İBB operasyonu | Kolilerde mermiler bulundu! Kaşeler paravan şirketlere mi ait?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 50’si gözaltına alındı. Bu isimler arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay da var. Öte yandan bir tıp merkezinde yapılan aramada mermiler bulunurken çok sayıda kaşe de ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlatırken avukat Hadi Dündar önemli değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.
Savcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlatırken avukat Hadi Dündar önemli değerlendirmelerde bulundu.
KASADAN PARALAR ÇIKTI
Mehmet Karataş: Bu belirlenen isimler sadece İstanbul'la sınırlı değil. Aynı zamanda Ankara ve Tekirdağ'da da bağlantılı olduğu belirlenen kişiler var. Özellikle o iş adamlarından bir tanesi Ankara'daydı ve onun da ofisine yapılan operasyonda ele geçirilen var ve o görüntüleri de A Haber'de ilk defa görüyorsunuz.
İş adamı Rasim Kaya'nın Ankara ofisindeki yapılan arama görüntülerinin şu anda A Haber ekranlarında gösteriyoruz ve burada da yapılan incelemelerde tabii ki bilgisayarlara, dijital materyallere el konulurken bir taraftan da kasada bulunan ve yine farklı ofisin noktalarından çıkan paraların olduğu iddia ediliyor ve işte o şu anda da o paraları görüyorsunuz.
OPERASYONDAN ÖZEL GÖRÜNTÜLER A HABER'DE
Ankara'da bu görüntüler kayda geçti ve Rasim Kaya'nın, Ankara'daki ofisinde yapılan araştırmalar, incelemeler neticesinde yaklaşık 4.5 milyon gibi bir para orada çıkıyor. Bu operasyonda sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olanlar değil aynı zamanda 5 iş adamının da yine şüpheli sıfatıyla arandığı ve onların gözaltına alındığını söylemiştik.
10 BİN MERMİ ÇIKTI
Yapılan operasyonun bir diğer adresi de Beylikdüzü'ndeydi. Mehmet Şahin'e ait olan Abat Tıp Merkezi'nde yapılan arama bazı kutular ele geçirildi. Polis ekipleri yaptıkları araştırmalarda tıp merkezinde koli koli, kutu kutu mermiler buluyor. Mehmet Şahin ait Abat Tıp Merkezi'nde, Beylikdüzü'nde yapılan operasyonda tam 10 bin mermi bulunuyor.
KAŞELER NE ANLAMA GELİYOR?
Burada bir de kaşeler ele geçiriliyor. Bu kaşeler Abat Tıp Merkezi'ne değil birçok farklı isimde kaşelerin olduğu belirtiliyor, farklı firmalar. Şimdi bir ofiste onlarca farklı isimle kaydedilmiş bu kaşeler çıktı. Bunların tamamı da merak konusu.
Biliyorsunuz ki Emrah Bağdatlı isimli biri vardı ve şu anda firari. Yunanistan üzerinden kaçtığı söyleniyor. Birçok paravan şirket kurdukları ve bu paravan şirketler üzerinden ihalelere katıldıkları, her bir ihaleyi farklı birine verdikleri ama sonuç olarak tek havuzda bu paranın toplandığı ortaya çıkmıştı. Yani ihaleye fesat karıştırma, usulsüz ihale gerçekleştirme için bir paravan şirketler vardı. Acaba bu kullanılan kaşeler, bu farklı isimlerdeki paravan şirketlerin kaşeleri mi diye merak ediyorum.
Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 19 Mart'tan buyana yapılan bu operasyonların yolsuzluk ve rüşvet olduğunu unutmayalım. Mali bir suç işlenmişse bu kaşeler normal göründüğü kadar masum olmayabilir.
KAMERALARA BANT NEDEN ÇEKİLDİ?
Ekrem İmamoğlu'nun toplantı gerçekleştirdiği, valiz valiz paraların gittiği iddia edilen oradaki otelde güvenlik kameraları neden bantlandı? Bunu gerçekleştiren kişi Çağlar Türkmen. Çağlar Türkmen geliyor bu otelin güvenlik kameralarını Ekrem İmamoğlu gelmeden hemen önce bantlıyor. Bir yandan da sağa sola bakıyor. Başka güvenlik kamerası var mı, diye. Bunların tamamını bantladığını düşünüyor ama bazılarının açık olduğu görülüyor.
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