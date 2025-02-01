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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bir yalanı daha patladı! Kartalkaya'daki ihmalkarlığı ortaya çıkmıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 13:16 Güncelleme: 01.02.2025 13:16
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bir yalanı daha patladı! Kartalkaya’daki ihmalkarlığı ortaya çıkmıştı

Kış turizmi merkezlerinden Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'indeki yangın sonrası sonrası ihmalkarlığı ortaya çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan algı operasyonuna başvurdu. Özcan, Turizm Bakanlığını 81 İl Valiliğine sıkça gönderdiği bir 'bildirim' üzerinden hedef aldı. Özcan, söz konusu yazının; Kartalkaya faciasından sonra yapıldığı yalanını ortaya attı. Bakanlığın ise söz konusu bildirimi 2023 yılının temmuz ayından bu yana 7 farklı yazıyla yaptığı ortaya çıktı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kartalkaya faciasından sonra Turizm Bakanlığını hedef gösterme çabaları dikkat çekerken son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir algı operasyonu da ortaya çıkan gerçekle patladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan (AA)Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan (AA)

TANJU ÖZCAN'IN YALANI ORTAYA ÇIKTI

Tanju Özcan sosyal medya hesabından "Turizm Bakanlığı Kartalkaya faciasından hemen sonra "İVEDİ" başlıklı yazıyı tüm valiliklere gönderdi. Hani bakanlık "Sütten çıkmış ak kaşık"dı. Bu yazı ile tüm denetim sorumluluğunun Turizm Bakanlığı'na ait olduğu "itiraf ediliyor. Sizi defalarca uyardık, gerçekler birgün ortaya çıkar dedik. Sağa sola çamur atacağınıza bu yazıyı 6 ay önce yazsaydınız belki de bu facia hiç yaşanmamış olurdu." yalanını attı.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 5. maddesine göre; Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren altı ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur. Bu belgeyi yasal süresinde almayan konaklama tesisleri faaliyetini sürdüremez.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

BAKANLIK 1.5 YILDA 7 KEZ UYARMIŞ

Ayrıca; Bir tesisin turizm işletme belgesi alabilmesi için öncelik şart işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması. Bu ruhsat, yangın yeterlilik raporu dahil olmak üzere farklı kriterlerin incelenmesi sonrasında belediyeler ya da İl Özel İdaresi tarafından verilmekte.

Bu zorunluluğa rağmen Turizm İşletme Belgesi almayan tesislere karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından;

21.07.2023 - 31.05.2024 - 07.06.2024 tarihlerinde 81 il valiliğine ve belediyelere 27.06.2024 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemeye yetkili tüm idarelere (Belediye mücavir alanlarında belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare) 22.11.2024 tarihinde 81 il valiliğine ve belediyelere bildirim yapılmıştır.

27.01.2025 ve 29.01.2025 tarihinde de iki ayrı yazı ile birlikte aynı hususlar bir kez daha hatırlatılmış.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Valilik ve belediyelere, 2023 yılının temmuz ayından bu yana 7 farklı yazıyla "turizm işletme belgesi olmayan tesislerin kapatılmasına dair" bildirim yapıldığı görüldü.

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