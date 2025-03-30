Ekrem İmamoğlu’ndan gizli kasa Adem Soytekin’e talimat! 50 milyonluk panik transferi

Ekrem İmamoğlu’nun ʺgizli kasaʺ olarak bilinen Adem Soytekin (AHABER ARŞİV)

'KASA'YLA KONUTTA GÖRÜŞME



Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tüm şüphelilerin operasyon öncesinde teknik takibe alınıp hem telefonlarının dinlendiği hem de fiziki takip yapıldığı öğrenildi.

Şubat ayında bazı şüphelilerin banka hesaplarına tedbir konulmasının ardından 6 Mart'ta Adem Soytekin'in Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi tarafından arandığı, 7 Mart sabahı 09.15'te konuta davet edildiği belirlendi.

Ekrem İmamoğlu'nun özel kaleminde çalışan kişi Soytekin'e, "Sizin de müsaitliğiniz varsa Başkanımız yarın sabah 9.15'te kendi konutunda birebir görüşme gerçekleştirmek üzere sizi davet etmek ister." dedi. Soytekin de görüşmeyi kabul etti.