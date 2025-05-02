Özgür Özel’in çorbacı açıklaması! Gazetesi Müderrisoğlu: Konunun sulandırılması kabul edilemez

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İMAMOĞLU'NUN VESAYETİ ALTINDADIR

38. Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun tasfiye edilmesi ve Özgür Özel'in seçilmesine yönelik olarak Ekrem İmamoğlu'na olan borcu ya da ilişkinin derinliğini iyi düşünmek gerekir. CHP Genel Başkanı önündeki konular içinde patinaj yapıyor.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddialara yönelik bir açıklamaları olmadı ya da hukuki sürecin hızlı işlemesi için gereken duruşu sergilemediler. Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanlığı yaptığı Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP Kurultayı öncesi, sırası ve sonrası oluşan ilişki ağı Özgür Özel'i Ekrem İmamoğlu'nun mutlak vesayeti altına almıştır.