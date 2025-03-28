Ekrem İmamoğlu NY Times’a ağladı: ABD ve Batı destek olmadı

Ekrem İmamoğlu ayrıca sokak provokasyonlarına da sahip çıkarken, olayların ʺmeydan okumaʺ olduğunu iddia etti. (AA)

SOKAK PROVOKASYONLARINA DA SAHİP ÇIKTI

Sokakları karıştıran vandal ve provokatörlere de yazısında kol kanat geren eski İBB Başkanı, sokak olaylarının "meydan okuma" olduğunu söyledi. İmamoğlu, sokak olaylarında polislere yapılan saldırılar ve Şehzadebaşı Camii gibi kutsal mekanlardaki provokasyonları da hiçe sayarken; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde, giderek sertleşen önlemlere ve tutuklamalara rağmen, insanlar nöbet tuttu." dedi.

BATI'DAN DESTEK İSTEYİP AĞLADI

Tutuklanma süreciyle ilgili ABD ve Avrupa'dan yeterli desteği görmediğini ifade eden İmamoğlu, şu cümleleri kullandı: "Dünya çapındaki merkezi hükümetler? Onların sessizliği kulakları sağır edici. Washington, Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili yalnızca "endişelerini" dile getirdi. Avrupa liderleri ise, birkaç istisna dışında, güçlü bir yanıt vermekte başarısız oldular."