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Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün yolsuzluk dosyalarında neler var? Çalınan İstanbul'un geleceği...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk ve terör' soruşturmasında tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk, geçersiz diploma soruşturmaları ve kurultaylarındaki rüşvet soruşturması, doğrudan CHP çevresinden gelen şikayetler sonrası başlatıldı. İşte İmamoğlu'nu tutuklamaya götüren sürecin perde arkası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:32 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 12:41
Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün yolsuzluk dosyalarında neler var? Çalınan İstanbul’un geleceği...

1.İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜNDEN 560 MİLYAR TL'LİK YOLSUZLUK

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sebep olan İBB'deki yolsuzlukların toplam bedeli 560 milyar TL.

2.ÖZGÜR ÇELİK'İN CHP İSTANBUL İL BAŞKANI YAPILMASI İÇİN MİLYONLARCA TL DAĞITILMASI

8 Ekim 2023'te Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde, Ekrem İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in il başkanı yapılması için milyonlarca lira dağıtıldı.
İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in seçildiği kongrede delegeler para ve belediyede iş vaadiyle manipüle edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği diğer aday Cemal Canpolat, delege pazarı kurulduğunu açık açık ifade etmiş "Delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum." diyerek İmamoğlu'na yüklenmişti.
Diğer CHP'li isimler olan Tolgahan Erdoğan ve Ferihan Karasu gibi isimler de delege borsasını somut örneklerle anlatmıştı.

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün yolsuzluk dosyalarında neler var? Çalınan İstanbul’un geleceği...

3.AÇIK HAVA REKLAM MECRALARI ÜZERİNDEN 8 MİLYAR TL YOLSUZLUK

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Murat Ongun'un idaresinde CHP'li İBB'ye ait açık hava reklam mecraları üzerinden kayıt dışı 8 milyar TL yolsuzluk yapıldığını açıkladı.
Ongun'un başında bulunduğu İBB Medya A.Ş'deki ekip, 2022-2024 arasında 20 şirkete ait 170 ihalede sahtecilik yaptı.
Ongun, ihale süreçlerini Kültür A.Ş. ve İpek A.Ş.'nin yöneticileriyle birlikte organize ediyordu.
İhaleler öncesi ve sonrası kararlar, para paylaşımı ve kimin kazanacağı gibi detaylar gece geç saatlerde üç ayrı lokasyonda yapılan gizli toplantılarda kararlaştırılıyordu.
Bu toplantılarda Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Eyüp Subaşı ve Murat İlbak gibi isimler yer alıyordu.
Açık hava reklam ihaleleri, bu şekilde önceden belirlenen 4 firmaya dağıtıldı:

Hüseyin Köksal'a ait BVA Medya, Urban Medya
Murat Kapki'ye ait MSO Reklam, Sin Medya
Eyüp Subaşı'ya ait Panofekt, Gençpopülistmedya
İlbak Holding'e ait 3. Mecra, Kentvizyon, Vizyonkent

Bu firmalara verilen alan sayısı ile gerçekten kullandırılan reklam alanları arasında ise büyük farklar vardı.
Aradaki farktan elde edilen gelir, naylon faturalarla paravan şirketler üzerinden aklandı ve suç örgütüne aktarıldı.
Eyüp Subaşı ailesine Kabil Taşçı, İlbak Holding'e ise Sev Medya ve Advercity gibi şirketler naylon fatura kesiyorlardı.
Quara Medya Reklam Organizasyon adına Hasan Özsoy ve 4.5G Grup adına Serdar Haydanlı da yine yoğun bir şekilde bu naylon fatura işlemlerini gerçekleştirenler arasındaydı.

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün yolsuzluk dosyalarında neler var? Çalınan İstanbul’un geleceği...

