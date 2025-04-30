30 Nisan 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri İBB'ye yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu'nun kameralarını kapattırdığı otelin müdürü serbest bırakıldı

İBB'ye yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu'nun kameralarını kapattırdığı otelin müdürü serbest bırakıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.04.2025 10:17 Güncelleme: 30.04.2025 17:06
ABONE OL
İBB’ye yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu’nun kameralarını kapattırdığı otelin müdürü serbest bırakıldı

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu’nun gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olay tarihinde otel müdürü olan Sinan U., 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Yapılan gözaltı sonrası otel müdürü Sinan U. serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatıldığı tarihte otel müdürü olan Sinan U. gözaltına alındı.

OTEL MÜDÜRÜ İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin suç tarihinde otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan U. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi.

İBB’ye yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu’nun kameralarını kapattırdığı otelin müdürü serbest bırakıldı

SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Sinan U. gözaltına alınırken sonrasında serbest bırakıldı.

İBB soruşturmasında yeni gelişme!İBB soruşturmasında yeni gelişme! İBB SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME!
İBB davasında Gülten ve Öbekçi suçlarını inkar ettiİBB davasında Gülten ve Öbekçi suçlarını inkar etti İBB DAVASINDA GÜLTEN VE ÖBEKÇİ SUÇLARINI İNKAR ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB’ye yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu’nun kameralarını kapattırdığı otelin müdürü serbest bırakıldı İBB’ye yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu’nun kameralarını kapattırdığı otelin müdürü serbest bırakıldı İBB’ye yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu’nun kameralarını kapattırdığı otelin müdürü serbest bırakıldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör