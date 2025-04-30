İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonunda flaş gelişme! 18 şüpheli tutuklandı: Gözdem Ongun ve Şafak Başa'ya ev hapsi kararı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında yeni gelişme yaşandı. 'Yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve tutuklanması talep edilen 30 şüpheliden 18’i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve Ekrem İmamoğlu’nun giriş yaptığı otelin güvenlik kamerasını kapatan güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen yer aldı. Öte yandan Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve İSKİ Genel Başkanı Şafak Başa'nın da aralarında bulunduğu toplam 4 kişiye de ev hapsi kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor
Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Bu isimler arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya, ve Murat Ongun'un eşi Zeynep Gözdem Ongun ve İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen de bulunuyor.
18 TUTUKLAMA
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliler İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İBB'de mühendis olarak çalışan danışman Yakup Öner, iş insanı Mete Mağden, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Cevat Kaya, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu ve Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli ve Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu'nun üzerlerine atılı suçtan tutuklanmalarına karar verdi.
GÖZDEM ONGUN VE ŞAFAK BAŞA'YA EV HAPSİ
Hakimlik, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, iş insanı Rasim Kaya hakkında "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı.
HAKİMLİĞİN KARAR YAZISINA ULAŞILDI
İstanbul İmar İnşaat AŞ eski Genel Müdürü Onur Soytürk, Sinan Akçiçek, İBB eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, Ayhan Koç, İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy ve Tuğba Figankaplan hakkında ise sulh ceza hakimliği diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.
İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kararında, şüpheliler, Melih Geçek, Naim Erol Özgüner, Ali Rıza Akyüz, Çağlar Türkmen, Fatih Özçelik ve Yakup Öner'in üzerine atılı "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarının vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tanık beyanları, HTS kayıtları, MASAK hesap hareketleri, müşteki beyanları, dosyadaki bilgi ve belgeler kapsamında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular bulunduğunu belirtti.
Şüphelilerin üzerlerine atılı suçun, katalog suçlardan olduğu, söz konusu suçlara ilişkin yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçacaklarına yönelik somut olgu bulunduğu, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olduğu, bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı değerlendirilen kararda, bu gerekçelerle tutuklanmalarına karar verildiği kaydedildi.
Kararda, şüpheliler Şafak Başa, Adem Şanlısoy, Onur Soytürk ve Sinan Akçiçek'in üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmaları talep edilmişse de tutuklama tedbirinin ölçülü olmayacağı yönünde kanaat oluştuğu, tutuklama koşullarının gerçekleşmediği gerekçesiyle talebin reddine karar verildiği ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulandığı vurgulandı.
KÜLTÜR AŞ. GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI HAKKINDA "KAÇMA" ŞÜPHESİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ
Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği de kararında, şüphelilerden Mete Mağden'in üzerine atılı "rüşvet vermek" suçundan, diğer şüpheliler Onur Aldı, Cevat Kaya, Elçin Karaoğlu, Erdinç Çolak ve Hakan Karaköse'nin ise "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların saptandığını kaydetti.
Kararda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçun katalog suçlardan olduğu, öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçacaklarına dair somut olguların mevcut olduğunu, dosyadaki tanık beyanları ve müşteki anlatımları dikkate alındığında şüphelilerin serbest bırakılması halinde müşteki ve tanık beyanlarını etkileyip değiştireceği konusunda kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edildi.
Delillerin henüz tam toplanmamış olduğu ve bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilen kararda şüphelilerin tutuklanmalarına hükmedildiği belirtildi.
Kararda, adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheliler Zeynep Ayten Gözdem Ongun, Begüm Çelikdelen, Rasim Kaya ve Ali Ayçiçek'in, sabıkasız kişilikleri olduğu, eylemlerinin vasıf ve mahiyetinin şüpheliler lehine değişme durumu bulunduğu, mevcut delillere göre birtakım delil araştırmalarının yapılması gerektiği, tutuklama tedbirinin şüpheliler bakımından orantılı olmadığı ifade edildi.
