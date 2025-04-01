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Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ‘sessiz darbe’ hazırlığı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.04.2025 08:36
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Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ‘sessiz darbe’ hazırlığı!

CHP’de pazar günü gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultayın, parti içerisindeki güç dengelerini baştan aşağı değiştirmesi bekleniyor. CHP lideri Özgür Özel’in hem Parti Meclisi’nde hem de MYK’da yapacağı rötuşlarla, parti organlarındaki hakimiyeti İmamoğlu’nun vesayetinden çıkaracağı iddia edildi.

2023 yılında gerçekleştirilen ve 'şaibeli' olarak adlandırılan kurultayda Özgür Özel, İmamoğlu'nun yoğun baskısı sonucu 60 kişilik PM'nin 4'te 1'ini İstanbul oluşumuna vermek zorunda kalmış, MYK'nın ise neredeyse yarısı İmamoğlu destekçilerinden oluşmuştu.

Ekrem İmamoğlu -Özgür Özel - Özgür ÇelikEkrem İmamoğlu -Özgür Özel - Özgür Çelik

CHP'nin MYK'sında şu an Parti Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Sayman Özgür Karabat, genel başkan yardımcıları Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun Okakın ve Suat Özçağdaş gibi İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen isimler önemli makamlarda yer alıyor.

CHP lideri Özgür Özel (AA)CHP lideri Özgür Özel (AA)

SESSİZ AMA AĞIR DARBE

Sabah'ın haberine göre 6 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultay için geri sayım sürerken, parti kulislerinde ise çarpıcı iddialar dile getiriliyor.

CHP lideri Özgür Özel - Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AHABER)CHP lideri Özgür Özel - Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AHABER)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kurultayda oluşturacağı Parti Meclisi listesini eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen tüm isimlerden arındıracağı, yeni MYK'da ise İmamoğlu'nun oluşturduğu gruba sessiz ama ağır darbeler indireceği iddia ediliyor.

CHP lideri Özgür Özel (AA)CHP lideri Özgür Özel (AA)

Bu kapsamda Özel'in yeni MYK'da İmamoğlu'na yakın isimlerin sayısını azaltmayı planladığı, görev değişikliklerine giderek de bu grubu tepki çekmeyecek şekilde daha pasif bir pozisyona düşürmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AHABER)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AHABER)

İMAMOĞLU KANADI RAHATSIZ

Söz konusu iddialar parti genel merkezinde de yüksek sesle konuşulurken, İmamoğlu'na yakın siyasilerin, iddialardan büyük rahatsızlık duyduğu ve kurultay sonrası partide bu çekişmeye dönük olarak yeni krizlerin patlak verebileceği de aktarıldı.

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