4.CAPACİTY AVM SAHİPLERİNDEN 5 MİLYON EURO RÜŞVET İSTENMESİ

İmamoğlu liderliğindeki suç örgütü, önce Capacity AVM'nin otopark işletmesini istediler.
AVM sahibi kabul etmeyince belediye başkan yardımcısı 3 milyon euro rüşvet talep etti.
Bu da reddedilince, Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından biri olan İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız ve adamı Süleyman Atik, rüşvet talebini 5 milyon euroya çıkardı.
AVM sahibi yine kabul etmeyince, Atik avukatları "geleceğin Cumhurbaşkanı ile kötü olmak mı istiyorsunuz?" diyerek tehdit etti.
AVM sahibi yine reddedince kısa süre sonra Bakırköy Belediye Meclisi, AVM'ye 197 milyon TL ceza kesti.

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün yolsuzluk dosyalarında neler var? Çalınan İstanbul’un geleceği...

5.50 MİLYON DOLARLIK 3 VİLLANIN 15 MİLYON TL'YE İMAMOĞLU'NA SATILMASI

Ali Nuhoğlu, 2018 yılında konkordato ilan ederek iflasını açıklamıştı.
2021 yılında 50 bin TL sermaye ile Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş. adında bir şirket kurdu.
Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021'de kurulduktan 1 hafta sonra 32 milyon TL değer göstererek Emirgan'da 3 villayı satın aldı.
Nuhoğlu, iflasın eşiğindeyken kendi şahsi hesaplarından Güllüce Tarımcılık'a 13 Nisan 2021'de milyonlarca lira aktardı.
2024 yılında şirketin sermayesi 46,8 milyon TL'ye kadar çıktı.
Ali Nuhoğlu, aynı yıl içinde diğer firması olan İstcon A.Ş. aracılığıyla Kiptaş'tan 2,1 milyar TL'lik bir iş aldı. Bu iş karşılığında Mart 2025'te Kiptaş, İstcon'a 199,5 milyon TL ödeme yaptı.
Sonrasında Nuhoğlu, villaları ve büyük sermayesi olan Güllüce Tarım A.Ş.'yi Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu A.Ş.'ye 15 milyon TL'ye sattı.
Ancak devredilen şirketin ve taşınmazların değeri 50 milyon dolar civarındaydı.
Yani satış bedeli, şirketin gerçek değerinin çok altında kaldı. Alınan ihalelerin karşılığındaki rüşvet bu yolla ödenmiş oldu.
Gözaltı kararı bulunan Akvaryum AVM'nin sahibi Ali Nuhoğlu, yanındaki 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı.
Nuhoğlu'nun iş yerinde yapılan aramalarda da 1,3 milyon dolar ele geçirildi.

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün yolsuzluk dosyalarında neler var? Çalınan İstanbul’un geleceği...

6.İMAMOĞLU İNŞAAT'IN, AÇIKLANAMAYAN KAYNAKLARLA 3 YILDA 117 TAŞINMAZ EDİNMESİ

İmamoğlu İnşaat, 3 yılda kaynağı açıklanamayan paralarla 117 taşınmaz edindi:

19 dükkan
19 mesken
63 konut
8 ofis
6 büro
2 arsa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 117 taşınmazın alındığı kaynağı belirsiz paranın kamu kaynaklarından aktarım ya da ihalelerden alınan rüşvetler olduğu gerekçesiyle İmamoğlu İnşaat'a el koydu.

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün yolsuzluk dosyalarında neler var? Çalınan İstanbul’un geleceği...

7.EKREM İMAMOĞLU'NUN, ÖZGÜR ÖZEL'İ CHP GENEL BAŞKANI SEÇTİRMEK İÇİN "DELEGE BORSASI" KURMASI

4-5 Kasım 2023'deki CHP 38. olağan kurultayı öncesi İmamoğlu'nun kasası Özgür Karabat, "delege borsası" kurdu.
Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, CHP'nin kasasının teslim edildiği Özgür Karabat'ın koordinasyonunda, Doğu ve Güneydoğu'da "değişimciler" adına delegeleri ikna ettiğini anlattı.
Delegelerle Karabat'ı Ankara'daki bir otelde bir araya getirdiği bilgisini veren Çakır, Karabat'ın değişimden yana oy kullanan delegelere kişi başı 1.500 ila 10 bin dolar arasında para dağıttığını itiraf etti.

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün yolsuzluk dosyalarında neler var? Çalınan İstanbul’un geleceği...

8.PARA KULESİ SKANDALI: 3 CHP'Lİ BELEDİYEDEN ÇANTA ÇANTA PARA TAŞINMASI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden birkaç hafta önce CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para sayma görüntüleri ortaya çıktı.
Para kulesi görüntülerine ilişkin tanık ifadeleri, "haberim yoktu" diye açıklama yapmasına rağmen sürecin bizzat İmamoğlu tarafından yönetildiğini ortaya koydu.
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alındığı gün:

Beylikdüzü Belediyesi'nden 6 milyon TL
Beşiktaş Belediyesi'nden 3 milyon TL
Şişli Belediyesi'nden 800 bin TL bir avukatlık ofisine taşındı.

Partide resmi görevi olmamasına rağmen Tuncay Yılmaz bu süreci baştan sona yöneten isimdi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ise ödemeyi organize etti.
Her iki isim de o gün 3'er kez İmamoğlu'yla telefonla görüştü.

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün yolsuzluk dosyalarında neler var? Çalınan İstanbul’un geleceği...

9.İMAMOĞLU İNŞAAT'A 50 MİLYON TL İHALE RÜŞVETİ AKTARILMASI

İBB iştiraki Kültür A.Ş.'ye ihale bedeli olarak 395 milyon lira fatura kesen Ekrem İmamoğlu'nun aile dostu iş adamı Hüseyin Köksal, bir süre sonra İmamoğlu İnşaat'a ihale rüşveti olarak 50 milyon lira aktardı.
Ekrem İmamoğlu'nun aile dostu iş adamı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, Köksal için "6 ay çakarlı arabayla para taşıttı." itirafında bulundu.

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün yolsuzluk dosyalarında neler var? Çalınan İstanbul’un geleceği...

10.İMAMOĞLU'NUN KASALARINDAN ADEM SOYTEKİN'İN İŞ ADAMLARINDAN RÜŞVET ALMASI

Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketinde eskiden kalfa olarak çalışan Adem Soytekin, İmamoğlu'nun önce Beylikdüzü Belediye Başkanı sonra İBB başkanı olmasından sonra mega zengin haline geldi.
Soytekin'in üzerine kurulan şirketlere belediyeden çok sayıda ihale verildi.
2020-2024 arasında hesaplarına yaklaşık 1,25 milyar TL para girdi.
Sıradan bir sıvacıyken an itibariyle şahsi ve şirket hesaplarındaki tutar: yaklaşık 600 milyon TL
İmamoğlu, 2017-2018'de mal beyanında bulunmadan önce şirketine ait 8 taşınmazı bedelsiz şekilde Soytekin'in şirketine devretti. Soytekin de bu taşınmazların bazılarını hiçbir bedel almadan Fatih Keleş'e aktardı.
Gizli kasa Soytekin, İBB'den yaptığı iş karşılığı alacağını alamayan iş adamlarından %10-%20 arası değişen oranlarda rüşvet alıyor ve iş sahiplerine bunun karşılığında İBB'den hak edişlerini ödettiriyordu.
Bu gelirlerin bir kısmını örgütsel faaliyetlerde kullanıyor geri kalanıyla ise şahsi servetini katlıyordu.

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün yolsuzluk dosyalarında neler var? Çalınan İstanbul’un geleceği...

