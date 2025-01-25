Bolu'daki yangın faciasına ilişkin Tanju Özcan'dan skandal itiraf: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
Bolu Kartalkaya'a bulunan kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası 78 kişiye mezar olmuştu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise yangın faciası öncesinde belediye tarafından tespit edilen oteldeki eksikliklerin neden bildirilmediğine dair katıldığı televizyon kanalında skandal bir açıklama yaptı. 'İtfaiye müdürü korkmuş olabilir' diyen Özcan, 'Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir.' dedi.
Bolu Kartalkaya'a bulunan kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Soruşturma çerçevesinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yeğeni ve itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alınmıştı.
OTEL YETKİLİLERİ DENETİMİN İPTALİ İÇİN BELEDİYEYE TEKRAR DİLEKÇE YAZMIŞTI
Yangın faciasının neden yaşandığına dair araştırmalar sürerken Bolu Belediyesi yetkililerinin otelde inceleme yaptığı ve otelde eksiklikler görüldüğü ortaya çıkmıştı. Ancak yangın yeterlilik belgesi oluşturulmadan Grand Kartal Otel'in yetkilileri denetimin iptali için belediyeye tekrar dilekçe yazmıştı.
RAPOR 1 HAFTADA DEĞİŞTİ: YETERLİDİR
Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu olan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in emriyle yangın denetimi iptal edilmiş ve sadece 1 hafta sonra facianın yaşandığı otel için yangına karşı yeterlidir raporu hazırlanmıştı.
RAPORDA ÖZCAN'IN KUZENİNİN İMZASI
Belgenin altında Tanju Özcan'ın kuzeni Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzası da yer alıyordu.
"İTFAİYE MÜDÜRÜ KORKMUŞ OLABİLİR"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, oteldeki eksikliklerin neden bildirilmediğine dair skandal bir açıklama yaptı.
Canlı yayında Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü'nün "söz konusu otelin yönetiminden korkmuş olabileceğini" söyleyen Özcan, şunları kaydetti:
"İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, 'Burası büyük bir işletme yarın beni karalıyorsun' diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir. Ben yangından sonra bu başvuruları öğrendim. Daha öncesinde bu başvuruların yapıldığını, itfaiyemizin oraya gittiğini, sonra başvuru sahibinin geri çektiğini ancak yangından sonra, hatta Sayın Bakan'ın açıklamalarından sonra öğrendim."
Programda Özcan'ın "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir." ifadesine Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, tepki gösterdi.
Enginyurt, "Adamın korkusu yüzünden 78 kişi öldü yani. Vicdan mı bu şimdi? Adam korktuğu için 78 can gitti. Biz Mehmet Nuri Ersoy istifa etsin derken… Bir adamın korkusu yüzünden, bir adamın o denetimi bildirmesi gerekirken, yazık günah, 78 insan ölmüş. Yani korkulur mu... Allah'tan korkulur, kuldan korkulur mu?" diye konuştu.