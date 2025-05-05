Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu'ndan yürek yakan paylaşım

Türk sinemasının efsane isimlerinden, zarafeti ve güzelliğiyle hafızalara kazınan Filiz Akın, 21 Mart gecesi hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan bu kayıp sonrası, usta oyuncu vasiyeti gereği sessiz sedasız toprağa verildi. Akın'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ise annesinin vefatının ardından sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu.