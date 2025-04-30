Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden ilk fotoğrafı! İşte ailesi ile açık görüşteki anları...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanmıştı. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li İmamoğlu'nun Silivri Marmara Cezaevi'ndeki ailesi ile açık görüş anlarına ilişkin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Görüş fotoğrafında İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu, annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "yolsuzluk" suçundan tutuklandı.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullandı.
İLK MENÜSÜ DE BELLİ OLMUŞTU
Öte yandan İmamoğlu'nun cezaevindeki ilk akşamında mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner, şehriyeli bulgur pilavı yediği ve yanında da ayran içtiği öğrenildi. İkinci günündeki menüsünde ise et haşlama, şehriyeli pirinç pilavı, kaşar, hurma, kuru kayısı, revani tatlısı ve ayran olduğu iddia edilmişti.
EKREM İMAMOĞLU'NUN CEZAEVİNDEN İLK FOTOĞRAFI
İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li İmamoğlu'nun Silivri Marmara Cezaevi'ndeki ailesi ile açık görüş anlarına ilişkin ilk görüntüleri ortaya çıktı.
Görüş fotoğrafında İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu, annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu yer alıyor.
Fotoğrafta Dilek İmamoğlu, eşine sarılıyor. Beren İmamoğlu ve Neslihan Yakupçebioğlu ise Ekrem İmamoğlu'nun elini tutuyor. Baba Hasan İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu ve anne Havva İmamoğlu ise Ekrem İmamoğlu'nun karşısında oturuyor.
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