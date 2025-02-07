Gabze-Darıca Metro Hattı’nda sona doğru! Bakan Abdulkadir Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze-Darıca Metro Hattı'nın test sürüşü programında açıklamalarda bulundu. (A Haber arşiv)



Türkiye genelinde tamamlayarak hizmete sundukları kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun 434 kilometre olduğunu aktaran Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı da dahil Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da 73,4 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımını da sürdürdüklerini belirtti.



Uraloğlu, 2'si Ankara'da olmak üzere Sakarya ve Trabzon'da toplam 67 kilometre uzunluğunda 4 ayrı kent içi raylı sistem hattı projelerinin hazırlanmasına devam ettiklerini belirterek "İstanbul, Ankara, Samsun ve Konya olmak üzere 4 ilimizde 126,7 kilometre yeni hattın yapımını da planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde Bakanlık olarak bugüne kadar ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem uzunluğunu 634,1 kilometreye çıkarmış olacağız. Yani Gebze'den çıktığınızda Sinop'a, Antalya'ya ya da sınırlarımızı aşarak Sofya'ya ulaşacak kadar uzunluktan bahsediyoruz." diye konuştu.



Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı Projesi'nin Kocaeli'de hayata geçirdikleri 3 önemli kent içi raylı sistem projesinden biri olduğunu aktaran Uraloğlu, geçen yıl 3,1 kilometre uzunluğunda olan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı hizmete açtıklarını anımsattı.



Uraloğlu, söz konusu hattın yapım çalışmalarını 1,5 yıldan kısa sürede tamamlayarak Büyükşehir Belediyesi ile hizmete sunduklarını anlatarak, şöyle devam etti: "Hattımız sayesinde Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım süresi 15 dakikaya düştü. Diğer bir kent içi ulaşım projemiz olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kuzey HRS (hafif raylı sistem) Hattı 1. Etabı için de 27 Haziran 2024'te yükleniciye yer teslimini gerçekleştirdik. Bu ilk etabı, Kocaeli'nin stratejik ulaşım ağında önemli yer tutacak şekilde planladık. Hat, Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçecek ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ı kat ederek kent merkezine ulaşacak. Kent merkezine ulaştıktan sonra da Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak.



Şu anda güzergah üzerinde istasyon, şaft ve depo sahası yerleşimleri incelemeleriyle mevcut ve planlanan altyapı tesisleri ve sanat yapılarıyla etkileşim araştırmaları ve altyapı deplase işleri devam ediyor. Yine güzergah boyunca inşaat çalışmaları nedeniyle kapatılacak alanların trafik sirkülasyon onaylarıyla altyapı proje onay süreçleri de sürüyor. Diğer yandan ana hat tünel kazılarını yapacak olan TBM'lerin parça ve ekipmanlarını sahaya getirdik ve montaj çalışmalarına başladık."



Projenin ikinci etabında da kuzey hafif raylı sistem hattının kapsamını genişletmeyi ve Kocaeli'nin daha geniş bölgelerine hizmet vermesini hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, ikinci etabı, bir uçtan Körfez ilçesi Atalar mevkisine diğer uçtan ise Kocaeli Fuar Merkezi ve Cengiz Topel Havalimanı'na erişimi sağlayacak şekilde planladıklarını bildirdi.