Bakan Fidan’dan Pakistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü: Pakistan-Hindistan gelişmeleri masada

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Bakan Hakan Fidan ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Hindistan ve Pakistan arasında artan askeri gerilim masaya yatırıldı.

HİNDİSTAN İLE PAKİSTAN KARŞI KARŞIYA

Görüşmenin, Hindistan'ın Pakistan'ın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği füze saldırılarının ardından gerçekleştiği bildirildi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın saldırılarına karşılık olarak Pakistan'ın zaman ve yeri kendisinin belirleyeceği şekilde karşılık vereceğini duyurmuştu.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 ÖLÜ, 12 YARALI

Saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiği açıklanmış, ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı bildirilmişti.