Ekrem İmamoğlu’nun kayıp telefonundan suç örgütü çıktı! HTS kayıtları incelendi
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belediyedeki rüşvet çarkıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İmamoğlu’nun emniyet ve adliyedeki işlemleri sırasında şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan ikinci telefon hattıyla ilgili HTS incelemesi yapıldı. Hattaki görüşmelerin neredeyse tamamı yolsuzluk dosyasında adı geçen suç örgütü üyeleriyle olduğu tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında medya, reklam ve organizasyon sektöründen de çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı.
Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk çarkını, emniyet görevlilerine teslim etmediği 0533***8036 numaralı telefonu ile yönettiği öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre GSM hattına yönelik yapılan HTS incelemesinde; Ekrem İmamoğlu'nun, inşaat şirketine 50 milyon lira aktaran Hüseyin Köksal dahil suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen Serdal Taşkın, Murat Abbas, Kaan Sürmegöz, Fatih Keleş, Murat Ongun, Necati Özkan ve Buğra Gökçe ile 0533***8036 numaralı telefondan yüzlerce kez görüşme yaptığı tespit edildi.
İmamoğlu'nun bu görüşme içeriklerine ulaşılmasını engellenmek amacıyla söz konusu telefonu adli makamlara teslim etmediği değerlendiriliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı ve emniyet yetkililerine teslim etmediği öğrenilen 0533***8036 numaralı GSM hattına yönelik yapılan HTS incelemesinde İmamoğlu'nun, İmamoğlu İnşaat şirketine 50 milyon lira aktardığı ortaya çıkan BVA ve Carsal Reklam şirketlerinin sahibi Hüseyin Köksal ile 5 defa görüşme yaptığı belirlendi.
İmamoğlu aynı numara ile başsavcılık tarafından suç örgütü olarak nitelenen örgütün üyesi olduğu öne sürülen eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın ile 8 defa, Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ile 11 defa, İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz ile 2 defa, kasası olduğu değerlendirilen Fatih Keleş ile 135 defa, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile 521 defa, İPA Başkanı Buğra Gökçe ile 38 defa ve Necati Özkan ile 469 defa görüşme yaptığı tespit edildi.
İÇERİKLERE ULAŞILMASINI İSTEMEDİ
Ekrem İmamoğlu'nun HTS incelemesi ile tespit edilen bu görüşmelerinin içeriklerine ulaşılmasını engellenmek amacıyla söz konusu telefonu adli makamlara teslim etmediği, söz konusu görüşmelerde suç örgütü üyelerine talimatlar verdiği değerlendiriliyor.
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