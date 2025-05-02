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Ekrem İmamoğlu’nun avukatları itirafçı avında! İBB başkanlık makamını karargah yaptılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.05.2025 07:05
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Ekrem İmamoğlu’nun avukatları itirafçı avında! İBB başkanlık makamını karargah yaptılar

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturmasının ikinci dalgasında 18 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Yolsuzluk soruşturmasında itirafçıların artması, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibini panikletti. İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık makamını adeta karargah gibi kullanan avukatlar itirafçı avına girişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta büyük bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜ NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu şüphelilerden 102'si yakalandı ve aralarında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un da bulunduğu 53'ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer taraftan 26 Nisan'da soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda da aralarında Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya'nın da bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 71'e yükseldi. Yolsuzluk ve rüşvet suçunda tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Saraçhane'deki başkanlık makamını işgal etti. 10 avukat başkanlık makamını karargah yapıp burada yolsuzluk dosyası için çalışıyor. Çoğu Ekrem İmamoğlu'nun şahsi avukatı olan bu kişilerin devletin resmi bir makamını işgal etmesi tepki çekiyor.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

Bilindiği gibi Ekrem İmamoğlu, Etiler'deki iki otelde kasaları olarak bilinen Fatih Keleş ve Adem Soytekin'inde aralarında bulunduğu kişilerle toplantılar yapmış ve bu toplantılarda kameralar bantlanmıştı. Aynı zamanda toplantının yapıldığı otele jammer cihazları getirilmişti.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

İTİRAFÇILARA BASKI

Sabah'ın haberine göre İmamoğlu'nu savunan avukat ekibinin bir başka icraatı da dosyada itirafçı olmak isteyen kişilere baskı yapmak olduğu bildiriliyor. Bildiklerini anlatmak isteyen şüphelilere hesap soran bu avukatlar adeta İmamoğlu'nun aleyhine hiçbir gelişme yaşanmaması için çırpınıyor.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

Avukatların başında Kemal Polat bulunuyor. Dosyada şüpheli olan kişilerin aileleri ile sürekli irtibatta olan avukatlar itirafçılığın önüne geçmeye çalışıyor. Bütün uğraşlara rağmen dosyadaki açık tanık sayısının 70'i geçtiği, itirafçı sayısının da her geçen gün arttığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları itirafçı avında! İBB başkanlık makamını karargah yaptılar

JAMMER İLE ÇALIŞIYORLAR

Avukatlar çalıştıkları odada jamer da bulunduruyor. Avukatların, jammera neden ihtiyaç duydukları ise anlaşılamıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları itirafçı avında! İBB başkanlık makamını karargah yaptılar

HERKESE AVUKAT TAHSİS EDİLMİŞ

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İstanbul Başsavcılığı'nda itirafçı olarak alınan beyanında avukatlar ile ilgili şunları söylemişti: "İBB'ye yönelik iş bu soruşturmada yapılan 19 Mart operasyonu öncesi 9 Mart'ta Kültür AŞ'de Yiğit adında bir avukatın başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda belediyeye yönelik bir operasyon olabileceği, bu operasyonun olmasına binaen herkesin ağız birliği yapması gerektiği, Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız hakkında sorular sorulduğunda herkesin aynı minvalde cevap vermesi ve aynı doğrultuda savunma verilmesi yönünde konuşmalar yapıldı. Murat Ongun ile Ertan Yıldız'ı başkan danışmanı olarak, Fatih Keleş'i ise İBB Spor Başkanı ve Meclis Üyesi olarak bildiğimizi ve söylememizi, bunun dışında bu kişilerle alakalı herhangi bilgiye sahip olmadığımızı söylememizi istediler. Bu toplantıda sadece Kültür AŞ yöneticileri ve çalışanları vardı. Ayrıca bu toplantıda bize isimlerini verdikleri avukatlara vekâlet çıkarmamızı söylediler. Ben de bana ismi verilen avukata vekalet çıkardım. Emniyet aşamasında verdiğim ifademde ve savcılık sorgumda bu avukat görev aldı. Dosya kapsamında bulunan belediye çalışanları olan diğer şüphelilerin de avukatları bu toplantıda belirlendi."

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