Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklamaya götüren süreç! Bütün hikaye böyle başladı... Şaibeli kurultaydan para kuleleri skandalına...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk ve terör' soruşturmasında tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk, geçersiz diploma soruşturmaları ve kurultaylarındaki rüşvet soruşturması, doğrudan CHP çevresinden gelen şikayetler sonrası başlatıldı. İşte İmamoğlu'nu tutuklamaya götüren sürecin perde arkası...
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, hem yolsuzluk hem de 'kent uzlaşısı' kapsamında 2 ayrı soruşturma başlatıldı.
İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EKREM İMAMOĞLU'NU TUTUKLAMAYA GÖTÜREN SÜREÇ
İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk, geçersiz diploma soruşturmaları ve CHP kurultaylarındaki rüşvet soruşturması, doğrudan CHP çevresinden gelen şikayetler sonrası başlatıldı. İşte İmamoğlu'nu tutuklamaya götüren sürecin perde arkası...
AKŞENER'İN SÖZLERİ: KOCAMAN HIRSIZ ÇIKTILAR
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimler sonrası söylediği 'seçilmesine vesile olduklarımızın kocaman bir hırsız olduğunu anladık sözleri yeniden gündeme geldi. O dönem Akşener'in bu sözlerle isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu mu kastettiği iddiaları gündeme gelmişti.
Akşener, bu açıklamalardan bir süre sonra bir dönem belediye meclisinde İYİ Parti Grup Başkanvekilliği yapan ardından istifa edip yeni dönemde Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İbrahim Özkan'ı MASAK'a şikayet etmişti. Akşener, MASAK'a verdiği dilekçede; mal varlığı hızlı bir şekilde artan Özkan'ın mal varlığı, banka hesapları, ticari faaliyetleri ve mali hareketlerinin ayrıntılı olarak incelenmesini talep etmişti. Bu başvuru ve bundan bir süre önce Akşener'in söylediği o sözler son operasyonla birlikte yeniden gündeme geldi.
İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASINI ŞİKAYET EDEN İSİM: ESKİ MEMLEKET PARTİSİ ÜYESİ OZAN ÖZCAN
Türkiye'nin gündemine oturan Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma soruşturması, beklenmedik bir ismin şikayetiyle başladığı ortaya çıktı. Ozan Özcan isimli Memleket Partisi eski üyesi ismin, İmamoğlu'nun üniversite geçişlerinde usulsüzlük yapıldığına dair deliller sunduğunu iddia ederek 20 Şubat 2024'te savcılığa başvurdu.
PARA KULESİ SKANDALI
Yerel seçimler öncesinde CHP içinde büyük yankı uyandıran bir olay yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, yüklü miktarda parayı paketlerken kaydedildiği görüntüler basına sızdı.
TASNİF EDİP BAVULA KOYDULAR
Bu görüntülerde, masaya balyalar halinde dizilmiş milyonlarca liranın, çevrede bulunan kişiler tarafından tasnif edilerek etiketlendiği ve siyah bavullara yerleştirildiği görüldü.
SORUŞTURMANIN GÜNDEMLERİNDEN BİRİ PARA KULELERİ
Bu tartışmalar sürerken, İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunun detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Soruşturma süreci, ortaya çıkan para sayma görüntülerinin ardından hız kazandı.
MİLYONLARCA LİRA DAĞITILDI
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP üyesi Tolgahan Erdoğan kaynaklarına göre; daha önce CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı, delegelerin para karşılığı satın alındığı iddialarıyla şaibeli hale gelirken, CHP İstanbul İl Kongresi'nde de benzer olayların yaşandığı belirlendi. 4 Kasım 2023'teki kurultaydan yaklaşık 1 ay önce 8 Ekim 2023'te Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde, İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in il başkanı yapılması için milyonlarca lira dağıtıldığı belirlendi.
DELEGE BAŞI 10 BİN DOLAR VERDİLER
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın kurultayın arifesinde Ankara'da parti üyeleriyle otel köşelerinde bir araya gelip delegelere 1500 ila 10 bin dolara yakın ödeme yaptığı söylendi.
İddia Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'dan geldi.
Çakır, Özgür Karabat'ın koordinasyonunda, Doğu ve Güneydoğu'da değişimciler adına delegeleri ikna ettiğini anlattı.
"Karabat ile CHP mobil uygulaması üzerinden görüşüyorduk" diyen Erkan Çakır, "40'tan fazla delegeyi, değişimden yana oy kullanması için ikna ettim" itirafında bulundu.