11.SUÇ GELİRLERİYLE SİLİVRİ-ÇATALCA BÖLGESİNDE ARSALAR ALINMASI

İBB otobüslerinin bakımı vb. birtakım ihaleler, İmamoğlu'na çok yakın bir milletvekili ve kardeşi tarafından, kâğıt üzerinde bulunan ancak gerçekte bir paravan şirket olan Şimşek Oto isimli şirkete yönlendirildi.
Şimşek Oto adlı şirket, İmamoğlu suç örgütünün yolsuzluk paralarının aklanmasında da kullanıldı.
Bu usulsüz ihalelerle elde edilen paralarla Silivri-Çatalca bölgesinde arsalar alındı.
Alınan arsalardan biri 60 parselden oluşuyor. Her bir parsel 40 bin dolara alındı. Yani 2,4 milyon dolar ödendi.
Bazı kooperatiflere para aktarıldı.

Bu kooperatiflerden biri, tanesi 110 bin dolar değerinde 250 paya sahip.
200 dönümlük bir araziye sahip başka bir kooperatife de 200 milyon TL para aktarıldı.

Yine İstanbul Silivri'de 234.400 m2 ve 434.000 m2'lik arazilere büyük paralar aktarıldı.

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün yolsuzluk dosyalarında neler var? Çalınan İstanbul’un geleceği...

12.KÜLTÜR A.Ş. MÜDÜRÜ SERDAL TAŞKIN'IN 8 MİLYON TL RÜŞVET İSTEMESİ

Kültür A.Ş. Müdürü Serdal Taşkın, reklamcı Oktay Tan'ın 8 milyon lira bedelle aldığı bir ihale için ekstra 8 milyon lira rüşvet istedi.

13.RÜŞVET OLARAK ADEM SOYTEKİN'E 13 DAİRE, FATİH KELEŞ'E 2 DAİRE PARASI VERİLMESİ

Uğur Güngör, 2017'de Beylikdüzü'ndeki inşaat projesinin tadilat ruhsatının onaylanması, tadilatta oluşacak ilave ticari alanlara izin verilmesi, inşaatın rahat devam edebilmesi ve proje bittiğinde iskan alınabilmesi için İmamoğlu rüşvet çarkına girdi.
O dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olan İmamoğlu'nun yardımcısı Murat Çalık, Güngör'den rüşvet olarak bu projedeki 2 daire parası ve 13 adet bağımsız bölümü Asoy İnşaat'a devretmesini istedi.
Güngör, 2 daire parasını Gül Kentsel Tasarım'ın sahibi olan Zafer Gül aracılığı ile Fatih Keleş'e gönderdi.
13 bağımsız bölümü (daireyi) ise Çalık'ın isteği üzerine Asoy İnşaat'a devretti.
Daha sonra Güngör, rüşvet verdiği gerekçesiyle etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
Bu dosya, İmamoğlu soruşturmasına dahil edildi.

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün yolsuzluk dosyalarında neler var? Çalınan İstanbul’un geleceği...

14.İMAMOĞLU'NDAN YANDAŞ MÜTEAHHİTLERE %30-40 EMSAL KIYAĞI

Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu ve ekibi, müteahhitler imar kanununda yapılan güncelleme ve değişikliklerden etkilenmemek adına 2015 yılında boşa YİBF (Yapı Bilgi Formu) atarak olmayan inşaat ruhsatları çıkarttılar.
Bu ruhsatlarla yapı denetim firmalarını sabitleyerek bir havuz oluşturdular.
Bu sayede İmamoğlu ekibinin yandaş müteahhitleri inşaatlarda %30 daha fazla satılabilir alan inşa edebildi.
Rastgele yapılması gereken yapı denetimi atama işlemlerinin de boşa atılan YİBF'lerle arkasından dolandılar.
Ortaya çıkan rant ise suç örgütü, müteahhit ve yapı denetim firmaları arasında bölüşüldü.

15.MASAK RAPORLARINA YANSIYAN 200'DEN FAZLA İHALEDE USULSÜZLÜK

Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu suç örgütüne yönelik MASAK tarafından 6 rapor hazırlandı.
İBB'nin 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalesinde usulsüzlük olduğu tespit edildi.