Rüşvet çarkında kirli pazarlık: Ver villayı al ruhsatı! İmamoğlu çifti villanın içini bile dizayn ettirdi

"İMAMOĞLU ÇİFTİ 600 BİN LİRALIK EŞYA ALDIRDI"

Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Ihlamur Evleri inşaat sürecindeyken villayı kontrol etmek için geldi. Projede olmayan ekstralar ve lüks taleplerde bulunuldu. Villanın beyaz eşyaları, mobilyaları, havuz ve peyzajı dahil olmak üzere istenilenler mimarları tarafından en lüks markalar seçilerek aldırıldı. Tüm istenilenleri yerine getirdim. Sadece bu masraflar o dönemin parasıyla 600 bin lira tuttu.