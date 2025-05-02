Özgür Özel’in çorbacı açıklaması! Gazetesi Müderrisoğlu: Konunun sulandırılması kabul edilemez
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluktan tutuklu olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumalarının otel kameralarını bantlanmasını verdiği 'çorba' örneğiyle savundu. Bu sözleri A Haber’de değerlendiren Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, “Konunun sulandırılması kabul edilemez. Ortalama insanın zekasıyla alay etmenin ötesine geçmez. Çalınan minareye kılıf uydurma girişimlerinde bulunuyor.” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 46 kere gittiği Le Meridien Otel'in kameralarının bantlanmasını verdiği 'çorba' örneğiyle savundu. Geçtiğimiz günlerde Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek çalışanlar ile bir araya gelen Özgür Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, kameraların neden bantlandığını, "Çorbayı içerken bakıyorum karşıdan kamera bantlı. 'Bu niye bantlı?' diyorum. 'Öyle olması gerekiyor efendim' diyor korumalar. 'Buradan olmadık görüntü çıkar, üzerinize bir şey dökülür falan, sosyal medya' dediler. 'Bizim görevimiz sizin irtibatınızı korumak' diyorlar." diyerek savundu.
Ekrem İmamoğlu'nun bu görüntülerini çorbacı örneğiyle savunan Özgür Özel'in sözlerini A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajan Bugün'de değerlendiren Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Konunun sulandırılması kabul edilemez. Ortalama insanın zekasıyla alay etmenin ötesine geçmez. Çalınan minareye kılıf uydurma girişimlerinde bulunuyor." dedi.
İNSAN ZEKASI İLE ALAY EDİYOR
Okan Müderrisoğlu: Özgür Özel'in çorba açıklaması gerçekten tarihe geçecek bir başlık olmuş. Konunun bu kadar basite indirgenmesi ver sulandırılması kabul edilemez. Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialar bu çerçevede savcılığın dosyasına giren görüntüler var. Yani kamera bantlama anları, jammer ile sinyal kesmeye dönük girişimler ve para kasalarıyla buluşmaya ilişkin kayıtların silinme çabasını ile çorba dökülmesi ile açıklama ortalama insanın zekasıyla alay etmenin ötesine geçmez.
ÇALINAN MİNAREYE KILIF
Bir başka husus ise emniyet mensuplarına kamera bantlama eğitimi verildiğine yönelik sözler söylemek tam bir garabettir. Koruma polisine yönelik böyle bir eğitim verilmiyor.
Özgür Özel'in mızrağın çuvala sığmadığının farkında çalınan minareye kılıf uydurma girişimlerinde bulunuyor. Hakikaten çok akıl alır gibi değil.
İMAMOĞLU'NUN VESAYETİ ALTINDADIR
38. Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun tasfiye edilmesi ve Özgür Özel'in seçilmesine yönelik olarak Ekrem İmamoğlu'na olan borcu ya da ilişkinin derinliğini iyi düşünmek gerekir. CHP Genel Başkanı önündeki konular içinde patinaj yapıyor.
Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddialara yönelik bir açıklamaları olmadı ya da hukuki sürecin hızlı işlemesi için gereken duruşu sergilemediler. Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanlığı yaptığı Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP Kurultayı öncesi, sırası ve sonrası oluşan ilişki ağı Özgür Özel'i Ekrem İmamoğlu'nun mutlak vesayeti altına almıştır.
KENDİ SEÇİM FORMÜLLERİNİ PAYLAŞIYOR
İmamoğlu'nun Silivri'de olmasından dolayı siyasi olarak görece özgürlük edinen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu kızdıracak, Mansur Yavaş'ın kabul etmeyeceği ve parti yönetiminin haberi olmayan seçim formülleri paylaşıyor.
CHP cambazlık yaparak asıl konuyu ana eksenden uzaklaştırıp sanki bir cumhurbaşkanlığı seçimi varmış ve sen sanki Özgür Özel bu makamı dağıtma yetkisine sahipmiş gibi bir stil izliyor. Özgür Özel için faydalı bir durum. Sembolik cumhurbaşkanı Mansur Yavaş, başkan ise Ekrem İmamoğlu gibi senaryo var. Bu olsa olsa CHP'nin hayali olur.
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