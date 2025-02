Bolu’daki otel faciası 78 kişiye mezar olmuştu! Tanju Özcan’dan tutuklanan personellere skandal hizmet şeref belgesi

Kayak merkezi Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.

(Foto: İHA)

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Çoban ile itfaiye personeli İrfan Acar'ın da bulunduğu 19 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan belediye çalışanlarına destek vermek için Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile belediye çalışanları ve mahalle muhtarları İtfaiye Müdürlüğü'nde toplandı.

(Foto: DHA)

"BİR AN ÖNCE İTFAİYECİ KARDEŞLERİMİZİ BIRAKIN"

Törende konuşan Başkan Özcan, itfaiye ekiplerinin 45 dakika gibi bir sürede buzlu yolda olay yerine ulaştıklarını belirterek, "Öyle bir şey oldu ki biz devletin yetkili kurumlarının itfaiyecilere ertesi gün teşekkür edeceğini düşünürken gerçek sorumluları korumak için birileri itfaiyeci arkadaşlarımızı içeriye attı. Yangını söndürmek için kendi hayatını ortaya koyan, yanma tehlikesiyle karşılaşan iki itfaiyecimiz ve başkan yardımcımız içeride, gerçek sorumlular dışarıda ve korunuyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunun ne hukuk sisteminde yeri var, ne adalet anlayışımızda yeri var, ne de vicdan anlayışımızda, ahiret inancımızda yeri var. At sen suçlu olmayan garibanı içeri, gerçek suçlular, gerçek sorumlular dışarıda olsun. Bunu ne kul kabul eder ne Allah kabul eder. O yüzden bu soruşturmayı yürütenlerin vicdanına sesleniyorum. Bir an önce itfaiyeci kardeşlerimizi bırakın" dedi.

(Foto: DHA)

Başkan Özcan konuşmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in eşi Gülten Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Çoban'ın eşi Yasemin Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın eşi Tuğba Acar ve itfaiye personeline hizmet şeref belgesi verdi.