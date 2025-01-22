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CHP'li Bolu Belediyesi'nin yanan otele 19 gün önce "yeterlilik belgesi" verdiği ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 13:04 Güncelleme: 22.01.2025 13:30
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CHP’li Bolu Belediyesi’nin yanan otele 19 gün önce yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı

Kış turizmi merkezlerinden Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'inde meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangının altından CHP ihmali çıktı. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan “Kartalkaya yetki alanım değil' açıklamasının ardından Bolu Belediyesi’nin yangından 19 günce yanan otelin restoranına 'yangın yeterlilik belgesi' verdiği ortaya çıktı.

Bolu'nun kış turizmi bölgesi Kartalkaya'da bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde, dün sabaha karşı saat 03.21'de yangın çıktı.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA) Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

Yangın, mimari yapısı ağırlıklı olarak ahşap olan otelde hızla yayıldı. Alevler kısa sürede dış cepheyi sararken içeride de yoğun bir duman oluştu. Yangında 76 kişi hayatını kaybederken, yangında CHP'li Bolu Belediyesi'nin ihmali olduğu ortaya çıktı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan (AA)CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan (AA)

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangından sadece birkaç saat sonra kameraların karşısına geçip "Belediyenin sorumluluğu yok, tüm yetki bakanlıkta" diyerek sorumluluğu üstünden atmaya çalıştı. Ardından 2007 tarihli Bolu Belediyesi'nin yanan otele verdiği yangın yeterlilik belgesinin ortaya çıkması sonrasında da Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a hakaret içeren ifadelerle yangın bölgesinin belediye kontrolünde olmadığını iddia ederek, Bolu Belediyesi İtfaiyesi'nin Kartalkaya Bölgesi'nde yetkili olmadığını söyledi.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)

Tanju Özcan'ın başkanlığını yaptığı Bolu Belediyesi'nin yangından birkaç gün önce Kartalkaya Bölgesi'ndeki bir tesis için yangın yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı. Üstelik belgenin altındaki imza da itfaiye müdürlüğünün de bağlı olduğu, Tanju Özcan'ın dayı oğlu Sedat Gülener'e ait.

Bolu Belediyesi''nin yanan otelin restoranı için verdiği belge (AHABER)Bolu Belediyesi''nin yanan otelin restoranı için verdiği belge (AHABER)

Bolu Belediyesi Başkanlığı İtfaiye müdürlüğü tarafından oluşturulan belge, bir firmanın 24 Aralık 2024 tarihli başvurusuna cevaben hazırlanmış. Belgede, Kartalkaya Bölgesi'nde açılmak istenen bir restoran için itfaiyenin onay verdiği görüldü.

Başvurusu Bolu Belediyesi İtfaiyesi tarafından onaylanan firmanın adresi kayıtlarda "Grand Kartal Otel No.2/1 Gökpınar Yaylası yolu Kartalkaya Bolu" olarak görüldü.

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