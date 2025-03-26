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İBB’de yolsuzluk skandalında yeni gelişme! İmamoğlu suç örgütü nasıl çalışıyor?

İBB’de yolsuzluk skandalında yeni gelişme! İmamoğlu suç örgütü nasıl çalışıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.03.2025 16:16
Sık sık milli iradeyi tehdit ederek meşru siyaset dışına çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve örgütü, yolsuzluktan tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi. CHP yönetimi ise "yolsuzluk" ve " rüşvet " çarkını örtbas etmek için marjinal kitlesini sokağa döktü. Ana muhalefet partisi süreci ne kadar manipüle etmeye çalışsa da İmamoğlu'nun yolsuzluk dosyasında her gün yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. A Haber araştırma planlama servisi İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet çarkı ile ilgili çok çarpıcı yeni detaylara ulaştı.
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İBB’de yolsuzluk skandalında yeni gelişme! İmamoğlu suç örgütü nasıl çalışıyor?
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