MARSU’nun 11 yıllık elektrik borcu sıfırlandı

Vali Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ve MARSU Genel Müdürü Murat Erçin ile Mardin Büyükşehir Belediyesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın takdir ve tensipleri ile göreve geldikleri 4 Kasım 2024'ten bu yana mali disiplini temel alan bir anlayışla, şeffaf, hızlı, ulaşılabilir ve kaliteli kamu hizmetini sunmak adına çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Akkoyun, bu kapsamda şeffaf mali yönetimi ilke edinerek, yılın belirli dönemlerinde kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Göreve başladıkları ilk günden bugüne Mardin Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinde olduğu gibi MARSU'da da kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesine önem ve özen gösterdiklerini aktaran Akkoyun, kamu kaynaklarının her bir kuruşunun Mardinlilerin hizmetine sunulmasının temel ilkeleri olduğunu belirtti.

Kamu hizmetlerini planlarken vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini esas aldıklarını anlatan Akkoyun, bu doğrultuda, 10 ilçenin alt ve üstyapı, içme suyu, kanalizasyon, çevre düzenlemesi, peyzaj, park ve bahçe, ulaşım, sosyal hizmetler ve sosyal donatılarla ilgili çalışmaları gayretle sürdürdüklerini dile getirdi.

İlçe belediyelerine de ihtiyaçlarını dikkate alarak destek verdiklerini ifade eden Akkoyun, göreve geldiklerinde MARSU'nun içme suyu giderlerinden kaynaklı yüksek miktarda birikmiş elektrik borcu bulunduğunu anımsattı.

Akkoyun, şöyle konuştu:

"Her ay katlanarak devam eden bu borç, kurumumuz için ciddi bir yük teşkil etmekteydi. 30 Mart 2014'te kurulan MARSU bünyesinde o tarihten bu yana biriken ve 11 yıldır katlanarak büyüyen içme suyu kaynaklı Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ'ye olan 787 milyon lira elektrik borcunu göreve geldiğimiz 4 Kasım 2024'ten itibaren yaptığımız çalışmalarla 31 Mart 2025'te tamamen sıfırladık. Şu anda MARSU'nun vadesi geçmiş herhangi bir elektrik borcu kalmamıştır. Dicle Elektrik ile yaptığımız görüşmeler ve çalışma arkadaşlarımızın yoğun gayretiyle yapılan çalışmalar neticesinde planladığımız ödeme takviminden tam iki ay önce bu yükten kurtulmuş olduk. Üstelik bu borcu hiçbir kredi kullanmadan, tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla kapatmamız bizler için önemli bir başarı ve gurur vesilesidir. Ayrıca SGK ve vergi borcu da bulunmamaktadır. "

Akkoyun, belediyenin genel borç durumuna ilişkin de göreve başladıkları gün itibarıyla 3 milyar 186 milyon 58 bin lira olan borcun, aldıkları tasarruf tedbirleri sayesinde 2 milyar 128 milyon liraya indirdiklerini vurguladı.

Borçların ödenmesinin yanında proje ve yatırımları da yapmaya devam ettiklerine dikkati çeken Akkoyun, MARSU bünyesinde depo, sondaj, içme suyu ve kanalizasyon işleri için bu yıl 3 aylık sürede 130 milyon 315 bin 249 lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vatandaşların en temel ihtiyacı olan suya erişiminin hızlı ve ekonomik bir şekilde sağlamayı öncelediklerini ifade eden Akkoyun, şöyle devam etti:

"Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek adımlarımızı Mardin'imizin aydınlık yarınları için atıyoruz. Her kararı bu güzel topraklarda yaşayan insanlarımızın daha huzurlu, güvenli ve müreffeh bir yaşam sürmesi için alıyoruz. Bugün yapılan her ödeme, kapatılan her borç, yapılan ve yapılacak her yatırım Mardin'e ve Mardinli hemşehrilerimize olan sevgimizin ve gönül borcumuzun bir göstergesidir. Mardin'e hizmet etmeyi bir görev sorumluluğunun yanında bir onur olarak görüyoruz. Bu yolda durmadan, yorulmadan ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bizler şeffaf yönetim anlayışımız ve güçlü mali disiplinimizle Mardin'imize hizmet etmeye, kamu kaynağımızın her bir kuruşunu hemşehrilerimizin refahı için harcamaya devam edeceğiz."