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Ekrem İmamoğlu’nun eski yardımcısı ‘tanık’ oldu! Komisyon rüşvetleri ‘kafa koparan’ Fatih Keleş’e

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.03.2025 07:04
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Ekrem İmamoğlu’nun eski yardımcısı ‘tanık’ oldu! Komisyon rüşvetleri ‘kafa koparan’ Fatih Keleş’e

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Belediyedeki rüşvet çarkıyla ilgili çıkan detaylara bir yenisi daha eklendi. İBB eski Başkanı İmamoğlu’nun Beylikdüzü döneminde 2 yıl yardımcılığını yapan Mehmet Zeki Çanakçı, tanık sıfatıyla itiraflarda bulundu. Çanakçı, ihalelerden alınan rüşvetin “kafa koparan” lakaplı Fatih Keleş ve Adem Soytekin’de toplandığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında medya, reklam ve organizasyon sektöründen de çok sayıda isim gözaltına alınıp tutuklandı.

İMAMOĞLU VE ÖRGÜTÜ YAKAYI NASIL ELE VERDİ?

İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma dosyasına yansıyan 'tanık' ifadelerine bir yenisi daha eklendi.

Ekrem İmamoğlu’nun eski yardımcısı Mehmet Zeki Çanakçı (AHABER)Ekrem İmamoğlu’nun eski yardımcısı Mehmet Zeki Çanakçı (AHABER)

Soruşturma kapsamında açık tanık olarak ifade veren isimlerden bir tanesi de 2009-2016 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevi yapan Mehmet Zeki Çanakçı oldu.

Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AHABER)Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AHABER)

Sabah'ın haberine göre İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak seçilmesinden sonra 2 yıl boyunca başkan yardımcılığı görevine devam eden Çanakçı, "Benimle çalışmak istedi ancak ben çalıştığım iki yıllık süre zarfından usulsüz işlemlerine tanık olduğum ve tasvip etmediğim için görevimden kendi isteğimle ayrıldım" dedi.

Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AHABER)Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AHABER)

"İMAMOĞLU'NUN ORTAKLARI İHALEDE"

Bu süre zarfında Beylikdüzü Belediyesi'ne ait imarlı arsanın hasılat paylaşımı yapılmak üzere ihalesinin yapıldığını ve kendisinin ihale başkanı olduğunu aktaran Çanakçı, "Kapalı zarf usulü ihale yaptık. İhaleye Metin Gül, Ali Gül, Muzaffer Beyaz ile birlikte toplamda 6 firma girdi. Muzaffer Beyaz da Gül ailesi de akrabadır ve bu kişiler İmamoğlu'nun ortağıdır" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun eski yardımcısı ‘tanık’ oldu! Komisyon rüşvetleri ‘kafa koparan’ Fatih Keleş’e

"PROJEYE İHALESİZ ARSA DAHİL ETTİLER"

Vira projesinin ihalesini kendisinin tutarı 200 milyon üzerine çıkarmak için açık artırma usulüne geçirdiğini ve ihalenin bu tutara çıkmasını sağladığını aktaran Çanakçı, "İhaleyi Gül İnşaat aldı. Satış yapıldıktan sonra 200 milyon düşülünce 35'i belediyeye verilecekti. Ben ayrıldıktan sonra proje biti. Ben tapı kayıtlarını incelemek istedim. Özellikle 1 aylık sürede tapu devri yapıldı mı, bunun parası tahsil edildi mi ve bu paranın yüzde 35'i verildi mi bunlara bakacaktım ancak bakmama izin vermediler. Ayrıca bu proje yapılırken ihale ettiğimiz arsanın çevresindeki yerleri de ihalesiz dahil ettiler. Terk yapılması gereken yeri ihdas, ihdas yapılması gereken yerin terkini verdiler. Bu proje yapılırken alınan encümen kararları incelendiğinde hukuka aykırılıklar görülecektir" dedi.

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"KOMİSYONLARI FATİH KELEŞ TOPLARDI"

Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanı olduktan sonra Mehmet Murat Çalık'ı teknik koordinatör olarak görevlendirdiğini aktaran Çanakçı, "ADM iş merkezinde oda verdi. Kendisinin de burada odası vardı. Adem Soytekin'i de Ekrem İmamoğlu aracılığıyla tanıdım. Eskiden İmamoğlu'nun kalfasıymış. Ancak kendisine birçok iş verildi. Ekrem İmamoğlu'nun kasasıdır. Fatih Keleş de İmamoğlu'nun kasasıdır. Belediyenin ihalelerinden yüzde 10 komisyon peşin alınır ve bu paraları Fatih Keleş toplardı. Paraların nereye gittiğini bilmiyorum. Turan Taşkın Özer, halihazırda CHP milletvekilidir. O dönem İmamoğlu'nun özel kalemiydi. Mehmet Murat Çalık, Fatih Keleş, Adem Soytekin ile birlikte hareket ederler" şeklinde ifadesini sonlandırdı.

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