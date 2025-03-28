Ekrem İmamoğlu NY Times'a ağladı: ABD ve Batı destek olmadı
19 Mart Çarşamba günü İBB'ye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ekrem İmamoğlu, hakkındaki tüm belge ve şaibelere rağmen tutuklanmasının nedeninin 'siyasi' olduğunu iddia ederek algı yürütme gayretine devam ediyor. New York Times'a bir yazı yazarak Türkiye'yi ABD'ye şikayet eden İmamoğlu, bu yazısında da terör ve yolsuzluk gerçeğinden bahsetmeyerek algı yaptı. İmamoğlu ayrıca tutuklanma sürecinde ABD ve Avrupa'dan gerekli desteği görmediğini söyledi.
Türkiye 19 Mart 2025 sabahında tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonlarından birine uyandı. İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "terör" ve "yolsuzluk" operasyonu kapsamında aralarında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve en yakınındakilerin de olduğu 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon sonrası çıkarıldıkları mahkemece İmamoğlu dahil 50'den fazla kişi tutuklanırken, CHP ve muhalefet cephesi iddiaları görmezden gelerek durumun siyasi olduğu iddiasıyla sokak çağrısı ve provokasyonlarda bulundu.
TÜRKİYE'Yİ BATI'YA ŞİKAYET YARIŞINA GİRDİLER
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Türkiye'yi uluslararası basına yaptıkları açıklamalarla Batı'ya şikayet etmeye çalışırken; yolsuzluk ve terör bağlantıları ile ilgili belgeleri, bilgileri ve ifadeleri görmezden geldi. Bunlara şimdi de tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eklendi. İmamoğlu, ABD'nin önde gelen yayın organlarından New York Times için bir yazı kaleme aldı. Yazıda, operasyonun siyasi olduğunu iddia eden İmamoğlu; "Sandıkta beni mağlup edemeyeceğini fark eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başka yollara başvurdu." sözleriyle algı yapmaya çalıştı.
TÜRKİYE DEMOKRASİSİNİ DE HEDEF ALDI
İmamoğlu, yazısında hakkındaki iddialara yanıt vermezken ustaca algı operasyonu yaptı. Gözaltı sürecini "Bir teröristin yakalanmasını andırıyordu." diyerek egzajere eden İmamoğlu, usulsüz şekilde üniversiteye giriş yaptığı için iptal edilen diplomasının da Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreciyle ilgili olduğunu iddia etti.
Soruşturmadaki tüm belge, bilgi, MASAK raporu ve tanık ifadelerini hiçe sayan İmamoğlu, suçlamaların "güvenilir kanıtlara dayanmadığı"nı söylerken, "Kimse güvende değil. Oylar iptal edilebilir, özgürlükler bir anda ellerinden alınabilir. Sayın Erdoğan yönetiminde, cumhuriyet bir korku cumhuriyetine dönüştü." sözleriyle Türkiye'deki demokratik seçimleri de adeta hedef aldı.
SOKAK PROVOKASYONLARINA DA SAHİP ÇIKTI
Sokakları karıştıran vandal ve provokatörlere de yazısında kol kanat geren eski İBB Başkanı, sokak olaylarının "meydan okuma" olduğunu söyledi. İmamoğlu, sokak olaylarında polislere yapılan saldırılar ve Şehzadebaşı Camii gibi kutsal mekanlardaki provokasyonları da hiçe sayarken; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde, giderek sertleşen önlemlere ve tutuklamalara rağmen, insanlar nöbet tuttu." dedi.
BATI'DAN DESTEK İSTEYİP AĞLADI
Tutuklanma süreciyle ilgili ABD ve Avrupa'dan yeterli desteği görmediğini ifade eden İmamoğlu, şu cümleleri kullandı: "Dünya çapındaki merkezi hükümetler? Onların sessizliği kulakları sağır edici. Washington, Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili yalnızca "endişelerini" dile getirdi. Avrupa liderleri ise, birkaç istisna dışında, güçlü bir yanıt vermekte başarısız oldular."
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