İBB'ye yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu'nun kameralarını kapattırdığı otelin müdürü serbest bırakıldı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu’nun gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olay tarihinde otel müdürü olan Sinan U., 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Yapılan gözaltı sonrası otel müdürü Sinan U. serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatıldığı tarihte otel müdürü olan Sinan U. gözaltına alındı.
OTEL MÜDÜRÜ İÇİN GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin suç tarihinde otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan U. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi.
SERBEST BIRAKILDI
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Sinan U. gözaltına alınırken sonrasında serbest bırakıldı.
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