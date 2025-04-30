İBB’deki soruşturmada yeni gelişme! Savcılıktan ihale dosyaların istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB iştiraki olan, İSFALT ve KİPTAŞ'tan 2019 yılından bugüne yapılan ihalelerin belgelerini talep etti.

Ayrıntılar geliyor...