Üzerlerine atılı suçlara ilişkin kanunda öngörülen cezanın nevi ve miktarı ile suçun niteliği ve önemine göre tutuklama tedbirinin ölçülü olmayacağı yönünde kanaat oluştuğu kaydedilen kararda, delillerin büyük ölçüde toplandığı, tutuklamadan beklenen amaca adli kontrol tedbirleri ile ulaşılabilecek olduğu ifade edilerek, tutuklama isteminin reddine karar verildiği belirtildi.
İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği ise kararında şüpheliler Engin Ulusoy, Hakan Aplak, Metin Bal, Ramazan Gülten, Nazan Başelli ve Gökhan Köseoğlu'nun üzerlerine atılı "rüşvet almak" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarına yönelik alınan MASAK ve Sayıştay raporundaki tespitler, tanık anlatımları, şüphelilerin savunmaları, müşteki beyanları, dijital materyallerinin ön incelemesinde elde edilen deliller, tape kayıtları, banka hesap hareketleri, HTS kayıtları, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Tevdi raporundaki tespitlere göre bu haliyle üzerlerine atılı suçları işlemiş olduklarına dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğu aktarıldı.
Söz konusu suçlar için öngörülen cezanın üst sınırına göre zanlıların kaçma, delilleri karartma şüphelerinin bulunduğu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı kaydedilen kararda, tutuklama tedbirinin uygun, ölçülü ve yeterli olacağının değerlendirildiği ve tutuklanmalarına karar verildiği anlatıldı.
Kararda, şüpheliler Ayhan Koç, Murat Selvi, Nurten Ulusoy, Tuğba Figankaplan'ın üzerlerine atılı "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanmaları talep edilmişse de şüphelilere ilişkin dosyadaki mevcut delil durumuna göre tutuklanmalarının ağır ve orantısız olacağı belirtildi.
Bu aşamada tutuklama tedbirinin orantılı olmayacağı ifade edilen kararda, bu gerekçelerle savcılığın tutuklama isteminin reddine karar verildiği ifade edildi.
GÜVENLİK KAMERALARINA BANT ÇEKİLEN OTELİN MÜDÜRÜ VE GÜVENLİK MÜDÜRÜ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği ve bant çekildiği "Le Meridien" isimli otelin suç tarihlerindeki otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil ve Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında "Suç Delillerini Yok Etme", "Gizleme veya Değiştirme" suçlarında haklarında gözaltı kararı verildi.
"ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUM"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. İtirafçı olan Murat Abbas ifadesinde, "Bizzat Murat Ongun'un tarafıma bazı reklam mecralarıyla alakalı işlerin belirli firmalara verilmesiyle ilgili söylemleri ve talimatları oldu. Ben bu talimatların birçoğunu yerine getirmedim. Her şeyi usulüne uygun olarak yapmaya çalıştım. Bu baskılar neticesinde göreve başladığım tarihten sonraki 3. ayda bu görevi yapamayacağımı anlayıp istifa dilekçesini Murat Ongun'a, Ertan Yıldız'a ve Yiğit Özduman'a mail attım. Sonra bu üç kişiyle Kalamış'ta bir otelde toplantı yaptık. Beni göreve devam etmem yönünde ikna ettiler. Reklam işlerinin dışında kalıp sadece kültür ve sanat faaliyetleri alanında çalışmak istediğimi söyledim. Bu tarihten sonra reklam ihalelerine beni hiç karıştırmadılar" dedi.
Abbas ifadesinin devamında, "Milli bayramlarla ilgili organizasyonlar, büyük bütçeli özel günlerle alakalı sanatçı prodüksiyon bütçeleri tamamen Murat Ongun tarafından belirlenirdi. Yapılan ihaleler ihale kontrol birimi tarafından kontrol edilir en son aşamada bana imzaya gelirdi. Ben sadece imza atardım. Yapılan işlemlerle alakalı herhangi bir bilgim yoktur. Gayri resmi bir şekilde bütçeye 7 milyon TL havalandırma ve çatı, 8 milyon TL iletişim koordinatörlüğünün camı, 22 milyon TL işçilik, 6 milyon TL Kahraman isimli kişiye ödenen paralar dahil etmiştir. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Benim hiçbir şekilde adı geçen diğer şüphelilerle suça ilişkin eylem ve fikir birliğim olmamıştır. Birtakım evraklarda imzam olduğundan dolayı sorumluluğum atfedilmiştir. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
"İHTİYAÇ OLUR DİYE ALDIĞIM BORÇ PARALARDIR"
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un 32 sayfalık ifadesi ortaya çıktı. Ongun, evinde çıkan 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 Euro, bin 640 sterlinin kaynağı ile ilgili soruya, "13 bin 800 TL oğlumun bayram harçlığıdır. Diğerleri ise eşim tutuklu olduğundan dolayı etraftan aldığım ve ihtiyaç halinde kullanmak için tuttuğum borç paralardır. Yakın zamanda oğlumun okul ödemesi vardır. Bu miktarda paranın bu sebeple evde bulunması normaldir. Ben yıllardır çalışan düzenli para kazanan biriyim. Kendi emeklerimle kurup geliştirdiğim şirketimin hesaplarının bu kadar en ince ayrıntısına kadar bakılması beni şahsen rahatsız etmiştir. Eşim Murat Ongun dolayısıyla bu soruşturma kapsamında hakkımda işlem yapıldığını düşünüyorum" dedi.
"3 MİLYON 717 BİN 400 LİRALIK KİRAMIZI EŞİM ELDEN VERDİ"
İBB'nin açık hava reklam ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına da cevap veren Ongun, senelik olarak kiraladıkları villa için ödediği 3 milyon 717 bin 400 lirayı eşi Murat Ongun'un kendisine elden verdiği söyledi. Ongun, "Ben İBB nezdinde hiçbir zaman yönetici veya başka bir vasıfla çalışmadım. Şirketim aracılığıyla hiçbir ihale almadım. İhalelerle ilgili hiçbir bilgim yoktur" dedi. Gözdem Ongun'a ev sahibinin ifadesi de soruldu. Kirayı kendisinin yatırdığını kabul eden Ongun, "Doğrudur. Halen ikamet ettiğim dubleks niteliğindeki daireyi bir yıllık toplamda 3 milyon 717 bin 400 TL'ye kiraladık. Bu kira bedelini eşim bana elden verdi. Ben de bu parayı hesabıma yatırarak oradan ev sahibine gönderdim" dedi.
"HATIRLAMIYORUM" DİYEREK SORULARI GEÇİŞTİRDİ
Banka hesaplarındaki para alışverişi de sorulan Ongun, "Şahıs veya şirketler benim şirketimden ürün almış olabilir. Sorulan şirketler belki de şahsi müşterilerimin sahibi olduğu şirketler olabilir ancak şu an net olarak hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
MURAT ONGUN'UN EŞİNİN EVİNDE YAPILAN ARAMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve eşi Zeynep Ongun'a ait evinde yapılan aramalara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Aramalarda, evin çeşitli yerlerinde saklı olan toplamda 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 euro, bin 640 sterlin ele geçirildi.
Zeynep Ongun emniyette verdiği ifadede, 13 bin 800 TL paranın oğlunun bayram harçlığı olduğunu belirtirken, yapılan incelemede ise 13 bin 800 TL'nin kasadan diğer yabancı para birimleri ile birlikte alındığı ele geçirildiği öğrenildi.
Öte yandan, evden herhangi bir kumbara içerisinden para alınmadığı ve bu tür iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.
EV ARAMASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Polis ekiplerinin soruşturma kapsamında Ongun'ların evinde yaptığı aramanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, evin çeşitli odalarında yapılan aramalar ve bir kasa içerisindeki paraların bulunduğu anlar yer aldı.
ZEYNEP ONGUN'A ÇELİŞEN İFADELERİ SORULDU
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a, emniyetteki ifadeleriyle çelişen beyanları savcılıkta soruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevden uzaklaştırılan tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu'na yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması çerçevesinde dikkat çeken bir ifade ortaya çıktı. İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a, savcılıkta emniyette verdiği ifadeyle çeliştiği belirtilen konular yöneltildi.
4,5 MİLYON LİRALIK HAVALE VE KİRA ÇELİŞKİSİ
Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a savcılık ifadesinde, Rize'den hesabına aktarılan 4 milyon 529 bin TL ile ilgili kira ve depozito ödemelerine dair detaylar soruldu. Ongun, bu ödemelerin Rize'deki bir kuyumcudan gelen para ile yapıldığını ve altın bozdurarak söz konusu parayı elde ettiğini savundu. Ancak emniyet ifadesinde, kira ödemesinin eşi Murat Ongun'dan elden alınarak yapıldığını belirtmişti. Savcılık bu çelişkiye dikkat çekti.
Ongun ifadesinde, "Kayınvalidemin altınlarını bozdurup bir kuyumcuya verdim, parayı hesabıma bu şekilde aldım. Gider pusulasını imzalamadım çünkü imzalamam gerektiği söylenmedi." ifadelerine yer verdi.
"İBB'NİN BU İŞTİRAKLERE İŞ YAPAN HİÇBİR FİRMAYI TANIMAM"
Ongun'a ayrıca, dokuz farklı firmadan hesabına gönderilen paralarla ilgili de sorular yöneltildi. Bu firmalarla İBB iştirakleri arasında bağlantılar olduğu iddia ediliyor. Ongun ise bu şirketlere mal sattığını, fatura kestiğini ve ürün teslimatlarını ofisine gelen şahısların gerçekleştirdiğini savundu.
Ongun, "Ben bu şirketlere el emeği ürünler gönderdim, fatura da kestim. Nereye teslim edildiğini bilmiyorum. İBB iştiraklerini ya da onlara iş yapan firmaları tanımam." dedi.
"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"
İfadesinin devamında kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Ongun, yaşadığı sürecin aile hayatını da etkilediğini söyleyerek, "Eşimden dolayı suçlamalara maruz kalmak beni yaralıyor. Oğlumun yanından alınmam ise hak etmediğim bir uygulamadır. Ben kendi ayakları üzerinde duran, işini yapan bir kadınım." dedi.
ŞÜPHELİLERİN SEVK YAZISINA ULAŞILDI
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 30 şüpheliden 10'u hakkında hazırlanan sevk yazısının detaylarına ulaşıldı.
Savcılığın, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, "Ekrem İmamoğlu liderliğinde teşkil edilen çıkar amaçlı suç örgütü" ifadesi kullanılarak, şüpheliler Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma neticesinde "usulsüz bağış toplama" suçundan 8 Ağustos 2024'te iddianame düzenlenip dava açıldığı hatırlatıldı.
Yazıda, dava dosyası kapsamında ifadeleri alınan tanıkların, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz , Ertan Yıldız ve Adem Soytekin olmak üzere birçok kişi hakkında, "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "haksız mal edinimi" iddiaları üzerine 18 Ekim'de resen soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı.
