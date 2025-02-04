Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yangın faciasında faturayı Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan'a kesti
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'inde yaşanan yangın faciası 85 milyonun yüreğini yaktı. Ölüm otelinde çıkan yangın sonrası ihmalkarlığı ortaya çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan faturayı Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan'a kesti.
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği otel yangınında ihmal iddialarının odağında olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan'ı görevden aldı.
Tahsin Arslan'ın görevden alınmasına, belediye ile otel arasındaki rapor oyununu ortaya çıkaran belgelerin basına sızdırılmasının neden olduğu öğrenildi.
"OTELE YANGIN DENETİMİ YAPMADIK" DEMİŞTİ
21 Ocak 2025'te Bolu Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Oteli'nde gece saatlerinde meydana gelen yangında 78 kişi feci şekilde can vermişti.
Yangının yaşandığı gün kameraların karşısına geçen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelin bulunduğu bölgenin mücavir alanlarının dışında olduğunu belirterek, Bolu Belediyesi tarafından Grand Kartal Otele yangın denetimi yapılmadığını iddia etmiş, otele en son 2007 yılında Bolu İtfaiyesi tarafından yangın denetimi yapıldığını söylemişti.
BELGELER ORTAYA ÇIKMIŞTI
CHP'li Tanju Özcan'ın bu açıklamalarının hemen ardından basına yansıyan belgeler Tanju Özcan'ı yalanlamıştı.
Basına yansıyan ilk belgeye göre Bolu İtfaiyesi'nin 2 Ocak 2025'te Grand Kartal Otel'in içerisinde bulunan bir restorana yangın uygunluk belgesi verdiği ortaya çıkmıştı.
Bir Gazeteci tarafından yayınlanan başka belgelere göre ise otelin 16 Aralık 2024'te Bolu İtfaiyesi tarafından yangın denetiminden geçirildiğini bu denetimlerde 8 asli kusur tespit edildiği ancak otelin ilgili başvuruyu geri çekip aynı gün restoran için yangın uygunluk başvurunda bulunduğu öğrenilmişti.
OTELİN MUHASEBE SORUMLUSU RAPOR OYUNUNU İTİRAF ETMİŞTİ
Yaşanan gelişmelerin ardından Tanju Özcan'ın dayısının oğlu olan Bolu İtfaiye Müdürü Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun ve otel yetkililerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi göz altına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan otelin muhasebe sorumlusu Kadir Özdemir savcılık ifadesinde, "İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı bağlı çalışan C. adlı kişiden öğrendim. Bunun üzerine yöneticim Ahmet Demir'e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim. Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine 'İptal dilekçesi verin' demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini verdik" diyerek otel ile belediye arasındaki rapor oyununu itiraf etmişti.
TANJU ÖZCAN FATURAYI O İSME KESTİ
Basına yansıyan belgelerin ardından zor durumda kalan Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, faturayı Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan'a kesti. Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan'ın Tanju Özcan tarafından görevden aldığı ortaya çıktı.
Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan'ın görevden alınmasına, belediye ile otel arasındaki rapor oyununu ortaya çıkaran ve Tanju Özcan'ı yalanlayan belgelerin basına sızdırılmasının neden olduğu öğrenildi.
SABAH'ın ulaştığı Tahsin Arslan, görevden alındığını doğruladı.
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