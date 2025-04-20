Rüşvet çarkında kirli pazarlık: Ver villayı al ruhsatı! İmamoğlu çifti villanın içini bile dizayn ettirdi
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediyeye yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından rüşvet çarkıyla ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İhale karşılığı Ali Nuhoğlu'nun Sarıyer'deki 3 villasına çöken İmamoğlu'nun yeni bir villa skandalı da Büyükçekmece'de patladı. Yolsuzluk soruşturmasında ifade veren müteahhit Adem Kameroğlu, 2016'da İmamoğlu'na rüşvet olarak Büyükçekmece'de göl manzaralı villa verdiğini itiraf etti. İmamoğlu'na devredilen villanın güncel değerinin 3 milyon dolar olduğu kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında başta eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı. Beylikdüzü'nden Saraçhane'ye uzanan suç örgütünün yeni bir marifeti daha ortaya çıktı.
Gizli kasası olduğu değerlendirilen Ali Nuhoğlu'na verdiği ihaleler karşılığında rüşvet olarak Sarıyer'deki 3 lüks villayı aldığı ortaya çıkan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci villa skandalı Büyükçekmece'de patlak verdi.
Sabah'ın haberine göre yolsuzluk soruşturmasında 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade veren Kameroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kameroğlu, 2016'da Beylikdüzü'deki Metro Home konut projesinin inşaat ruhsatı karşılığında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden Büyükçekmece'deki Ihlamur Evleri projesinden lüks bir villa aldığını söyledi.
Kameroğlu, ifadesinde, "Metro Home'un ruhsatı için Beylikdüzü Belediyesi'ne başvurdum. Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen ruhsatım verilmedi. Tuncay Yılmaz'ı (İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü) muhatap gösterdiler. Tuncay Yılmaz'la bir araya geldik. İnşaat ruhsatına karşılık Ihlamur Evleri'nde 1 adet villa seçeceklerini ve bunun karşılığında ruhsatın verileceğini söyledi. Kabul etmek zorunda kaldım" dedi.
İşte Kameroğlu'nun ifadesi:
"HARCI YATIRDIM RUHSAT VERİLMEDİ"
2016 yılında Beylikdüzü Derviş Eroğlu Caddesi'nde bulunan ve halihazırda üzerinde Metro Home isimli sitenin bulunduğu arsalarıma imar almak için Beylikdüzü Belediyesi'ne başvurdum. Projemi çizmiş, harçlarımı yatırmıştım. Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen inşaat ruhsatı verilmedi. O sırada 2013 yılında başlayan Büyükçekmece sınırlarında bulunan Pelican Hill Ihlamur Evleri isimli projem devam ediyordu.
"RUHSATA KARŞILIK VİLLA İSTEDİ"
Belediyeye yapmış olduğum müracaatlar sırasında belediye görevlileri bu konuda Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü) isimli kişiyle görüşmem gerektiğini söylediler. Ben o sırada kendisini tanımıyordum. Tuncay Yılmaz, belediyeye yapmış olduğum inşaat ruhsatı müracaatına karşılık Ihlamur Evleri'nde 1 adet villa seçeceklerini bunun karşılığında ruhsatımın verileceğini söyledi. Yasal haklarımı alamayacağımdan ve belediyenin bana zorluk çıkaracağından korktuğum için kabul ettim.
"İMAMOĞLU ÇİFTİ 600 BİN LİRALIK EŞYA ALDIRDI"
Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Ihlamur Evleri inşaat sürecindeyken villayı kontrol etmek için geldi. Projede olmayan ekstralar ve lüks taleplerde bulunuldu. Villanın beyaz eşyaları, mobilyaları, havuz ve peyzajı dahil olmak üzere istenilenler mimarları tarafından en lüks markalar seçilerek aldırıldı. Tüm istenilenleri yerine getirdim. Sadece bu masraflar o dönemin parasıyla 600 bin lira tuttu.
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