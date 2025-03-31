Vali Davut Gül’den şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ailesine ziyaret

Savcı Mehmet Selim Kiraz, Çağlayan Adliyesi'nde görevi sırasında teröristlerin hain saldırısına uğrayarak şehit olmasının üzerinden 10 yıl geçti. İstanbul Valisi Davut Gül, şehit savcının şehadetinin yıl dönümünde Kiraz ailesini evinde ziyaret etti.

İstanbul Valiliği tarafından Vali Gül'ün gerçekleştirdiği ziyaret sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadeleri kullanıldı: "Valimiz Davut Gül, görevi başında hain terör saldırısı sonucu şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 10. yıl dönümünde kıymetli ailesini ziyaret etti.

Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı'nın eşlik ettiği taziyede Vali Gül, ailemize tekraren başsağlığı dileklerini iletti."