Çakır şu ifadeleri kullandı: "Değişime ikna ettiğim delegelerle Özgür Karabat'ı Ankara'da otelde buluşturdum. Benim gibi Türkiye'nin her bölgesinde delege ikna ekipleri kurulduğunu ve Karabat'ın delegelere para dağıttığını öğrendim. Ben de illerde yaptığım çalışmalarda kendi cebimden 300 bin TL harcadım. Özgür Karabat bu harcamamı karşılayacağını söyledi. Rüşvetin belgesi olmaz, ancak şahidi olur. Ben, sürecin içindeyim, belgeleyemem, ancak bizzat şahidim. Özgür Karabat tarafından kimi delegelere 1500, kimi delegelere ise 10 bin dolara kadar varan paralar verildi. Bunu herkes biliyor, delegeler de söylüyor."
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem kaynağına göre, Murat Ongun'un idaresinde İBB'ye ait açık hava reklam mecraları üzerinden kayıt dışı 8 milyar TL yolsuzluk yapılması
AÇIK HAVA REKLAM İHALELERİNDEN MİLYAR TL'LİK VURGUN
Çıkar amaçlı suç örgütünün açık hava reklam sektörüne ilişkin ağırlıklı olarak Kültür A.Ş. ile bir kısım Medya A.Ş. ihalelerinde yolsuzluklar yaptığı, bu şekilde paylaşılan yolsuzluk toplam tutarının 68 milyar lirayı bulduğu öğrenildi.
Bu yolsuzlukları çıkar amaçlı suç örgütünde İmamoğlu'nun 1. halkasında yer alan örgüt yöneticileri Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yönettiği, Ongun'un bu süreci Kültür A.Ş. Yönetim Başkanı Gürkan Akgün, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın, İpek A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman ve Kültür A.Ş. Reklam Daire Başkanı Kaan Sürmgöz ile organize ettiği ortaya çıktı.
CHP GENEL BAŞKANI VE YÖNETİCİLERİNE İTİBAR SUİKASTI
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, CHP 23-24. Dönem Milletvekili Muharrem İnce, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol kaynağına göre, İmamoğlu'nun başdanışmanı Murat Ongun'un İBB'de istihdam edilen maaşlı anonim hesaplar ve gazetecilerle CHP Genel Başkanı ve yöneticilerine itibar suikastı düzenlemesi yaptı.
Terör soruşturması kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, kamuyu zarara uğratan milyonlarca liralık ihale vurgunlarıyla ilgili sorulan soruları "Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum" şeklinde geçiştirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade tutanağında aylık gelirini "250 bin TL" olarak beyan etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isim Murat Ongun ise verdiği ifadede aylık gelirini "350" bin TL olarak söyledi.
Bir belediye başkanının, kendi atadığı bir isimden daha az maaş alması beklenmezken, söz konusu tablo "İBB Başkanı mı yalan söylüyor, yoksa danışmanı mı?" sorusunu akıllara getirdi. İBB yönetiminin kendi içlerinde dahi tutarlı açıklamalar yapamadığını kendileriyle çeliştikleri görüldü.
Murat Ongun'un yakın personeli kaynaklı haberde, İBB'ye ait "İstanbul Senin" uygulamasıyla 16 milyon kişinin kişisel verilerinin Murat Ongun tarafından reklam ve pazarlama şirketlerine satılması
İSTANBULLUNUN ÖZEL HAYATI TAKİP ALTINDA
Öte yandan Murat Ongun'un yönettiği toplantıda konuşan bilişim ekibi, İstanbulluların özel hayatının takibe alındığını, seyahat edenlerin gittikleri noktaları kameralarla eşleştirdiklerini, sistemi nasıl kurduklarını ve amaçlarının ne olduğunu tek tek anlattığı iddialar arasında.
İBB'nin yaptığı bu veri hırsızlığının ilk olmadığı ve daha önce de HES kodlarını İstanbul Kart'a tanımlama ekranı üzerinden milyonlarca İstanbullunun verileri "zorunlu" kılınarak çalındı.
İBB'NİN HARAÇ ÇARKI: AVM'DEN 5 MİLYON EURO İSTEMİŞLER
Capacity AVM Sahibi Mustafa Keleş kaynaklı: Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız ve adamı Süleyman Atik'in Capacity AVM sahiplerinden 5 milyon euro rüşvet talep etti. Ret cevabı alınınca da Bakırköy Belediyesi üzerinden AVM'ye 197 milyon TL ceza kesildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olarak bilinen Ertan Yıldız, Capacity AVM sahipleriyle Süleyman Atik aracılığıyla temasa geçti. Görüşmelerin, Zorlu'daki özel bir ofiste gerçekleştiği belirtiliyor. Yetkililer tarafından hazırlanan dosyaya göre, İBB içerisindeki bazı görevliler Capacity AVM'nin başvurularını takip ederek durumu Süleyman Atik'e sızdırdı.
