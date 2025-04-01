Beylikdüzü’nden Saraçhane’ye uzanan rüşvet çarkı! İşte İmamoğlu’nun A takımı

Mehmet Murat Çalık (AHABER)

MEHMET MURAT ÇALIK DA DOSYADA



Öte yandan, Beylikdüzü Belediyesi'ndeki kadroların içinde yer alan bir başka isim olan Mehmet Murat Çalık da soruşturma dosyasına dahil edildi. Çalık, 2014-2019 döneminde İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında başkan yardımcısı ve teknik koordinatör olarak görev yaptı.

2019'da ise İmamoğlu'nun yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. 2024 yerel seçimlerinin ardından görevine devam eden Çalık, yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.