Cevdet Yılmaz’dan Terörsüz Türkiye ve Özgür Suriye mesajı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (AA)

"Terör demokrasinin de, kalkınmanın da düşmanıdır." diyen Yılmaz, "Terörün olmadığı bir ortam ise demokrasiye de, kalkınmaya da güç verir. Terör varsa bir ortamda siz seyahat etme özgürlüğünüzü kullanamazsınız, düşüncelerinizi ifade etme özgürlüğünüzü kullanamazsınız, girişimcilik özgürlüğünüzü kullanamazsınız, yatırım ortamı gelişmez. Dolayısıyla, terörsüz bir Türkiye aynı zamanda daha hızlı kalkınan, demokratik standartlarını daha hızlı yükselten bir Türkiye demek. Biz artık terörün gündemden çıkmasını istiyoruz. Terörün hiçbir siyasi parti üzerinde, hiçbir siyasi grup üzerinde gölgesinin devam etmesini istemiyoruz. Aslında terör olduğu sürece demokratik siyaset de olmaz. Elbette demokrasilerde çok partiler olacaktır, çok partili sistem zaten demokrasi. Farklı görüşler, farklı fikirler olacaktır, ama terörün gölgesinde siyaset olmamalı. Hiçbir parti, hiçbir grup hem ben demokratik siyaset yapıyorum deyip hem de terörle iç içe veya dirsek teması içinde olamaz. Dolayısıyla, terörün ortadan kalktığı, demokratik siyasetin güçlendiği bir ortamda Türkiye kardeşliğini, huzurunu daha da pekiştirecektir. Burada gördüğümüz kadarıyla Meclis çerçevesinde bir diyalog başlamış durumda bu da çok doğru bir yaklaşım. Çünkü şu an ki Meclis'imiz Cumhuriyet tarihimizin temsil gücü en yüksek Meclislerinden bir tanesi, belki de en yükseği. Çünkü çok sayıda parti seçimle geldi ve her birinin belli sayıda milletvekili var. Seçmenin yüzde 95'inden fazlası yanlış hatırlamıyorsam temsil ediliyor şu an ki Meclis'imizde, yani çok geniş bir temsil tabanına sahip bir Meclis'imiz var. Meclis dışı kalmış bazı küçük partiler de var, ama yüzde 95'i seçmenin yansımış durumda. Dolayısıyla, Meclis çerçevesinde yapılacak istişareler, değerlendirmeler çok kıymetli hem Cumhur İttifakı hem de diğer muhalefet partileri tarafından yapılacak değerlendirmeler bunları bu süreci hep birlikte takip edeceğiz." şeklinde konuştu.