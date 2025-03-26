İBB’de yolsuzluk skandalında yeni gelişme! İmamoğlu suç örgütü nasıl çalışıyor?

Sık sık milli iradeyi tehdit ederek meşru siyaset dışına çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve örgütü, yolsuzluktan tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi. CHP yönetimi ise "yolsuzluk" ve " rüşvet " çarkını örtbas etmek için marjinal kitlesini sokağa döktü. Ana muhalefet partisi süreci ne kadar manipüle etmeye çalışsa da İmamoğlu'nun yolsuzluk dosyasında her gün yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. A Haber araştırma planlama servisi İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet çarkı ile ilgili çok çarpıcı yeni detaylara ulaştı.

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