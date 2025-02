Gabze-Darıca Metro Hattı’nda sona doğru! Bakan Abdulkadir Uraloğlu tarih verdi

Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler Gebze-Darıca Metro Hattı'nda test sürüşü yaptı. (A Haber arşiv)



"METRO HATLARIMIZ HER ŞEYİYLE MİLLİ VE YERLİ OLACAK"

Hat tamamlandığında araçların 80 kilometre servis hızı, 1150 yolcu kapasitesi ve 88 metre uzunluğuyla sürücüsüz hizmet vereceğini aktaran Uraloğlu, metro inşaatı kapsamındaki yürüyen merdiven, asansör, fanlar, havalandırma, yangın önleme gibi sistemlerinde de yerlilik oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu bildirdi.



Uraloğlu, bu araçlarla inşa ettikleri hatla entegrasyon test çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'mız, inşasını yapan yüklenicisinden hat üzerinde çalışacak araçlarına ve sinyalizasyon sistemine kadar tamamen milli şirketimiz eliyle her şeyiyle Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımız. Bu özelliğiyle Türkiye Yüzyılı'nda metro hattı inşaatlarında artık yeni bir dönem başladığının en güzel kanıtıdır. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar üstünde çalışacak araçlarıyla birlikte her şeyimiz milli ve yerli olacak." diye konuştu.



Bir müjde daha paylaşmak istediğini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti: "Yarın Sakarya'daki TÜRASAŞ tesislerimizde 225 kilometre hıza sahip ilk yerli ve milli elektrikli hızlı tren setimizin gövde kaynak törenini gerçekleştirerek üretimini başlatmış olacağız. Zaten 160 kilometre hıza sahip yerli ve milli elektrikli tren setlerimizi üretmiştik ve 3 setimizin şu an Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığı yaptığını hepimiz biliyoruz. Şimdi 225 kilometre hıza sahip olanları da üretmeye başlayacağız. Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı'mızda yerli metro araçlarımız, ana hatlarımızda yerli elektrikli tren setlerimiz… Yine örneğin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullandığımız yerli ve milli elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerimiz…. Bunlar çok ama çok kıymetli kazanımlar ülkemiz için. Bildiğiniz üzere ne kadar çok yerli üretim o kadar çok bağımsız ve güçlü ülke anlamı taşımaktadır. Hiç şüpheniz olmasın Türkiye'nin gelecek vizyonunu, teknolojiyi yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendireceğiz."



Konuşmanın ardından Bakan Uraloğlu, metro hattında çalışan işçilerle fotoğraf çektirdi. Daha sonra Uraloğlu beraberindeki Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli miletvekilleri Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu metro hattında sürücülü ve sürücüsüz test sürüşünü gerçekleştirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN