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Beylikdüzü'nden Saraçhane'ye uzanan rüşvet çarkı! İşte İmamoğlu'nun A takımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.04.2025 07:03
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Beylikdüzü’nden Saraçhane’ye uzanan rüşvet çarkı! İşte İmamoğlu’nun A takımı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında suç örgütü lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu kirli çarkın A takımı kadrosunu Beylikdüzü döneminde kurdu. Eski belediye başkanı İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nden İBB’ye taşıdığı isimler, kısa sürede rüşvet çarkının kilit noktalarına getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu ve İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı.

İMAMOĞLU VE ÖRGÜTÜ YAKAYI NASIL ELE VERDİ?

Belediyedeki rüşvet çarkıyla ilgili çıkan detaylara bir yenisi daha eklendi. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren kurduğu kadroları ve ilişkileri gün yüzüne çıkardı.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı (Ekran görüntüsü) .Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı (Ekran görüntüsü) .

2014-2019 yıllarında Beylikdüzü Belediye Başkanı olan İmamoğlu'nun, 2019'da İBB Başkanı seçilmesinin ardından aynı kadroyu İBB bünyesine taşıdığı ve bu isimlerin büyük çoğunluğunun yolsuzluk soruşturmasında şüpheli ya da tutuklu olduğu belirlendi.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA).Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA).

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Mart 2025 tarihli açıklamasında, Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü elebaşı" olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan kişileri İBB'de üst düzey görevlere getirdiği" vurgulandı. İmamoğlu ise "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla tutuklandı.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Murat Ongun Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Murat Ongun

A TAKIMA TOPLU SORUŞTURMA

İmamoğlu'nun Beylikdüzü ve İBB dönemlerinde en yakınında yer alan isimler hakkındaki suçlamalar şu şekilde:

Murat Ongun: Beylikdüzü'nde danışman, İBB'de başkan danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıydı. "Örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla tutuklandı.
Fatih Keleş: Beylikdüzü ve İBB Meclis Üyesi, İBB Spor Kulübü Başkanı. Aynı suçlamayla tutuklandı.
Turan Taşkın Özer: Beylikdüzü'nde hukuk danışmanıydı. Sonrasında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve İstanbul Milletvekili oldu. Dokunulmazlığı nedeniyle dosyası ayrıldı.

Serdal TaşkınSerdal Taşkın
Serdal Taşkın: Beylikdüzü Belediyesi'nden milyonlarca liralık ihale aldı. İBB'de Kültür A.Ş. Genel Müdürü yapıldı. Soruşturmada tutuklandı.
Taner Çetin: Beylikdüzü'nde Kültür Müdürüydü. Gerçekleşmeyen hayali söyleşi için belediye kasasından 987 bin TL ödeme yaptığı tespit edildi. İBB Basın Yayın Daire Başkanı oldu.
Emrah Bağdatlı: Murat Ongun'un danışmanı olarak tanıtıldı. Medya A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale aldığı, paravan şirketlerle milyonlarca liralık işlem yaptığı iddia ediliyor. Şu anda firari.
Mehmet Murat Çalık: Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcılığı'ndan Belediye Başkanlığı'na kadar yükseldi. 2024 sonrası tutuklandı.

CHP'deki para kuleleri görüntüleri (ahaber.com.tr)CHP'deki para kuleleri görüntüleri (ahaber.com.tr)

PARA KULELERİ SORUŞTURMADA

İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alınmasıyla ilgili gündeme gelen para sayma görüntüleri de bu dosyanın parçası. Görüntülerde yer alan Fatih Keleş, ifadesinde, çantalardaki paraları Turan Taşkın Özer'den aldığını, kendisine "bağış parası" olarak verildiğini söyledi. İfadeler, para akışının Beylikdüzü bağlantılı isimler üzerinden yürüdüğünü ortaya koydu.

Murat Ongun'un gizli kasası Emrah Bağdatlı (AHABER) Murat Ongun'un gizli kasası Emrah Bağdatlı (AHABER)

FİRARİ "KASA"DAN MİLYONLUK VURGUN

Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden Emrah Bağdatlı'nın, Medya A.Ş. ve KİPTAŞ üzerinden birçok ihaleyi kendi ve çalışanlarının adına kurulan firmalar aracılığıyla aldığı tespit edildi. İddiaya göre Bağdatlı, sistemli bir şekilde paravan şirketlerle milyonluk vurgunlar yaptı. Murat Ongun ile yakın ilişkide olduğu belirtilen Bağdatlı, operasyonlardan kısa süre önce yurt dışına çıktı.

Fatih KeleşFatih Keleş

İŞTE O YAPILANMA

Beylikdüzü Dönemi (2014-2019)
Ekrem İmamoğlu – Belediye Başkanı
Murat Ongun – Danışman
Fatih Keleş – Meclis Üyesi
Turan Taşkın Özer – Hukuk Danışmanı / CHP İlçe Başkanı
Serdal Taşkın – Belediyeden 42 milyonluk ihale alan iş insanı
Taner Çetin – Kültür Müdürü (hayali söyleşi vurgunu)
Mehmet Murat Çalık – Belediye Başkan Yardımcısı ve Teknik Koordinatör

Ekrem İmamoğlu – Turan Taşkın Özer – Mehmet Murat Çalık (AHABER)Ekrem İmamoğlu – Turan Taşkın Özer – Mehmet Murat Çalık (AHABER)

-İBB Dönemi (2019-2025)
Ekrem İmamoğlu – Belediye Başkanı (Tutuklu)
Murat Ongun – Başkan Danışmanı, Medya A.Ş. Yön. Kur. Başkanı (Tutuklu)
Fatih Keleş – Meclis Üyesi, Spor Kulübü Başkanı (Tutuklu)
Turan Taşkın Özer – Milletvekili (Dosyası ayrıldı)
Serdal Taşkın – Kültür A.Ş. Genel Müdürü (Tutuklu)
Taner Çetin – Basın Yayın Daire Başkanı
Nuri Aslan – Meclis Üyesi, Başkan Vekili
Emrah Bağdatlı – Medya A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale alan, firari "kasa"

Mehmet Murat Çalık (AHABER)Mehmet Murat Çalık (AHABER)

MEHMET MURAT ÇALIK DA DOSYADA

Öte yandan, Beylikdüzü Belediyesi'ndeki kadroların içinde yer alan bir başka isim olan Mehmet Murat Çalık da soruşturma dosyasına dahil edildi. Çalık, 2014-2019 döneminde İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında başkan yardımcısı ve teknik koordinatör olarak görev yaptı.

2019'da ise İmamoğlu'nun yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. 2024 yerel seçimlerinin ardından görevine devam eden Çalık, yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.

Nuri Aslan - Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğluNuri Aslan - Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

BAŞKAN VEKİLLİĞİNE BEYLİKDÜZÜ'NDEN GELEN İSİM

İBB Başkan Vekilliğine seçilen Nuri Aslan da, 2011-2019 arasında Beylikdüzü Kent Konseyi'nde görev yaptıktan sonra meclis üyeliğine getirilmişti. İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada Aslan, İBB Başkan Vekili olarak belirlendi.

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