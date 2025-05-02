Ekrem İmamoğlu’nun avukatları itirafçı avında! İBB başkanlık makamını karargah yaptılar

HERKESE AVUKAT TAHSİS EDİLMİŞ

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İstanbul Başsavcılığı'nda itirafçı olarak alınan beyanında avukatlar ile ilgili şunları söylemişti: "İBB'ye yönelik iş bu soruşturmada yapılan 19 Mart operasyonu öncesi 9 Mart'ta Kültür AŞ'de Yiğit adında bir avukatın başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda belediyeye yönelik bir operasyon olabileceği, bu operasyonun olmasına binaen herkesin ağız birliği yapması gerektiği, Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız hakkında sorular sorulduğunda herkesin aynı minvalde cevap vermesi ve aynı doğrultuda savunma verilmesi yönünde konuşmalar yapıldı. Murat Ongun ile Ertan Yıldız'ı başkan danışmanı olarak, Fatih Keleş'i ise İBB Spor Başkanı ve Meclis Üyesi olarak bildiğimizi ve söylememizi, bunun dışında bu kişilerle alakalı herhangi bilgiye sahip olmadığımızı söylememizi istediler. Bu toplantıda sadece Kültür AŞ yöneticileri ve çalışanları vardı. Ayrıca bu toplantıda bize isimlerini verdikleri avukatlara vekâlet çıkarmamızı söylediler. Ben de bana ismi verilen avukata vekalet çıkardım. Emniyet aşamasında verdiğim ifademde ve savcılık sorgumda bu avukat görev aldı. Dosya kapsamında bulunan belediye çalışanları olan diğer şüphelilerin de avukatları bu toplantıda belirlendi."