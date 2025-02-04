Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yangın faciasında faturayı Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan’a kesti

OTELİN MUHASEBE SORUMLUSU RAPOR OYUNUNU İTİRAF ETMİŞTİ



Yaşanan gelişmelerin ardından Tanju Özcan'ın dayısının oğlu olan Bolu İtfaiye Müdürü Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun ve otel yetkililerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi göz altına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan otelin muhasebe sorumlusu Kadir Özdemir savcılık ifadesinde, "İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı bağlı çalışan C. adlı kişiden öğrendim. Bunun üzerine yöneticim Ahmet Demir'e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim. Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine 'İptal dilekçesi verin' demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini verdik" diyerek otel ile belediye arasındaki rapor oyununu itiraf etmişti.