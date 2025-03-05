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TBMM'de Bolu'daki yangın faciası için 5. toplantı! Korkunç detay ortaya çıktı: Adeta kağıttan otel

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 23:49 Güncelleme: 06.03.2025 00:20
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TBMM’de Bolu’daki yangın faciası için 5. toplantı! Korkunç detay ortaya çıktı: Adeta kağıttan otel

Bolu'da 78 vatandaşımızın can verdiği Grand Kartal Otel yangını faciasında soruşturma sürerken TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu 5. kez toplandı. Toplantıda Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK), Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) ile Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği yetkililerini dinlendi.İMSAD Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı İlker İbik, yangına ilişkin bina dışındaki çevre kaplamasının polimerin en dayanıksız halinden oluştuğunu vurgulayarak 'Kağıtla, yangına aynı tepki sınıfında bulunan bir malzemeden bahsediyoruz. Doğal olarak yangına karşı herhangi bir dayanımı yok. Ayrıca duman oluşturarak yangına yük sağlıyor.' şeklinde konuştu.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK), Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) ile Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği yetkililerini dinledi.

Komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı.

TBMM OTEL YANGINI İÇİN 5. KEZ TOPLANDI

Altınok, buradaki konuşmasında, çalışmalar neticesinde, bir daha böyle acı olayların yaşanmaması için yapılması gerekenlerin hayata geçirileceğini söyledi. İçişleri Bakanlığının, Bolu Belediyesi İtfaiyesi ve İl Özel İdaresi'ne ilişkin ön inceleme raporunun kendilerine ulaştığını bildiren Altınok, raporun Komisyon üyeleriyle de paylaşılacağını belirtti.

Fotoğraf- A Haber ArşivFotoğraf- A Haber Arşiv

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Beceren, sunumunda, basından takip ettikleri kadarıyla ilgili yönetmelikte yer alan otellere ilişkin hükümlerin hemen hemen hiçbirinin, yangının gerçekleştiği otelde mevcut olmadığını söyleyebileceğini dile getirdi.

Dünyanın her yanında otel yangınları olduğunu ve geçmiş yıllarda daha çok can kaybı yaşandığını belirten Beceren, "Özellikle uluslararası yönetmeliklerdeki tedbirler sebebiyle artık can kayıpları azalmaya başladı." diye konuştu.

Müşterilerin bulunduğu alanlar arasında en çok yatak odalarında yangın çıktığını, servis alanlarında meydana gelen yangınlarda ise mutfakların ön planda olduğunu söyleyen Beceren, mimari tasarım ve yapısal önlemlerin, can güvenliğinin sağlanmasında oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.

Merkezi itfaiye teşkilatı kurulmasının önemli olduğunu ifade eden Beceren, seçimler sonrası belediye yönetimlerinin değişebildiğine işaret etti. Beceren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman o belediyedeki yöneticiler de değişiyor. Genelde itfaiye erleri değişmemesine rağmen özellikle yangın önleme tarafındaki kadrodaki mühendis ve mimarların konumları da değişiyor. Dolayısıyla burada geçmişten gelen bir hafızanın olması gerekiyor. Birtakım kuralların konulmasını, bu kuralların merkezi olmasını ve bütün il belediyelerindeki itfaiyelerin bunlara bağlı olmasını öneriyoruz. Bu, bizim ortaya attığımız bir şey değil. Gelişmiş ülke itfaiyelerine baktığımız zaman genelde bu şekilde işliyor."

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

YANGIN MERDİVENİ OLMAMASI FACİAYA DAVETİYE

Beceren, mimari ve yapısal yangın güvenliği önlemleri yetersiz olan binalar ne kadar üst düzey yangın koruma sistemiyle donatılsa da can güvenliğinin sağlanmasında başarılı olunamayacağını vurguladı.

Binalardaki yangın merdivenlerinin nerede olması gerektiğine yönelik bir soru üzerine Beceren, "21,5 metrenin üzerindeki yangın merdivenlerinin dışarıda olması uygun değildir çünkü dış hava koşullarından etkilenir. Özellikle Kartalkaya gibi bir yerde yangın merdivenlerinin dışarıda olması güvenli tahliyeyi sağlamada zafiyetler meydana getirir. O otel binası zaten 21,5 metreden yüksek olduğu için bunun korunumlu bir merdiven olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ VEYA HAVALANDIRMA YOK

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı İlker İbik ise Türkiye'deki Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in, birçok Avrupa ülkesindeki düzenlemenin ilerisinde olduğunu söyledi. İbik, "Bizdeki temel problem niyet ve kontroldür. Önce niyet, sonra kontrol. Siz yapınızı yangına karşı dayanıklı tutma niyetinde olmalısınız. Sonra da tüm kamu, kontrol ve denetlemenin iyi olmasını sağlamakla mükelleftir." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

Oteldeki yangın merdiveninin kapalı ve korunaklı olmadığını kaydeden İbik, "Daha da kötüsü içinde bir baz istasyonu ve elektrik tesisatı şaftı var. Elektrik tesisatı şaftı zaten yangına karşı korunumlu olmamasını gerektiriyor. Elektrik geçen kablolar bunun içerisinden geçiyor. Onların kendisi yanıcı. Baz istasyonları hakeza. Bir basınçlandırma sistemi veya havalandırma sistemi olması gerekirdi, bulunmuyor. İlk dakikalardan itibaren içeriye duman girdiğini görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KAĞITLA AYNI TEPKİYİ VEREN MALZEME KULLANILMIŞ!

Bina dışındaki çevre kaplamasının polimerin en dayanıksız halinden oluştuğunu anlatan İbik, "Kağıtla, yangına aynı tepki sınıfında bulunan bir malzemeden bahsediyoruz. Doğal olarak yangına karşı herhangi bir dayanımı yok. Ayrıca duman oluşturarak yangına yük sağlıyor." dedi.

İlker İbik, asansörlerle ilgili de ciddi bir sıkıntı olduğuna işaret ederek, "Asansörler yangın esnasında çalışmamalıdır. Ne yazık ki asansörlerde can kaybı olduğunu da gördük." diye konuştu.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

YANGIN ESNASINDA KAÇIŞ YOLLARI VURGUSU

Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Genel Sekreteri Timur Diz, yangında kritik meselelerden birinin kaçış yolları olduğunu belirtti.

Yapı içerisinde yaşayanların, yapıyı güvenli bir şekilde terk edebilmesi veya başka bir şekilde kurtarılabilmesi gerektiğini vurgulayan Diz, "Bunun için de kaçış yollarının düzgün bir şekilde tasarlanması; insan yoğunluğuna, binanın kullanım amacı, bina yüksekliği ve birçok unsur dikkate alınarak mevzuatta tanımlanan unsurlar çerçevesinde tahliye tedbirlerinin alınması gerekir." dedi.

Yangın istatistiklerinin tutulmadığını söyleyen Diz, "Bizim yangın istatistiklerini bilip oradan bir strateji geliştirmemiz lazım." şeklinde konuştu.

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