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Muhalefetin İmamoğlu yangını çabuk söndü! İşte diploma gerçeği: Oy birliği ile iptal edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.05.2025 11:02 Güncelleme: 02.05.2025 11:11
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Muhalefetin İmamoğlu yangını çabuk söndü! İşte diploma gerçeği: Oy birliği ile iptal edildi

Usulsüz yatay geçiş yaptığı gerekçesiyle diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu yangını koparmak için asılsız iddialarla gündemi değiştirmeye çalışan CHP'nin bir yalanı daha İstanbul Üniversitesi tarafından yalanlandı. Eski İBB Başkanı İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını oy birliğiyle iptal edildiği bildirildi.

Rektörlük kaynaklarından aldığı bilgiye göre; 18 Mart'ta, 18 üyenin katılımıyla toplanan Yönetim Kurulu'nda, tüm üyeler diplomaların iptal edilmesi yönünde oy kullandı. Toplam 21 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nda iki üyenin mazeretleri, bir üyenin ise (istifa eden İşletme Fakültesi Dekanı) istifa ettiği için toplantıya katılmadığı öğrenildi.

Muhalefetin İmamoğlu yangını çabuk söndü! İşte diploma gerçeği: Oy birliği ile iptal edildi

DEKANLAR İMZALAMADI YALANI

Muhalefet çevreleri, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 28 kişinin diplomasını iptal ettiği kararı dekanların imzalamadığını, kararın oy birliği ile alınmadığını iddia etti. Oysa gerçek, iddia edilenin tam tersiydi. İptal kararının 17 fakülte dekanı, 3 bağımsız üye ve rektörden oluşan 21 üyelik yönetim kurulunun oy birliğiyle alındığı öğrenildi.

Muhalefetin İmamoğlu yangını çabuk söndü! İşte diploma gerçeği: Oy birliği ile iptal edildi

18 Mart'ta toplanan üniversite yönetim kurulu, il dışında daha önceden planlanmış programları nedeniyle toplantıya katılamadı. Bu iki dekanın dışında istifa eden İşletme Fakültesi'nin eski dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse de toplantıya katılmadı.

14 dekan, 3 bağımsız ve rektörün hazır bulunduğu 18 üye toplantıda yapılan incelemeler sonucunda söz konusu kişilerin yatay geçişlerinin "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesine yönelik oy verdi. Öte yandan İstanbul Üniversitesi'ndeki tüm fakültelerde diğer yıllardaki yatay geçişlere ilişkin de kapsamlı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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