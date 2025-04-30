Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden ilk fotoğrafı! İşte ailesi ile açık görüşteki anları...

Ekrem İmamoğlu Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne böyle getirildi (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullandı.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (DHA)

İLK MENÜSÜ DE BELLİ OLMUŞTU

Öte yandan İmamoğlu'nun cezaevindeki ilk akşamında mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner, şehriyeli bulgur pilavı yediği ve yanında da ayran içtiği öğrenildi. İkinci günündeki menüsünde ise et haşlama, şehriyeli pirinç pilavı, kaşar, hurma, kuru kayısı, revani tatlısı ve ayran olduğu iddia edilmişti.