Vali Davut Gül'den şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesine ziyaret
Savcı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015'te hain terör örgütü DHKP-C tarafından saldırıya uğrayarak şehit oldu. Savcının vefatının 10. yılında İstanbul Valisi Davut Gül, Kiraz ailesini evinde ziyaret etti. Gül, Kiraz ailesine yeniden başsağlığı dileklerinde bulundu.
Savcı Mehmet Selim Kiraz, Çağlayan Adliyesi'nde görevi sırasında teröristlerin hain saldırısına uğrayarak şehit olmasının üzerinden 10 yıl geçti. İstanbul Valisi Davut Gül, şehit savcının şehadetinin yıl dönümünde Kiraz ailesini evinde ziyaret etti.
İstanbul Valiliği tarafından Vali Gül'ün gerçekleştirdiği ziyaret sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadeleri kullanıldı: "Valimiz Davut Gül, görevi başında hain terör saldırısı sonucu şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 10. yıl dönümünde kıymetli ailesini ziyaret etti.
Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı'nın eşlik ettiği taziyede Vali Gül, ailemize tekraren başsağlığı dileklerini iletti."
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