5 MİLYON EURO VERİN
Atik ise AVM sahiplerini ofisine çağırarak şu teklifi sundu: "15 yıldır burada yeterince kazandınız. Bize 5 milyon euro verin, aksi takdirde AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna dair belediye encümeni kararı aldırırız." Bu tehdide rağmen AVM sahiplerinin rüşvet teklifini reddettiği ve parayı ödemediği öğrenildi.
RÜŞVETİ KABUL ETMEYİNCE CEZA KESİLDİ
AVM yönetiminin rüşveti ödemeyi kabul etmemesi üzerine İBB yönetimi harekete geçti ve Capacity AVM'ye 197 milyon TL ceza kesti. Cezanın gerekçesi olarak, alışveriş merkezinin "depreme dayanıksız" olduğu ileri sürüldü. Ancak AVM sahipleri, bu karara karşı idari dava açarak bağımsız kurumlardan depreme dayanıklılık raporu aldı. Mahkemeye sunulan teknik raporda, AVM binasının depreme dayanıklı olduğu bilimsel verilerle kanıtlandı.
EKREM İMAMOĞLU'NA 15 MİLYON LİRAYA VERİLEN O 3 VİLLA
Muhalif gazeteci Uğur Dündar kaynaklı habere göre Ali Nuhoğlu'nun 50 milyon dolarlık 3 villayı 15 Milyon TL'ye İmamoğlu'na sattı
İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Ali Nuhoğlu 40 milyon lirayla kaçarken yakalandı.
Nuhoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında gizlediği ve gerçek değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devreden kişi olarak tanınıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ali Nuhoğlu'nun da ofisinde 40 milyon lira yakalandığının görüntülerinin ardından, yeni görüntüler ortaya çıktı. Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat adlı kendi adına kayıtlı firmasında yapılan aramalarda balya balya paralar görüntülendi.
İMAMOĞLU'NUN VİLLACISI ALİ NUHOĞLU'NUN 40 MİLYON TL İLE YAKAYI ELE VERDİ
Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ederken gözaltı kararı bulunan Ali Nuhoğlu, yanındaki 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı. Nuhoğlu 50 milyon dolarlık 3 villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devretmesiyle tanınıyordu.
İddiaya göre İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2018/1078 Esas No'lu dosyadan 14 Mart 2019'da konkordato kararından feragat eden Ali Nuhoğlu, İmamoğlu'nun desteği ile 2021 yılında 50 bin Tl sermaye ile Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş.'yi kurdu. Nuhoğlu, iflas noktasındayken kendi hesaplarından Güllüce Tarımcılık'a milyonlarca TL aktardı. Şirketteki para akışı MASAK'ın radarına takıldı. Yapılan incelemelerde, bu paranın kaynağının Nuhoğlu İnşaat A.Ş. olduğu ve bu şirketin de İBB'den önemli miktarda ihale alan ATZ Enerji'den ödeme aldığı tespit edildi.
2019-2024 yılları arasında İBB'den büyük çapta ihaleler kazanan ATZ Enerji'nin sağladığı finansman desteğiyle, Güllüce Tarımcılık'a sermaye akışı sağlandığı, 1 Mart 2024 tarihinde şirketin sermayesi aniden 50 bin TL'den 46 milyon 750 bin TL'ye yükseltildiği ve şirkete büyük miktarda nakit ya da EFT yoluyla para girişinin olduğu belirlendi.
2. İMAMOĞLU DAVASINDA ORANTISIZ ZENGİNLEŞENLER VE AÇIKLANAMAYAN HESAP HAREKETLERİ
Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı Dönemi
• Ekrem İmamoğlu adına çok sayıda çeşitli yollarla edinilmiş taşınmaz kaydı bulunuyor.
• İmamoğlu; Balıkesir, İstanbul-Beylikdüzü, Çanakkale ve Bayramiç il ve ilçelerinde 17 adet taşınmazı satış yoluyla kendi adına geçirdi.
• Babası Hasan İmamoğlu'ndan da Balıkesir-Edremit konumlu 5 adet taşınmazı bağış yoluyla kendi adına geçirdi.
• İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin %60 hissesi Ekrem İmamoğlu'na, %40 hissesi de babası Hasan İmamoğlu'na ait.
