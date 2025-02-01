Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bir yalanı daha patladı! Kartalkaya’daki ihmalkarlığı ortaya çıkmıştı

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

BAKANLIK 1.5 YILDA 7 KEZ UYARMIŞ

Ayrıca; Bir tesisin turizm işletme belgesi alabilmesi için öncelik şart işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması. Bu ruhsat, yangın yeterlilik raporu dahil olmak üzere farklı kriterlerin incelenmesi sonrasında belediyeler ya da İl Özel İdaresi tarafından verilmekte.

Bu zorunluluğa rağmen Turizm İşletme Belgesi almayan tesislere karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından;

21.07.2023 - 31.05.2024 - 07.06.2024 tarihlerinde 81 il valiliğine ve belediyelere 27.06.2024 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemeye yetkili tüm idarelere (Belediye mücavir alanlarında belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare) 22.11.2024 tarihinde 81 il valiliğine ve belediyelere bildirim yapılmıştır.

27.01.2025 ve 29.01.2025 tarihinde de iki ayrı yazı ile birlikte aynı hususlar bir kez daha hatırlatılmış.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Valilik ve belediyelere, 2023 yılının temmuz ayından bu yana 7 farklı yazıyla "turizm işletme belgesi olmayan tesislerin kapatılmasına dair" bildirim yapıldığı görüldü.