Yapılan soruşturma kapsamında, tanık beyanları, MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu, HTS incelemeleri, ihale dosyalarında yapılan ön incelemeler ve vergi inceleme uzman raporları alındığı belirtilen yazıda, "Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İBB Başkanı olduktan sonra belediyenin birim ve iştiraklerinin başına getirdiği, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı, nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerinin örgütlü bir şekilde işlendiği tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
GİZLİ TOPLANTIDA ÖRGÜTÜN ELİNE GEÇECEK ORANA KARAR VERİLDİ
Yazıda, örgütün hiyerarşik yapısına değinilerek, "Örgüt yöneticileri tarafından gizli toplantı yapılarak ihale verilecek şirketlerin tespit edilip yan teklif verecek şirketlerin belirlendiği ve ihale bedeli ile örgütün eline geçecek orana karar verildiği, tahsildar olan kişinin örgütün üst yöneticilerinin yaptığı gizli toplantılara iştirak etmek suretiyle veya doğrudan bu paraları örgüt yöneticilerine teslim ettiği anlaşılmıştır." denildi.
İmamoğlu liderliğinde, Ongun'un yöneticilik yaptığı yapıda, Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, hayali ihalelerle kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiği, naylon faturaların kesildiği anlatılan yazıda, Keleş'in yöneticiliğini yaptığı yapıda "kasa" olarak tabir edilen iş adamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet veya irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu iş adamlarının üzerine verildiği bildirildi.
Yazıda, Keleş'in belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen iş adamlarından "komisyon" adı altında paralar aldığı, yöneticiliğini Tuncay Yılmaz'ın yaptığı yapıda ise iş adamlarından temin edilen menfaatlerin İmamoğlu'nun ortağı olan şirketler üzerine alınarak kişisel zenginleşmesinin sağlandığı anlatıldı.
Yöneticiliğini Ertan Yıldız'ın yaptığı yapıda ise farklı belediye sınırlarında kalan bazı iş insanlarının para vermeye zorlandığı, para vermeyenlere idari yaptırımlar uygulandığına ilişkin tespitler yapıldığı bilgisine yer verilen yazıda, suç örgütünün temellerinin İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemlerinde atıldığı belirtildi.
YÖNETİCİ KADEMESİNDEKİ ŞÜPHELİLER KENDİ ALT YAPILANMALARINI OLUŞTURDU
Yazıda, İmamoğlu'nun belediyenin birim ve iştiraklerinin başına getirdiği yönetici niteliğindeki şüphelilerin, suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturdukları aktarıldı.
Soruşturma dosyası kapsamında, belediye iştiraklerinden ödeme alan iş adamlarının İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaatlara para aktarımı yaptığı bildirilen yazıda, İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin örgüt faaliyetleri kapsamında hukuka aykırı ele geçirildiği, bazı iş insanlarının para vermeye zorlandıkları, para vermeyenlere idari yaptırımlar uygulandığı, şüphelilerin belediyenin iş ve ihalelerini maddi menfaat karşılığında kendileriyle irtibatlı iş adamlarına verdikleri kaydedildi.
Yazıda, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından tanzim edilen vergi denetim raporları ve MASAK raporuna göre 2021 ile 2023 yılları arasında birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, şüphelilerin söz konusu bu ihaleleri sadece kendilerine yakın kişilerin almasını sağladıkları, bu kişilerin dikkat çekmemek adına yanlarında çalışan kişiler üzerine de birçok şirket açarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'den yüksek bedelli işler aldıkları anlatıldı.
Bazı şirketlerin tek işlik olarak kurulduğu, sonrasında aktif ticari hayatının olmadığı, bazı şirketlerin ise sadece naylon fatura kesmek için kurulduğuna vurgu yapılan yazıda, "Bu belirtilen fiillerle hiyerarşik yapı içinde sürekli olarak kamu kurumu zararına dolandırıcılık suçunun işlendiği tespit edilmiştir." denildi.
SAHTE FATURA KESİLEREK DOLAŞTIRILAN PARA, ÖRGÜTÜN TAHSİLDARINA ELDEN VERİLDİ
Yazıda, iş verilen kişilerin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle haklarında uygulanması gereken para cezaları uygulanmayarak kamu zararına ve bu kişilerin haksız zenginleşmesine sebebiyet verildiğine değinilerek, muvazaalı sözleşme ve hizmet alımları neticesinde örgüt mensubu kişilerin yetkilisi olduğu şirketlere aktarılan paranın daha sonra alt şirketlere aktarıldığı, alt şirketlerin de kendi aralarında sahte faturalar keserek dolaştırdığı paranın nakit olarak çekilip örgütün tahsildarlarına elden verildiği kaydedildi.
