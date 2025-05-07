Lisedeki 4 yıllık eğitim MEB’in gündeminde! Masada hangi formüller var

İşte yeni müfredatın lise eğitimi (AHABER ARŞİV)

MASADA HANGİ FORMÜLLER VAR?

Saha çalışmalarının, sivil toplum örgütleri, dernekler ve konun uzmanları tarafından verilen öneri ve görüşler doğrultusunda MEB'in masasında şu modeller yer alıyor:

3+1 MODELİ: Lise eğitiminin "3+1" olması ve ilk 3 yılın zorunlu eğitim kapsamında, son 12'nci sınıfın ise üniversite sınavına hazırlık yılı olarak yapılandırılması, lise eğitiminin 3 yıla düşürülmesi ve bunun sonunda öğrencilere diploma verilmesi.

2+2 MODELİ: Bu modelde, 10'uncu sınıfı yani ilk 2 yılı bitiren öğrencilere lise diploması verilecek, akademik anlamda ilerlemek isteyenler lise eğitimine devam edecek ve 2 yıl daha eğitim alacak.

YAŞ MODELİ: Lise eğitiminde zorunlu eğitimini yaş temelli olarak yapılandırılması da öneriler arasında yer alıyor. Burada 16 yaşını bitirenlerin zorunlu eğitimden çıkarılması öneriliyor. Diğer bir öneri ise lise eğitiminin bütünüyle zorunluluktan çıkarılması.