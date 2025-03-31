5 milyona aldı sadece 1 yıllığına 6 milyona kiraladı! Ekrem İmamoğlu'nun süper lüks villaları ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
İBB'ye yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında MASAK raporlarına yansıyan 50 milyon dolarlık 3 villanın 15 milyon TL'ye Ekrem İmamoğlu'nun şirketine devredilmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre İmamoğlu'nun bir villayı yıllık peşin 6 milyon TL'ye kiraya verdiği öğrenildi. Villaların güvenliğine ise İBB'ye ait şirketin baktığı ve maaşlarının da kamu kaynaklarından karşılandığı tespit edildi.
Tarihin en büyük yolsuzluk soruşturmalarından biri olan ve toplam 500 milyar TL'yi aşkın vurgun yapıldığı iddia edilen İBB'de, soruşturma ile ilgili aralarından eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu onlarca kişi tutuklanmıştı. Soruşturmada birçok tanık ve şikayetçi beyanının yanı sıra belge, bilgi ve MASAK raporları da yer alırken; İmamoğlu'nun iş insanı yakını Ali Nuhoğlu'ndan 15 milyon liraya aldığı ve değerinin 50 milyon dolar civarında olduğu 3 villa ile ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı.
TANESİNİ 5 MİLYON TL'YE ALDI YILLIK 6 MİLYONA KİRALADI
İmamoğlu'nun Nuhoğlu'na ait şirket üzerinden kendi şirketi olan İmamoğlu İnşaat'a devrettirdiği 3 villaya toplam 15 milyon TL ödediği MASAK raporları ile tespit edilmişti. Aynı İmamoğlu'nun söz konusu villalardan sadece 1'ini yıllık peşin 6 milyon TL bedelle kiraya verdiği öğrenildi.
Süper lüks villalardan birinde İmamoğlu'nun oğlunun yaşadığı öğrenilirken, diğer villaya ise bayram sonrası eşi Dilek İmamoğlu'nun taşınacağı belirtildi.
GÜVENLİK İBB'DEN MAAŞ KAMUDAN
Villaların güvenliğinin ise İBB'ye ait olan İSTGÜVEN A.Ş. şirketi tarafından sağlandığı bildirildi. Şirketin güvenlik için görevlendirdiği personellerin maaşlarının ise kamu kaynaklarından ödendiği ortaya çıktı.
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