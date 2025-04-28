İBB'de yolsuzluk sessizliği: CHP'nin cevap vermediği sorular
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük iddiaları her geçen gün büyüyor. Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik belgeler, suç duyuruları ve tanık ifadeleri kamuoyuna yansırken CHP yönetimi sessizliğini koruyor. Rüşvet skandallarından tehdit iddialarına, kayıt dışı para akışından kişisel veri ihlallerine kadar pek çok suçlamaya henüz yanıt verilmedi. CHP, İBB’de dönen para ve usulsüzlük çarkı hakkında kamuoyuna bir açıklama yapmaktan kaçınırken işte cevap verilemeyen sorular…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde son dönemde patlak veren yolsuzluk ve rüşvet iddiaları Türkiye gündemine damgasını vurdu. Belgeler, tanık ifadeleri ve resmi suç duyuruları ile desteklenen suçlamalara rağmen CHP yönetimi derin bir sessizliğe gömüldü. Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresine yönelik kayıt dışı para trafiği, usulsüz villa projeleri ve tehdit vakaları iddiaları kamuoyunda büyük tepki topladı. İddialar arasında iş insanlarından rüşvet alınması, medya manipülasyonu ve kişisel veri ihlalleri de bulunuyor. Ancak tüm bu ağır suçlamalar karşısında CHP'den herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti. Öne çıkan suçlara ilişkin CHP'nin sessizliği devam ederken yanıt bekleyen soruları tek tek derledik.
RUHSAT BELGELERİ KARŞILIĞINDA RÜŞVET İDDİASI
İmamoğlu ve ekibinin, iş insanlarından ruhsat belgeleri karşılığında rüşvet aldığı belgelerle ortaya çıktı. İş insanları tarafından savcılıklara yapılan suç duyurularının ardından CHP'nin bu iddialara ilişkin sessiz kalması dikkat çekti. Parti yönetimi, kamuoyunun beklediği açıklamaları yapmadı.
VİLLA İDDİALARI: CHP NEDEN SESSİZ?
İmamoğlu'nun İstanbul, Kazdağları ve Bodrum gibi bölgelerde usulsüz villalar diktiği iddiaları da gündeme geldi. İddialara göre, şüpheli iş insanları, inşaat projelerine onay alabilmek için İmamoğlu'na rüşvet olarak villa verdiklerini açıkladı. İBB'nin villa karşılığı imza kampanyasıyla ilgili sorular karşısında CHP'nin sessizliği sürüyor.
PARA KASALARI KAMERALARA YAKALANDI
Yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun "para kasaları" deste deste para sayarken görüntülendi. Yapılan aramalarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde kayıt dışı yüklü miktarda para bulundu. Paraların kayıtsız oluşu hakkında kamuoyuna bir açıklama yapılmazken, CHP yine sessizliğini korudu.
JAMMER KULLANIMI VE GÜVENLİK KAMERALARININ KAPATTIRILMASI
İmamoğlu'nun bir otelde yaptığı gizli toplantı öncesi güvenlik kameralarının bantlanması ve jammer cihazı kullanılması da soru işaretlerine neden oldu. Jammer cihazlarının devlet izniyle alınması gerekirken, İmamoğlu'nun resmi izin almadan bu cihazları kullandığı belirlendi. CHP yönetimi, bu gizli buluşmalar ve yasa dışı uygulamalarla ilgili açıklama yapmadı.
HARDDİSKLER NEDEN GİZLENDİ?
Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı'ndaki konutunun kamera kayıtlarının yer aldığı dört harddiskin, İSPER A.Ş.'nin deposunda gizlendiği ortaya çıktı. Bu harddisklere zarar verildiği tespit edilirken, CHP konuyla ilgili sessizliğini sürdürdü.
RÜŞVET VE TEHDİT ÇARKI İDDİALARI
İmamoğlu'na yakın isimlerin, rüşvet taleplerini reddeden iş insanlarını tehdit ettiği, yerel yönetimler aracılığıyla şirketlere astronomik cezalar uyguladığı iddia edildi. Soruşturma dosyalarına yansıyan ifadelere göre, iş insanları "Geleceğin Cumhurbaşkanı ile kötü olmak mı istiyorsunuz?" sözleriyle tehdit edildi. Bu iddialara ilişkin CHP'den henüz bir açıklama gelmedi.
KAYIT DIŞI PARA AĞI VE MEDYA İLİŞKİLERİ
Murat Ongun'un, kayıt dışı paralarla gazeteciler ve influencerlar üzerinden bir ağ oluşturduğu, çok sayıda kişiye elden zarfla para dağıttığı iddiaları gündeme geldi. Trollere aktarılan bu paralarla ilgili CHP'nin herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekiyor.
YAPAY ZEKA İLE KİŞİSEL VERİ TOPLAMA SKANDALI
Murat Ongun'un, "reklamistanbul üzerinden yapay zeka tabanlı bir yazılım geliştirerek vatandaşların kişisel verilerini hukuksuz şekilde topladığı da iddialar arasında. İstanbul halkının kişisel bilgilerine yönelik bu ihlaller konusunda CHP sessiz kalmayı tercih etti.
GİZLİ PARA KASALARI VE USULSÜZ ŞİRKET İLİŞKİLERİ
İmamoğlu'nun doğrudan yönettiği gizli para kasalarının ve şirketler üzerinden yürütülen usulsüz para trafiğinin belgelendiği bildirildi. Yolsuzluk ağına ilişkin somut kanıtlar ortaya çıkarken, CHP bu konuda da açıklama yapmadı.
SUÇ GELİRLERİYLE KİŞİSEL SERVET EDİNME İDDİASI
Resmi belge ve tanık ifadeleri, Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresinin suç gelirlerinden kişisel servet edindiğini gösterdi. CHP yönetimi, bu belgeli iddialara karşılık kamuoyuna bir yanıt vermedi.
TEHDİTLERLE ELDE EDİLEN PARALAR
Murat Ongun'un kasası olarak bilinen Emrah Bağdatlı'nın, Medya A.Ş.'den ihale alan firmaları tehdit ederek Ongun ailesinin hesabına yüklü ödemeler yaptırdığı ortaya çıktı. Bu tehdit paralarına ilişkin de CHP sessizliğini sürdürdü.
İBB İŞTİRAKLERİNDEN YOLSUZLUK İDDİALARI
İBB iştiraklerinden ödeme alan şirketlerin, ödemelerin bir kısmını İmamoğlu A.Ş.'den yer alımı yoluyla rüşvet olarak aktardığı belirlendi. Rüşvet çarkının belgelenmesine rağmen CHP, kamuoyunun sorularını yanıtsız bırakmaya devam ediyor.
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