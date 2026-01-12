Mansur Yavaş’tan referandum kararı! Sorunu kabul etti
2019 yılından bu yana yönettiği Ankara’da ‘yol yaparsam trafik artar’ tezini savunarak yeni yol yapmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki trafik sorununun artık herkes tarafından görülür hale gelmesinin ardından kabul etmek zorunda kaldı. Trafik sorununun çözümü için vatandaşa danışacaklarını söyleyen Yavaş, kentte referandum yapılacağını duyurdu.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkent Ankara'da uzun zamandır vatandaşların dert yandığı trafik sorununu sonunda kabul etti. Bugüne kadar 'yol yaparsak trafik artar' tezini savunan Yavaş, Ankara'da trafik sorununun çözümü için vatandaşa danışacaklarını açıkladı.
REFERANDUM KARARI
Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın 23. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, trafik sorununun çözümü için toplu ulaşımı destekleyen yeni projeleri hayata geçireceklerini bunu da vatandaşa sorarak yapacaklarını söyledi. Yavaş, kentteki en büyük trafik sorununun AVM'lerin önünde yaşandığını belirtti.
Trafik sorununa çözüm için toplu ulaşımı destekleyen yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Yavaş, "Elektrikli otobüsler almak suretiyle bundan sonra belli saatlerde eskisi gibi tercihli yollar yapmaya çalışacağız ve sadece bunu halka referandumla soracağız. Belediye otobüsleri, halk otobüsleri, minibüsler ve taksici esnafı kullanacak bu yolları sadece. İnsanları bu şekilde aracıyla şehre gelmemesi için, toplu ulaşımın kullanılması için birtakım teşvikler yapacağız. Bunları da beraber yapacağız." ifadelerini kullandı.
"YOL YAPARSAM TRAFİK ARTAR"
CHP'li ABB Başkanı Yavaş, bugüne kadar yol yapmanın trafiği artıracağını belirterek belediye hizmetlerinde yol yapımını ikinci plana atarak başkentte trafiğin şu anki noktalara ulaşmasında büyük rol oynamıştı. 2019'dan bu yana görevde olan Yavaş, önceki açıklamalarında "Fazla yol yapmanın trafiği daha çok tıkadığını iddia ediyorum. Ben bunu ezbere iddia etmiyorum. Bakın bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ders olarak anlatılıyor. Buna Braess Paradoksu deniyor." ifadelerini kullanmıştı.