• İmamoğlu İnşaat, 3 yılda kaynağı açıklanamayan paralarla 117 taşınmaz edindi:
o 19 dükkân
o 19 mesken
o 63 konut
o 8 ofis
o 6 büro
o 2 arsa
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 117 taşınmazın alındığı kaynağı belirsiz paranın kamu kaynaklarından aktarım ya da ihalelerden alınan rüşvetler olduğu gerekçesiyle İmamoğlu İnşaat'a el koydu.
Murat Ongun
• Beylikdüzü'nde bir evi olduğu belirtilen Ongun'un 2023 yılına kadar banka hesap hacmi en fazla 300 bin TL'ydi.
• Ancak 2023'te bu rakam 2 milyon 366 bin TL'ye, 2024'te ise 3 milyon 45 bin TL'ye kadar yükseldi.
• Ongun, İBB Medya A.Ş. yöneticisi Barış Kılıç, arkadaşı eski kameraman Emrah Bağdatlı, çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş ve reklamcı Hüseyin Köksal'la birlikte hareket ediyordu. Kılıç ihaleleri organize ediyor, Bağdatlı ise bu ihalelere girecek firmaları ve para trafiğini yönetiyordu.
• Bu organizasyon 2022-2024 arasında 20 şirkete ait 170 ihalede sahtecilik yaptı.
• İmamoğlu'na bağlı suç örgütü, özellikle açık hava reklam ihaleleri üzerinden büyük bir yolsuzluk ağı kurdu ve 8 milyar TL'yi aşan haksız kazanç sağladı.
• Bu yapının başında İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun yer alıyordu.
• Ongun, ihale süreçlerini İBB Kültür A.Ş. ve İpek A.Ş.'nin yöneticileriyle birlikte organize ediyordu.
• İhaleler öncesi ve sonrası kararlar, para paylaşımı ve kimin kazanacağı gibi detaylar gece geç saatlerde üç ayrı lokasyonda yapılan gizli toplantılarda kararlaştırılıyordu.
• Bu toplantılarda Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Eyüp Subaşı ve Murat İlbak gibi isimler yer alıyordu.
• Açık hava reklam ihaleleri, bu şekilde önceden belirlenen 4 firmaya dağıtıldı:
o Hüseyin Köksal'a ait BVA Medya, Urban Medya
o Murat Kapki'ye ait MSO Reklam, Sin Medya
o Eyüp Subaşı'ya ait Panofekt, Gençpopülistmedya
o İlbak Holding'e ait 3. Mecra, Kentvizyon, Vizyonkent
• Bu firmalara verilen alan sayısı ile gerçekten kullandırılan reklam alanları arasında ise büyük farklar vardı.
• Aradaki farktan elde edilen gelir, naylon faturalarla paravan şirketler üzerinden aklandı ve suç örgütüne aktarıldı.
• Eyüp Subaşı ailesine Kabil Taşçı, İlbak Holding'e ise Sev Medya ve Advercity gibi şirketler naylon fatura kesiyorlardı.
• Quara Medya Reklam Organizasyon adına Hasan Özsoy ve 4.5G Grup adına Serdar Haydanlı da yine yoğun bir şekilde bu naylon fatura işlemlerini gerçekleştirenler arasındaydı.
Mahir Polat
• Beyoğlu'nda bir evi olduğu belirtilen Mahir Polat'ın 2022'ye kadar bankacılık işlemleri kapsamında hesabına giren en yüksek miktar para 500 bin TL'ydi.
• 2022 itibariyle bu miktar birdenbire 4 milyon 357 bin TL'ye kadar yükseldi.
Adem Soytekin
• Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketinde eskiden kalfa olarak çalışan Adem Soytekin, İmamoğlu'nun önce Beylikdüzü Belediye Başkanı sonra İBB başkanı olmasından sonra mega zengin haline geldi.
• Soytekin'in üzerine kurulan şirketlere belediyeden çok sayıda ihale verildi.
• 2020-2024 arasında hesaplarına yaklaşık 1,25 milyar TL para girdi.
• Sıradan bir sıvacıyken an itibariyle şahsi ve şirket hesaplarındaki tutar: yaklaşık 600 milyon TL
Ali Nuhoğlu
• Ali Nuhoğlu, 2018 yılında konkordato ilan ederek iflasını açıklamıştı.
• 2021 yılında 50 bin TL sermaye ile Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş. adında bir şirket kurdu.
• Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021'de kurulduktan 1 hafta sonra 32 milyon TL değer göstererek Emirgan'da 3 villayı satın aldı.
• Nuhoğlu, iflasın eşiğindeyken kendi şahsi hesaplarından Güllüce Tarımcılık'a 13 Nisan 2021'de milyonlarca lira aktardı.
