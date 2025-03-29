Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün yolsuzluk dosyalarında neler var? Çalınan İstanbul’un geleceği...

3.AÇIK HAVA REKLAM MECRALARI ÜZERİNDEN 8 MİLYAR TL YOLSUZLUK

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Murat Ongun'un idaresinde CHP'li İBB'ye ait açık hava reklam mecraları üzerinden kayıt dışı 8 milyar TL yolsuzluk yapıldığını açıkladı.

Ongun'un başında bulunduğu İBB Medya A.Ş'deki ekip, 2022-2024 arasında 20 şirkete ait 170 ihalede sahtecilik yaptı.

Ongun, ihale süreçlerini Kültür A.Ş. ve İpek A.Ş.'nin yöneticileriyle birlikte organize ediyordu.

İhaleler öncesi ve sonrası kararlar, para paylaşımı ve kimin kazanacağı gibi detaylar gece geç saatlerde üç ayrı lokasyonda yapılan gizli toplantılarda kararlaştırılıyordu.

Bu toplantılarda Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Eyüp Subaşı ve Murat İlbak gibi isimler yer alıyordu.

Açık hava reklam ihaleleri, bu şekilde önceden belirlenen 4 firmaya dağıtıldı:

Hüseyin Köksal'a ait BVA Medya, Urban Medya

Murat Kapki'ye ait MSO Reklam, Sin Medya

Eyüp Subaşı'ya ait Panofekt, Gençpopülistmedya

İlbak Holding'e ait 3. Mecra, Kentvizyon, Vizyonkent

Bu firmalara verilen alan sayısı ile gerçekten kullandırılan reklam alanları arasında ise büyük farklar vardı.

Aradaki farktan elde edilen gelir, naylon faturalarla paravan şirketler üzerinden aklandı ve suç örgütüne aktarıldı.

Eyüp Subaşı ailesine Kabil Taşçı, İlbak Holding'e ise Sev Medya ve Advercity gibi şirketler naylon fatura kesiyorlardı.

Quara Medya Reklam Organizasyon adına Hasan Özsoy ve 4.5G Grup adına Serdar Haydanlı da yine yoğun bir şekilde bu naylon fatura işlemlerini gerçekleştirenler arasındaydı.