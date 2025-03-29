Ekrem İmamoğlu’nun kayıp telefonundan suç örgütü çıktı! HTS kayıtları incelendi

İmamoğlu aynı numara ile başsavcılık tarafından suç örgütü olarak nitelenen örgütün üyesi olduğu öne sürülen eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın ile 8 defa, Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ile 11 defa, İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz ile 2 defa, kasası olduğu değerlendirilen Fatih Keleş ile 135 defa, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile 521 defa, İPA Başkanı Buğra Gökçe ile 38 defa ve Necati Özkan ile 469 defa görüşme yaptığı tespit edildi.