• 2024 yılında şirketin sermayesi 46,8 milyon TL'ye kadar çıktı.
• Ali Nuhoğlu, aynı yıl içinde diğer firması olan İstcon A.Ş. aracılığıyla Kiptaş'tan 2,1 milyar TL'lik bir iş aldı. Bu iş karşılığında Mart 2025'te Kiptaş, İstcon'a 199,5 milyon TL ödeme yaptı.
• Sonrasında Nuhoğlu, villaları ve büyük sermayesi olan Güllüce Tarım A.Ş.'yi Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu A.Ş.'ye 15 milyon TL'ye sattı.
• Ancak devredilen şirketin ve taşınmazların değeri 50 milyon dolar civarındaydı.
• Yani satış bedeli, şirketin gerçek değerinin çok altında kaldı. Alınan ihalelerin karşılığındaki rüşvet bu yolla ödenmiş oldu.
Hüseyin Köksal
• Murat Kapki, 2023-2024 yıllarında Kültür A.Ş.'ye 395 milyon TL fatura kesip 193 milyon TL ödeme alan BVA firmasının sahibi.
• Aynı yıl içinde İmamoğlu'nun yakınındaki Hüseyin Köksal'a açıklamasız şekilde 130 milyon TL gönderdi.
• Hüseyin Köksal, sonradan İmamoğlu İnşaat'a "daire parası" açıklamasıyla 50 milyon TL transfer etti.
Ebru Özdemir
• CHP-İBB-Şişli Belediyesi-PKK arasında köprü vazifesi gören üst düzey PKK'lı Azad Barış, MASAK verilerine göre 2018-2024 arasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in hesabına 1,5 milyon TL para yatırdı.
• Yine Ebru Özdemir'in sahibi olduğu DES Grup İthalat İhracat Çeviri ve Danışmanlık firmasına HDP Genel Merkezi'nden 4 milyon TL para yollandı.
İMAMOĞLU DAVASINDA TERÖR İLİŞKİSİ
• İBB'ye yönelik terör soruşturmasının birinci şüphelisi: CHP-İBB-Şişli Belediyesi-PKK arasında köprü vazifesi gören üst düzey PKK'nın şehir yapılanması KCK sorumlularından Azad Barış.
• Azad Barış, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Mustafa Karasu ile doğrudan görüşebiliyor.
• HDP'nin kapatılma davası sürecinde Ankara'daki genel merkez ve ek binası, Barış Azad'a devredildi. (Haziran 2022)
o Bina devri sırasında Barış'ın banka hesabındaki para, -kaynağı belirsiz şekilde- 21 milyon TL'ye yükseldi.
• CHP-PKK ittifakını güçlendirmek için suni/şişirme anketler yapan Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Azad Barış'ın yönetimindeydi.
• Spectrum'da yapılan aramalarda, Türkiye topraklarını da içine alan sözde "Kürdistan" haritasının olduğu bir dosya bulundu.
• Bu merkez, özelde İmamoğlu genelde CHP lehine algı operasyonları yürütüyor; İmamoğlu'nun Kürt seçmen tarafından sevildiğine dair anketler/raporlar yayınlıyordu.
• Azad Barış, Mezopotamya Ajansı'na verdiği bir röportajda, "31 Mart seçimlerinde İstanbul'u kazanırsak, Türkiye'yi kazanırız" diyerek seçmenlere İmamoğlu'na oy verme çağrısı yapmıştı.
• İmamoğlu'nun terör soruşturmasında; Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan gibi üst düzey CHP'liler, "Azad Barış'a çalışan isimler" konumunda yer alıyor.
• Azad-İmamoğlu ikilisi toplamda 253 kere bir araya gelmiş ve görüşmüş.
• İmamoğlu'nun HTS kayıtlarında, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtilen 252 kişiyle görüşme yaptığı tespit edildi.
• Murat Ongun ile Azad Barış ile 20 kez yüz yüze görüşmüş.
• Azad Barış ile görevden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 354 kere bir araya gelmiş.
• Azad Barış, tescilli PKK'lıların olduğu 55 kişilik bir listeyi İmamoğlu'na vererek o isimlerin CHP belediyelerine ve meclislerine girmesini sağladı.
• CHP'nin "Kent Uzlaşısı" adı altında, 2019 ve 2024 seçimlerinde PKK'nın şehir yapılanması KCK ile ittifak yaptığı bilgisini ilk gündeme getiren isim: CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya
• CHP'nin Kent Uzlaşısı kapsamında Belediye Başkanlıkları ve Belediye Meclislerinde HDP ile ortak liste belirlediğini söyleyen isim: CHP'li Barış Yarkadaş
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