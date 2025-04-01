Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ‘sessiz darbe’ hazırlığı!
CHP’de pazar günü gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultayın, parti içerisindeki güç dengelerini baştan aşağı değiştirmesi bekleniyor. CHP lideri Özgür Özel’in hem Parti Meclisi’nde hem de MYK’da yapacağı rötuşlarla, parti organlarındaki hakimiyeti İmamoğlu’nun vesayetinden çıkaracağı iddia edildi.
2023 yılında gerçekleştirilen ve 'şaibeli' olarak adlandırılan kurultayda Özgür Özel, İmamoğlu'nun yoğun baskısı sonucu 60 kişilik PM'nin 4'te 1'ini İstanbul oluşumuna vermek zorunda kalmış, MYK'nın ise neredeyse yarısı İmamoğlu destekçilerinden oluşmuştu.
CHP'nin MYK'sında şu an Parti Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Sayman Özgür Karabat, genel başkan yardımcıları Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun Okakın ve Suat Özçağdaş gibi İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen isimler önemli makamlarda yer alıyor.
SESSİZ AMA AĞIR DARBE
Sabah'ın haberine göre 6 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultay için geri sayım sürerken, parti kulislerinde ise çarpıcı iddialar dile getiriliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kurultayda oluşturacağı Parti Meclisi listesini eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen tüm isimlerden arındıracağı, yeni MYK'da ise İmamoğlu'nun oluşturduğu gruba sessiz ama ağır darbeler indireceği iddia ediliyor.
Bu kapsamda Özel'in yeni MYK'da İmamoğlu'na yakın isimlerin sayısını azaltmayı planladığı, görev değişikliklerine giderek de bu grubu tepki çekmeyecek şekilde daha pasif bir pozisyona düşürmeyi hedeflediği öne sürüldü.
İMAMOĞLU KANADI RAHATSIZ
Söz konusu iddialar parti genel merkezinde de yüksek sesle konuşulurken, İmamoğlu'na yakın siyasilerin, iddialardan büyük rahatsızlık duyduğu ve kurultay sonrası partide bu çekişmeye dönük olarak yeni krizlerin patlak verebileceği de aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iOS 18.4 güncellemesi neleri değiştirdi? Apple’ın gizli sürprizleri yayında: Yeni çizim modu, yemek tarifleri ve dahası...
- 1 Nisan Şakaları 2025 | En eğlenceli, farklı, aileye ve arkadaşa yapılmalık şaka örnekleri
- Meteoroloji alarm verdi: Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya...
- İşte Benim Stilim jüri üyeleri 2025 | İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir? Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer...
- FB-GS Derbisi ne zaman? ZTK Fenerbahçe Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?
- Krematoryum nedir, ne anlama geliyor? Krematoryum Türkiyede var mı?
- 1 Nisan Şaka Günü: Gelenek nasıl başladı? 1 Nisan nedir, bu yıl hangi güne denk geliyor?
- Togg T10X 1.440.000 TL, Bayon 1.303.500 TL, i10 - 1.070.500 TL yarı fiyatına düşecek! 2025 ÖTV'siz indirimli araç listesi
- SGK'dan 5 yıl -1800 gün erken emeklilik çizelgesi! 1999 sonrası ve 2005-2008 sigorta girişi olana...
- Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Selma Konak aslen nereli, kaç çocuğu var?
- Meteoroloji tatil bölgeleri dahil tek tek uyardı: Sağanak, çöl tozu ve fırtına kuvvetli geliyor! 31 Mart hava durumu
- Yerli otomobil desteği nedir, kimler faydalanabilir? İlk arabam yerli otomobil destek programı başvuruları başladı mı?