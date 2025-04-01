Beylikdüzü'nden Saraçhane'ye uzanan rüşvet çarkı! İşte İmamoğlu'nun A takımı
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında suç örgütü lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu kirli çarkın A takımı kadrosunu Beylikdüzü döneminde kurdu. Eski belediye başkanı İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nden İBB’ye taşıdığı isimler, kısa sürede rüşvet çarkının kilit noktalarına getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu ve İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı.
Belediyedeki rüşvet çarkıyla ilgili çıkan detaylara bir yenisi daha eklendi. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren kurduğu kadroları ve ilişkileri gün yüzüne çıkardı.
2014-2019 yıllarında Beylikdüzü Belediye Başkanı olan İmamoğlu'nun, 2019'da İBB Başkanı seçilmesinin ardından aynı kadroyu İBB bünyesine taşıdığı ve bu isimlerin büyük çoğunluğunun yolsuzluk soruşturmasında şüpheli ya da tutuklu olduğu belirlendi.
ÖRGÜT YÖNETİCİSİ SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI
Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Mart 2025 tarihli açıklamasında, Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü elebaşı" olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan kişileri İBB'de üst düzey görevlere getirdiği" vurgulandı. İmamoğlu ise "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla tutuklandı.
A TAKIMA TOPLU SORUŞTURMA
İmamoğlu'nun Beylikdüzü ve İBB dönemlerinde en yakınında yer alan isimler hakkındaki suçlamalar şu şekilde:
Murat Ongun: Beylikdüzü'nde danışman, İBB'de başkan danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıydı. "Örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla tutuklandı.
Fatih Keleş: Beylikdüzü ve İBB Meclis Üyesi, İBB Spor Kulübü Başkanı. Aynı suçlamayla tutuklandı.
Turan Taşkın Özer: Beylikdüzü'nde hukuk danışmanıydı. Sonrasında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve İstanbul Milletvekili oldu. Dokunulmazlığı nedeniyle dosyası ayrıldı.
Serdal Taşkın: Beylikdüzü Belediyesi'nden milyonlarca liralık ihale aldı. İBB'de Kültür A.Ş. Genel Müdürü yapıldı. Soruşturmada tutuklandı.
Taner Çetin: Beylikdüzü'nde Kültür Müdürüydü. Gerçekleşmeyen hayali söyleşi için belediye kasasından 987 bin TL ödeme yaptığı tespit edildi. İBB Basın Yayın Daire Başkanı oldu.
Emrah Bağdatlı: Murat Ongun'un danışmanı olarak tanıtıldı. Medya A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale aldığı, paravan şirketlerle milyonlarca liralık işlem yaptığı iddia ediliyor. Şu anda firari.
Mehmet Murat Çalık: Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcılığı'ndan Belediye Başkanlığı'na kadar yükseldi. 2024 sonrası tutuklandı.
PARA KULELERİ SORUŞTURMADA
İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alınmasıyla ilgili gündeme gelen para sayma görüntüleri de bu dosyanın parçası. Görüntülerde yer alan Fatih Keleş, ifadesinde, çantalardaki paraları Turan Taşkın Özer'den aldığını, kendisine "bağış parası" olarak verildiğini söyledi. İfadeler, para akışının Beylikdüzü bağlantılı isimler üzerinden yürüdüğünü ortaya koydu.
FİRARİ "KASA"DAN MİLYONLUK VURGUN
Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden Emrah Bağdatlı'nın, Medya A.Ş. ve KİPTAŞ üzerinden birçok ihaleyi kendi ve çalışanlarının adına kurulan firmalar aracılığıyla aldığı tespit edildi. İddiaya göre Bağdatlı, sistemli bir şekilde paravan şirketlerle milyonluk vurgunlar yaptı. Murat Ongun ile yakın ilişkide olduğu belirtilen Bağdatlı, operasyonlardan kısa süre önce yurt dışına çıktı.
İŞTE O YAPILANMA
Beylikdüzü Dönemi (2014-2019)
Ekrem İmamoğlu – Belediye Başkanı
Murat Ongun – Danışman
Fatih Keleş – Meclis Üyesi
Turan Taşkın Özer – Hukuk Danışmanı / CHP İlçe Başkanı
Serdal Taşkın – Belediyeden 42 milyonluk ihale alan iş insanı
Taner Çetin – Kültür Müdürü (hayali söyleşi vurgunu)
Mehmet Murat Çalık – Belediye Başkan Yardımcısı ve Teknik Koordinatör
-İBB Dönemi (2019-2025)
Ekrem İmamoğlu – Belediye Başkanı (Tutuklu)
Murat Ongun – Başkan Danışmanı, Medya A.Ş. Yön. Kur. Başkanı (Tutuklu)
Fatih Keleş – Meclis Üyesi, Spor Kulübü Başkanı (Tutuklu)
Turan Taşkın Özer – Milletvekili (Dosyası ayrıldı)
Serdal Taşkın – Kültür A.Ş. Genel Müdürü (Tutuklu)
Taner Çetin – Basın Yayın Daire Başkanı
Nuri Aslan – Meclis Üyesi, Başkan Vekili
Emrah Bağdatlı – Medya A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale alan, firari "kasa"
MEHMET MURAT ÇALIK DA DOSYADA
Öte yandan, Beylikdüzü Belediyesi'ndeki kadroların içinde yer alan bir başka isim olan Mehmet Murat Çalık da soruşturma dosyasına dahil edildi. Çalık, 2014-2019 döneminde İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında başkan yardımcısı ve teknik koordinatör olarak görev yaptı.
2019'da ise İmamoğlu'nun yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. 2024 yerel seçimlerinin ardından görevine devam eden Çalık, yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.
BAŞKAN VEKİLLİĞİNE BEYLİKDÜZÜ'NDEN GELEN İSİM
İBB Başkan Vekilliğine seçilen Nuri Aslan da, 2011-2019 arasında Beylikdüzü Kent Konseyi'nde görev yaptıktan sonra meclis üyeliğine getirilmişti. İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada Aslan, İBB Başkan Vekili olarak belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji alarm verdi: Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya...
- İşte Benim Stilim jüri üyeleri 2025 | İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir? Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer...
- FB-GS Derbisi ne zaman? ZTK Fenerbahçe Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?
- Krematoryum nedir, ne anlama geliyor? Krematoryum Türkiyede var mı?
- 1 Nisan Şaka Günü: Gelenek nasıl başladı? 1 Nisan nedir, bu yıl hangi güne denk geliyor?
- Togg T10X 1.440.000 TL, Bayon 1.303.500 TL, i10 - 1.070.500 TL yarı fiyatına düşecek! 2025 ÖTV'siz indirimli araç listesi
- SGK'dan 5 yıl -1800 gün erken emeklilik çizelgesi! 1999 sonrası ve 2005-2008 sigorta girişi olana...
- Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Selma Konak aslen nereli, kaç çocuğu var?
- Meteoroloji tatil bölgeleri dahil tek tek uyardı: Sağanak, çöl tozu ve fırtına kuvvetli geliyor! 31 Mart hava durumu
- Yerli otomobil desteği nedir, kimler faydalanabilir? İlk arabam yerli otomobil destek programı başvuruları başladı mı?
- X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ? X erişim sorunu son dakika: Neden giriş yapamıyorum? Akış yenilenmeme sorunu
- A101 aktüel nisan ayı aktüel kataloğu yayınlandı: Çok amaçlı aktivite koltuğu, overlok makinesi, elektrikli süpürge satışta...