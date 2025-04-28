İBB’de yolsuzluk sessizliği: CHP’nin cevap vermediği sorular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde son dönemde patlak veren yolsuzluk ve rüşvet iddiaları Türkiye gündemine damgasını vurdu. Belgeler, tanık ifadeleri ve resmi suç duyuruları ile desteklenen suçlamalara rağmen CHP yönetimi derin bir sessizliğe gömüldü. Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresine yönelik kayıt dışı para trafiği, usulsüz villa projeleri ve tehdit vakaları iddiaları kamuoyunda büyük tepki topladı. İddialar arasında iş insanlarından rüşvet alınması, medya manipülasyonu ve kişisel veri ihlalleri de bulunuyor. Ancak tüm bu ağır suçlamalar karşısında CHP'den herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti. Öne çıkan suçlara ilişkin CHP'nin sessizliği devam ederken yanıt bekleyen soruları tek tek derledik.

RUHSAT BELGELERİ KARŞILIĞINDA RÜŞVET İDDİASI

İmamoğlu ve ekibinin, iş insanlarından ruhsat belgeleri karşılığında rüşvet aldığı belgelerle ortaya çıktı. İş insanları tarafından savcılıklara yapılan suç duyurularının ardından CHP'nin bu iddialara ilişkin sessiz kalması dikkat çekti. Parti yönetimi, kamuoyunun beklediği açıklamaları yapmadı.