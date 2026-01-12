Mansur Yavaş’tan referandum kararı! Sorunu kabul etti

Ankara trafik (Foto: AA)

Trafik sorununa çözüm için toplu ulaşımı destekleyen yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Yavaş, "Elektrikli otobüsler almak suretiyle bundan sonra belli saatlerde eskisi gibi tercihli yollar yapmaya çalışacağız ve sadece bunu halka referandumla soracağız. Belediye otobüsleri, halk otobüsleri, minibüsler ve taksici esnafı kullanacak bu yolları sadece. İnsanları bu şekilde aracıyla şehre gelmemesi için, toplu ulaşımın kullanılması için birtakım teşvikler yapacağız. Bunları da beraber yapacağız." ifadelerini kullandı.