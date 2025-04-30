İş insanı Emrullah Turanlı İBB’deki mafya düzenini anlattı: Dediğimizi yap yoksa malını alırlar
İBB'de yolsuzluk yapanlara yönelik soruşturma devam ederken yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen İBB Harita Mühendisi Yakup Öner hakkında TAŞYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'nın şikayet ifadesine ulaşıldı. Turanlı, 'Bana, 'Senden istenileni yapmazsan bu malı elinden alırlar. Sana sahip çıkan olmaz. Biz bu malı elinden alırız.' şeklinde tehditte bulundular.' dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, ifadesinde Ağustos 2019'tan beri İBB'de harita mühendisi olarak çalıştığını, aylık gelirinin 274 bin lira olduğunu söyledi. Öner'e, müşteki Emrullah Turanlı'nın ifadesinde yer alan iddialar soruldu.
"SENDEN İSTENİLENİ YAPMAZSAN BU MALI ELİNDEN HER TÜRLÜ ALIRLAR"
Sabah'ın haberine göre TAŞYAPI Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Emrullah Turanlı ifadesinde, "Bizim reklam işlemlerimizi yapan Necati Ö. isimli şahıs ile birçok defa bana karşı yapılan bu irtikap eylemlerini durdurması için araya girmesi açısından konuştuk. Defalarca kendisi bana, 'Yapılan haksızlığın zulüm olduğunu, bunu genelde Şişli Belediye Başkanı'nın yaptığını ve bunu önleyemeyeceğini, bundan utanç duyduğunu.' dile getirdi. Ben de kendisine, "Yahu Necati, bunların içindesin, nasıl oluyor hem haklı olduğumu biliyor hem de zulüm yapılmasına izin veriyorsun?" şeklinde defalarca sitemde bulunmama rağmen cevapsız kalmıştır. Bu zulümleri yapanlardan biri de Yakup Öner'dir. Bu şahıs Nusret Y. ile beraber Göztepe'deki adresime 2024 Mayıs ayı içerisinde geldi. Bana, 'Senden istenileni yapmazsan bu malı elinden her türlü alırlar. Bunlar siyaset yapıyorlar, sen bunlarla baş edemezsin. Seni siyasi hiç kimse de sevmiyor, sana sahip çıkan olmaz, biz bu malı elinden alırız.' şeklinde tehditte bulundu. Bana yapılan zulümler belgeli olup hepsi ilgili kurumlara, savcılıklara, bakanlıklara intikal edilip sunulmuştur." şeklinde beyanda bulundu.
"BELEDİYEYLE İŞİ OLANLAR KENDİSİNE GİDER"
Yakup Öner, Emrullah Turanlı ile görüştüğünü ancak bu görüşmede tehditte bulunmadığını savunarak iş insanına Şişli'de yapı yoğunluğunun yüksek olduğu bir bölgede büyük bir yapının uygun olmayacağını, Şişli Belediyesi'nin onaylayacağı yeni bir proje ile bu sorunun ortadan kaldırılabileceği yönünde tavsiyede bulunduğunu öne sürdü. Tanıklardan O.A.'nın, "Öner, İmamoğlu'nun danışmanıdır. Belediyeyle işi olanlar kendisine gider. Bu kişilerin işlerini çözdüğünü duydum." şeklindeki beyanı sorulan Öner, belediyede işi olanların işini çözme iradesi ve pozisyonunun bulunmadığını iddia ederek "İBB Başkanı'nın uzmanlık alanıma giren konularda benden görüş aldığı durumların bulunduğu doğrudur." ifadesini kullandı.
Öner, Tanık C.A'nın "İmamoğlu, bildiğim kadarıyla kendisine ayrı bir önem vermektedir, özel ekibinde yer almaktadır. Özellikle imar işlerinde yapılan usulsüzlüklerde bu şahıs vardır. Kendisinin olağan dışı zenginleşmesi mevcuttur." iddiasına karşın bu kişiyi tanımadığını, hakkındaki ithamlarını kabul etmediğini belirtti.
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