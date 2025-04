Başkan Erdoğan: Özgür Özel FETÖ’cülerin üfürüğüyle siyaset yapıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

"ŞEFFAF OLACAĞIZ DEYİP BANTÇI OLDULAR"

CHP Genel Başkanı kendine çeki düzen verene kadar bu şahsı adap yoksunu üslubunun içinde debelenmeye mahkum ediyoruz. Unutmayın, izahı olmayanın mizahı olur diye meşhur bir söz var. CHP'de olup biteni başka şekilde adlandırmak mümkün değil. Şeffaf olacaklardı, bantçı olup çıktılar. Biz giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz. AK Parti açısından seçim her gün seher vakti ile başlayan asla bitmeyecek olan bir imtihandır. Biz maraton koşucusuyuz. Sizlerden her şeyinizi buna göre ayarlamanızı istiyorum. Sizlerden günün her saati sokakta, iş yerlerinde, evlerde, insanın bulunduğu her yerde AK Parti'nin rüzgarını hissettirmenizi bekliyorum.

"HIRSIZLIĞIN PARTİSİ PIRTISI OLMAZ"

Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekarlığın partisi pırtısı kimliği olmaz. İster İstanbul'da ister başka yerde olsun ortada bir deli dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Bu milletin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Her kim haramilik yapıyorsa, kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur.