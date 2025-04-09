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Beylikdüzü’nden Saraçhane’ye uzanan rüşvet çarkı! Tek projeyle 4.7 milyarlık rant

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.04.2025 07:24
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Beylikdüzü’nden Saraçhane’ye uzanan rüşvet çarkı! Tek projeyle 4.7 milyarlık rant

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderildi. İmamoğlu’nun rüşvet ve yolsuzluk çarkı Beylikdüzü dönemine uzanırken, usulsüzlüklerine bir yenisi eklendi. İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı usulsüz bir imar düzenlemesiyle fazladan 680 dairelik bir rant oluşturduğu ortaya çıktı.

İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İMAMOĞLU VE ÖRGÜTÜ YAKAYI NASIL ELE VERDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

İmamoğlu'nun suç örgütü lideri olduğu yolsuzluk ve rüşvet çarkı Beylikdüzü dönemine uzanırken, Beylikdüzü başkanlığı döneminde bir emlak projesi için usulsüz imar düzenlemesi yaparak rant sağladığı ortaya çıktı.

Yapı ruhsatı değişikliği yapılan alan (AHABER ARŞİV)Yapı ruhsatı değişikliği yapılan alan (AHABER ARŞİV)
Sabah'ın haberine göre Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde D-100 karayoluna cephede bulunan 125 ada 2 parsel ve 124 ada 3 parseldeki 44 bin metrekarelik boş alana 2007 yılında emsal 3 yükseklik serbest konut alanı olarak imar düzenlemesi yapıldı.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde alana yapı ruhsatı düzenlendi ancak mimari projede emsal 3.9 yükseklik serbest uygulaması yapıldı. Bu sayede 68 bin metrekarelik ek inşaat alanı kazanılarak fazladan 680 daire yapıldı. İmamoğlu başkanlığında yapılan bu usulsüzlükle 'Kameroğlu Metrohome Suits'te 4 milyar 760 milyon TL'lik rant sağlandı.

Beylikdüzü'ndeki siteler (AHABER)Beylikdüzü'ndeki siteler (AHABER)

SABAH'a konu hakkında bilgi veren AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Muhammed Ömer Tüncel de proje kapsamında ciddi usulsüzlükler yaşandığını ifade etti. 21 Ocak 2007 tarihinde İBB tarafından onaylanan imar planında söz konusu parsellerin, emsal 3, yükseklik serbest konut alanı olarak belirlendiğini belirten Tüncel, "18 Ağustos 2016 tarihinde verilen yapı ruhsatlarında mimari projelerde emsal 3 yerine 3.9 olarak uygulandı. Bu değişiklikle yaklaşık 68 bin metrekarelik ek inşaat alanı kazanıldı. Bu ise yaklaşık 680 adet fazladan daireye denk geliyor. Elde edilen bu farkla yaklaşık 4 milyar 760 milyon TL değerinde rant sağlandı" dedi.

Beylikdüzü'ndeki siteler (AHABER)Beylikdüzü'ndeki siteler (AHABER)

'BOŞ ALANDA ARTIŞ OLMAZ'
Bir parselin parsel alanı oranında artış olabilmesi için 'ancak kentsel dönüşümü sağlamak amacıyla yapılabilir' hükmünün bulunduğunu belirten Tüncel, "Parsellerin bulunduğu alanda plan hükümleri açıktır. Bir parselde parselin alanı oranında artış olabilmesi için ilgili planın plan notlarının 23.5 maddesinin başında kentsel dönüşümü sağlamak için yalnızca artış yapılabileceği yani boş parselde artış yapılamayacağı ve yine bu artışın sadece taban oturumu katsayısı verilen parsellerde yapılabileceği açıkça yazılmıştır. Oysaki bu parsellerde taban oturumu katsayısı olmayıp emsal vardır. Yani bu parsellerde imar planına göre artış uygulanması mümkün olmamasına rağmen İmamoğlu'nun belediye başkanı olduğu dönemde böyle bir uygulama yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü’nden Saraçhane’ye uzanan rüşvet çarkı! Tek projeyle 4.7 milyarlık rant

SORU ÖNERGESİNE CEVAP VERMEDİLER
Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde konu hakkında birçok kez soru önergesi verdiklerini ancak cevap alamadıklarını kaydeden Tüncel, 4 milyar 760 milyon TL'lik rantın takipçisi olacaklarını kaydetti.

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İMAR ARTIŞI VERİLDİKTEN KISA SÜRE SONRA BAŞKA PROJEDEN VİLLA ALDI
İmamoğlu'nun, kendi onayıyla sağlanan imar kıyağı ile 2017 yılında başlanan projeden kısa bir süre sonra Kameroğlu İnşaat'ın Büyükçekmece'de yaptığı Pelican Hill Ihlamur Evleri'nde göl manzalı bir villa satın aldığı iddia edildi.

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