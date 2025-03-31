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Vali Davut Gül'den şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesine ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.03.2025 23:25 Güncelleme: 31.03.2025 23:26
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Vali Davut Gül’den şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ailesine ziyaret

Savcı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015'te hain terör örgütü DHKP-C tarafından saldırıya uğrayarak şehit oldu. Savcının vefatının 10. yılında İstanbul Valisi Davut Gül, Kiraz ailesini evinde ziyaret etti. Gül, Kiraz ailesine yeniden başsağlığı dileklerinde bulundu.

Erdoğan’dan Mehmet Selim Kiraz paylaşımıErdoğan’dan Mehmet Selim Kiraz paylaşımı ERDOĞAN'DAN MEHMET SELİM KİRAZ PAYLAŞIMI

Savcı Mehmet Selim Kiraz, Çağlayan Adliyesi'nde görevi sırasında teröristlerin hain saldırısına uğrayarak şehit olmasının üzerinden 10 yıl geçti. İstanbul Valisi Davut Gül, şehit savcının şehadetinin yıl dönümünde Kiraz ailesini evinde ziyaret etti.

İstanbul Valiliği tarafından Vali Gül'ün gerçekleştirdiği ziyaret sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadeleri kullanıldı: "Valimiz Davut Gül, görevi başında hain terör saldırısı sonucu şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 10. yıl dönümünde kıymetli ailesini ziyaret etti.

Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı'nın eşlik ettiği taziyede Vali Gül, ailemize tekraren başsağlığı dileklerini iletti."

İstanbul Valisi Davut Gül'ün Kiraz ailesine ziyareti (X- ekran görüntüsü) İstanbul Valisi Davut Gül'ün Kiraz ailesine ziyareti (X- ekran görüntüsü)

Erdoğan’dan Mehmet Selim Kiraz paylaşımıErdoğan’dan Mehmet Selim Kiraz paylaşımı ERDOĞAN'DAN MEHMET SELİM KİRAZ PAYLAŞIMI

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Vali Davut Gül’den şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ailesine ziyaret Vali Davut Gül’den şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ailesine ziyaret Vali Davut Gül’den şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ailesine ziyaret
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