedi, 13'ü 6 saniyede bulabildi.
- İslam Memiş uyardı: Yatırımcı bunu kaçırmasın! Şimdi altın değil onu alma zamanı
- 2025 Nisan ayında en ucuz 20 sıfır otomobil: Togg, Hyundai, Fiat, Kia, Dacia, Opel, BYD
- Halkbank ve Ziraat Bankası 35 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu yayımlandı!
- Kokusuna aldanmayın! Her sabah 1 yeşil soğan yemenin vücuda 8 şaşırtıcı etkisi