Ekrem İmamoğlu’nun örgütünün gizli 4 kasası! Kameraman ihale kralı oldu sıvacı ise milyarder...

Adem Soytekin (A Haber arşiv)

SIVACIYDI MİLYARDER OLDU

İmamoğlu İnşaat'ta bir dönem sigortalı olarak "sıvacı"lık yapan Adem Soytekin'in Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra orantısız şekilde zenginleştiği tespit edildi. Yapılan incelemede Soytekin'in kendi ve şirket hesaplarında 600 milyon TL bulundu. Yine Soytekin'in hesaplarına 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 1,25 milyar TL'lik para girişi olduğu, bu paraların da başka şirketlere dağıtıldığı ya da çekilerek kaynağı belirsiz kişi ya da kurumlara ulaştırıldığı belirlendi.

İBB'DEN BALLI İHALELER

Soytekin'in İBB'nin 15 kreş ihalesiyle birlikte, Silivri'de KİPTAŞ'ın 1500 konutluk projesini, İstanbul genelinde de cadde ve sokak düzenleme ihalelerini aldığı tespit edildi. Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında bulunmadan önce 2017 ve 2018 yıllarında İmamoğlu İnşaat'ın 8 adet taşınmazını bedelsiz bir şekilde Adem Soytekin'in şirketi üzerine devrettiği, yine Adem Soytekin'in üzerindeki malların bir kısmını bilabedel İmamoğlu'nun diğer kasası olarak bilinen Fatih Keleş'e devrettiği belirlendi.