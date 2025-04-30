İş insanı Emrullah Turanlı İBB’deki mafya düzenini anlattı: Dediğimizi yap yoksa malını alırlar

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

"BELEDİYEYLE İŞİ OLANLAR KENDİSİNE GİDER"

Yakup Öner, Emrullah Turanlı ile görüştüğünü ancak bu görüşmede tehditte bulunmadığını savunarak iş insanına Şişli'de yapı yoğunluğunun yüksek olduğu bir bölgede büyük bir yapının uygun olmayacağını, Şişli Belediyesi'nin onaylayacağı yeni bir proje ile bu sorunun ortadan kaldırılabileceği yönünde tavsiyede bulunduğunu öne sürdü. Tanıklardan O.A.'nın, "Öner, İmamoğlu'nun danışmanıdır. Belediyeyle işi olanlar kendisine gider. Bu kişilerin işlerini çözdüğünü duydum." şeklindeki beyanı sorulan Öner, belediyede işi olanların işini çözme iradesi ve pozisyonunun bulunmadığını iddia ederek "İBB Başkanı'nın uzmanlık alanıma giren konularda benden görüş aldığı durumların bulunduğu doğrudur." ifadesini kullandı.

Öner, Tanık C.A'nın "İmamoğlu, bildiğim kadarıyla kendisine ayrı bir önem vermektedir, özel ekibinde yer almaktadır. Özellikle imar işlerinde yapılan usulsüzlüklerde bu şahıs vardır. Kendisinin olağan dışı zenginleşmesi mevcuttur." iddiasına karşın bu kişiyi tanımadığını, hakkındaki ithamlarını kabul etmediğini belirtti.