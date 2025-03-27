Ekrem İmamoğlu'nun örgütünün gizli 4 kasası! Kameraman ihale kralı oldu sıvacı ise milyarder...
Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kurulan suç örgütünün kasası olduğu iddia edilen Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan operasyonun ardından aralarında dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 50'den fazla kişi "terör" ve "yolsuzluk" operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sonucunda İmamoğlu'nun lideri olduğu iddia edilen suç örgütünün 4 adet kasası bulunduğu belirtildi.
Bu isimlerin daha önce İmamoğlu İnşaat'ta sıvacı olarak çalışan Adem Soytekin, yine İmamoğlu'na yakın iş adamlarından Ali Nuhoğlu, tekstilci Hüseyin Köksal ve Murat Ongun'un sınıf arkadaşı olan Emrah Bağdatlı olduğu öğrenildi. Örgütün kasası olan isimlerle ilgili şok detaylara da ulaşıldı.
SIVACIYDI MİLYARDER OLDU
İmamoğlu İnşaat'ta bir dönem sigortalı olarak "sıvacı"lık yapan Adem Soytekin'in Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra orantısız şekilde zenginleştiği tespit edildi. Yapılan incelemede Soytekin'in kendi ve şirket hesaplarında 600 milyon TL bulundu. Yine Soytekin'in hesaplarına 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 1,25 milyar TL'lik para girişi olduğu, bu paraların da başka şirketlere dağıtıldığı ya da çekilerek kaynağı belirsiz kişi ya da kurumlara ulaştırıldığı belirlendi.
İBB'DEN BALLI İHALELER
Soytekin'in İBB'nin 15 kreş ihalesiyle birlikte, Silivri'de KİPTAŞ'ın 1500 konutluk projesini, İstanbul genelinde de cadde ve sokak düzenleme ihalelerini aldığı tespit edildi. Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında bulunmadan önce 2017 ve 2018 yıllarında İmamoğlu İnşaat'ın 8 adet taşınmazını bedelsiz bir şekilde Adem Soytekin'in şirketi üzerine devrettiği, yine Adem Soytekin'in üzerindeki malların bir kısmını bilabedel İmamoğlu'nun diğer kasası olarak bilinen Fatih Keleş'e devrettiği belirlendi.
13 DAİRE RÜŞVET VEREN İSİM İTİRAF ETTİ
Adem Soytekin'e rüşvet olarak 13 daire verdiğini iddia eden Uğur Güngör, soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Uğur Güngör, sahibi olduğu Beylikdüzü ilçesi 1293 ada 12 parsel de yer alan 11. mahalle projesinde Gül İnşaat AŞ ve Gül Kentsel Tasarım Limited Şirketi arasında hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi imzaladığını, inşaya başlandıktan bir süre sonra projenin devamının sağlanabilmesi, tadilat ruhsatının onaylanması, tadilatta oluşacak ilave ticari alanlara izin verilmesi, inşaatın rahat devam edebilmesi ve proje bittiğinde iskan alınabilmesi için 2 daire parası ve 13 adet bağımsız bölümün Ekrem İmamoğlu'nun eski ortağı olan Adem Soytekin'in sahibi olduğu Aksoy inşaat A.Ş firmasına devrinin dönemin belediye başkan yardımcısı Murat Çalık tarafından istendiğini söyledi.
Uğur Güngör, bu görüşmeye Zafer Gül'ün aracılık ettiğini, kendisinin başta kabul etmemesine rağmen Ali Gül ve Zafer Gül'ün baskıları nedeniyle kabul etmek durumunda kaldığını, daire paralarını Zafer Gül aracılığı ile Fatih Keleş'e gönderdiğini, toplamda 13 adet daireyi ise Murat Çalık'ın yönlendirmesiyle Asoy İnşaata devir ettiğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şikayetçi oldu.
50 MİLYON DOLARLIK VİLLALAR 15 MİLYONA İMAMOĞLU'NA
Kasa olarak belirlenen isimlerden bir diğeri olan iş insanı Ali Nuhoğlu'nun İstanbul'un en lüks yerlerinden olan Emirgan'da bulunan ve değeri yaklaşık 50 milyon dolar olan 3 villayı, Ekrem İmamoğlu'nun şirketine 15 milyon TL'ye devrettiği de soruşturma kapsamında incelenen konular arasında yer aldı.
Yine Nuhoğlu'nun işçisi olarak çalışan Furkan Remiz Ceylan'ı ISTCON İnşaat A.Ş. isimli firmada Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirdiği ve bu paravan şirket üzerinden 2024'te İBB iştirakleri KİPTAŞ ve İSFALT'tan 3 milyar TL'lik ihaleler aldığı belirlendi.
Aslen elektrikçi olan şüphelilerden Furkan Remzi Ceylan'ın örgütün kasası olan Ali Nuhoğlu ile birlikte hareket ettiği ve "ihaleye fesat karıştırma" suçunu işlediği tespit edildi. Furkan Remzi Ceylan'ın söz konusu usulsüzlükler sonrasında Nuhoğlu'nun şirketlerine karşılıksız yüklü miktarda para göndermeleri yaptığı, söz konusu bu paraların İmamoğlu'na aktarıldığının MASAK raporlarınca anlaşıldığı ve şüphelinin "rüşvet" suçunu işlediği vurgulandı.
İBB'NİN PARALARINI İMAMOĞLU İNŞAAT'A TRANSFER ETTİ
Kültür A.Ş.'ye 2023-2024 yıllarında 395 milyon lira fatura kesen ve 193 milyon lira ödeme alan BVA firmasının sahibi Murat Kapki, aynı yıl içerisinde Hüseyin Köksal'a hiçbir açıklaması bulunmayan 130 milyon TL tutarında para transferi yaptı. Hüseyin Köksal'ın ise Kapki'den gelen ödemelerden kısa süre sonra İmamoğlu İnşaat'a, açıklamasına "daire parası" yazdığı 50 milyon lira transferi yaptığı görüldü.
KAMERAMANDI İHALE KRALI OLDU
Ekrem İmamoğlu'nun en yakınlarından olan Murat Ongun'un sınıf arkadaşı olan ve bir dönem kameramanlık yapan Emrah Bağdatlı'nın da örgütün kasalarından bir başka isim olduğu tespit edildi. Kendisini Murat Ongun'un danışmanı olarak tanıtan Bağdatlı, soruşturma kapsamında firari durumda bulunuyor.
Operasyondan iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlenen Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya A.Ş.'den 2022-2024 yılları arasında 60'tan fazla ihale aldığı belirlendi. Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür A.Ş.'den de birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri de soruşturma dosyasında yer alan unsurlardan oldu.
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