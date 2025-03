TBMM’de Bolu’daki yangın faciası için 5. toplantı! Korkunç detay ortaya çıktı: Adeta kağıttan otel

Fotoğraf- A Haber Arşiv

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Beceren, sunumunda, basından takip ettikleri kadarıyla ilgili yönetmelikte yer alan otellere ilişkin hükümlerin hemen hemen hiçbirinin, yangının gerçekleştiği otelde mevcut olmadığını söyleyebileceğini dile getirdi.

Dünyanın her yanında otel yangınları olduğunu ve geçmiş yıllarda daha çok can kaybı yaşandığını belirten Beceren, "Özellikle uluslararası yönetmeliklerdeki tedbirler sebebiyle artık can kayıpları azalmaya başladı." diye konuştu.

Müşterilerin bulunduğu alanlar arasında en çok yatak odalarında yangın çıktığını, servis alanlarında meydana gelen yangınlarda ise mutfakların ön planda olduğunu söyleyen Beceren, mimari tasarım ve yapısal önlemlerin, can güvenliğinin sağlanmasında oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.

Merkezi itfaiye teşkilatı kurulmasının önemli olduğunu ifade eden Beceren, seçimler sonrası belediye yönetimlerinin değişebildiğine işaret etti. Beceren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman o belediyedeki yöneticiler de değişiyor. Genelde itfaiye erleri değişmemesine rağmen özellikle yangın önleme tarafındaki kadrodaki mühendis ve mimarların konumları da değişiyor. Dolayısıyla burada geçmişten gelen bir hafızanın olması gerekiyor. Birtakım kuralların konulmasını, bu kuralların merkezi olmasını ve bütün il belediyelerindeki itfaiyelerin bunlara bağlı olmasını öneriyoruz. Bu, bizim ortaya attığımız bir şey değil. Gelişmiş ülke itfaiyelerine baktığımız zaman genelde bu şekilde işliyor."