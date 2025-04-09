Beylikdüzü’nden Saraçhane’ye uzanan rüşvet çarkı! Tek projeyle 4.7 milyarlık rant

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'BOŞ ALANDA ARTIŞ OLMAZ'

Bir parselin parsel alanı oranında artış olabilmesi için 'ancak kentsel dönüşümü sağlamak amacıyla yapılabilir' hükmünün bulunduğunu belirten Tüncel, "Parsellerin bulunduğu alanda plan hükümleri açıktır. Bir parselde parselin alanı oranında artış olabilmesi için ilgili planın plan notlarının 23.5 maddesinin başında kentsel dönüşümü sağlamak için yalnızca artış yapılabileceği yani boş parselde artış yapılamayacağı ve yine bu artışın sadece taban oturumu katsayısı verilen parsellerde yapılabileceği açıkça yazılmıştır. Oysaki bu parsellerde taban oturumu katsayısı olmayıp emsal vardır. Yani bu parsellerde imar planına göre artış uygulanması mümkün olmamasına rağmen İmamoğlu'nun belediye başkanı olduğu dönemde böyle bir uygulama yapılmıştır" ifadelerini kullandı.