Özel mülkiyete konu reklam alanlarını kiralayan şirketlerin, belediyeden reklam asılması için izin alması gerektiğinden belediyeye başvuru yaptığı, Belediye Kentsel Tasarım Müdürlüğü izin vermeye yetkili olduğu halde bu şirketlerin Kültür AŞ ye yönlendirildiği, Kültür AŞ'nin ise izin verilmesi karşılığı şirketlerden ücret istediği aktarılan yazıda, "Şirketlerin bu ücretleri Kültür AŞ grafik tasarım bedeli adı altında muvazaalı sözleşme imzalamak suretiyle şirkete aynı konulu fatura kestiği, böylece reklam iznini gayrimeşru şekilde ücrete bağladığı, Kültür AŞ'nin bu yöntemle reklam bütçesi harici bir bütçe oluşturarak bu paraları örgüt mensuplarına ait şirketlere muvazaalı sözleşmeler ile aktardığı ve yüksek miktarda kamu zararına sebebiyet verdiği tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Yazıda, imara aykırı yapılaşmalara göz yummak maksadıyla örgütün "kasası" olarak tabir edilen iş adamlarının üzerine gayrimenkul alımı yapıldığı ve elden nakit para alındığı, başta Kültür AŞ ve Medya AŞ olmak üzere birçok belediye iştirakinde 2022-2024 yıllarında birçok ihaleye fesat karıştırıldığı bildirildi.
ŞÜPHELİLERİN EYLEMLERİ
Şüphelilerin suç örgütüne bağlı hareket ettikleri vurgulanan yazıda, usulsüz ihalelerin yapıldığı dönemde, İBB'de Zabıta Daire Başkanı olarak görev yapan şüpheli Engin Ulusoy, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü şüpheli Hakan Aplak ve İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü şüpheli Nazan Başelli'nin diğer şüphelilere ait firmaların usulsüz işgal ettiği reklam mecralarına göz yumduğu ve cezai yaptırım uygulamadığı, milyarlarca lira kamu zararında ve suç örgütünün haksız kazanç elde etmesinde sorumlulukları bulunduğu aktarıldı.
Yazıda, usulsüz ihalelerin yapıldığı dönemde, İBB İhale Komisyonu üyesi olarak görev yapan Ramazan Gülten, İBB İhale ve Satın Alma İşleri Müdür Vekili Gökhan Köseoğlu, İBB iştiraki olan Kültür AŞ'de Reklam Şefi Metin Bal, İBB'de Mali Hizmetler Daire Başkanı ve İhale Komisyonu Üyesi Murat Selvi, İBB'de Mali Hizmetler Daire Başkanı ve İhale Komisyonu Üyesi Tuğba Figankaplan ve İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı ve İhale Komisyonu Üyesi Nurten Uğursoy'un milyarlarca lira kamu zararında ve diğer suç örgütü üyesi şüphelileri ile firmalarının haksız kazanç elde etmesinde sorumlulukları bulunduğu belirtildi.
Sevk yazısında, şüpheli Ayhan Koç'un Vaniköy'de bulunan ve kamuoyuna yansıyan villanın tamirat ve tadilat sürecinde villa sahibi Rus iş adamından Sinan Akçiçek ile birlikte rüşvet aldığı kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.
Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alınmıştı. Ekiplerce şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 5 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 52'ye ulaşmıştı.
4 ŞÜPHELİ DÜN ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ
Bu arada, soruşturma kapsamında yakalanan ve gözaltı süresi dolan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edilmişti. Adliyede ifadeleri alınan şüpheliler, "ev hapsi"ni içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı.
Hakimlik, 4 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.
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