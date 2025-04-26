İBB operasyonu | Kolilerde mermiler bulundu! Kaşeler paravan şirketlere mi ait?

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KASADAN PARALAR ÇIKTI

Mehmet Karataş: Bu belirlenen isimler sadece İstanbul'la sınırlı değil. Aynı zamanda Ankara ve Tekirdağ'da da bağlantılı olduğu belirlenen kişiler var. Özellikle o iş adamlarından bir tanesi Ankara'daydı ve onun da ofisine yapılan operasyonda ele geçirilen var ve o görüntüleri de A Haber'de ilk defa görüyorsunuz.

İş adamı Rasim Kaya'nın Ankara ofisindeki yapılan arama görüntülerinin şu anda A Haber ekranlarında gösteriyoruz ve burada da yapılan incelemelerde tabii ki bilgisayarlara, dijital materyallere el konulurken bir taraftan da kasada bulunan ve yine farklı ofisin noktalarından çıkan paraların olduğu iddia ediliyor ve işte o şu anda da o paraları görüyorsunuz.