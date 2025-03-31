5 milyona aldı sadece 1 yıllığına 6 milyona kiraladı! Ekrem İmamoğlu’nun süper lüks villaları ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Tarihin en büyük yolsuzluk soruşturmalarından biri olan ve toplam 500 milyar TL'yi aşkın vurgun yapıldığı iddia edilen İBB'de, soruşturma ile ilgili aralarından eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu onlarca kişi tutuklanmıştı. Soruşturmada birçok tanık ve şikayetçi beyanının yanı sıra belge, bilgi ve MASAK raporları da yer alırken; İmamoğlu'nun iş insanı yakını Ali Nuhoğlu'ndan 15 milyon liraya aldığı ve değerinin 50 milyon dolar civarında olduğu 3 villa ile ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı.