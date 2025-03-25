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Kırklareli’nde iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 25.03.2025 11:04
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Kırklareli’nde iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırklareli’nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kızılcıkdere köyü yakınlarında Cemal H. idaresindeki 35 AH 1402 plakalı otomobil ile Nedim G. yönetimindeki 38 LU 625 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Cemal H. ile aynı araçta bulunan Raif H. yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kırklareli’nde iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Kırklareli’nde iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Kırklareli’nde iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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