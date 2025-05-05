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Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu'ndan yürek yakan paylaşım

Türk sinemasının efsane isimlerinden, zarafeti ve güzelliğiyle hafızalara kazınan Filiz Akın, 21 Mart gecesi hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan bu kayıp sonrası, usta oyuncu vasiyeti gereği sessiz sedasız toprağa verildi. Akın'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ise annesinin vefatının ardından sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 11:04
Filiz Akın’ın oğlu İlker İnanoğlu’ndan yürek yakan paylaşım

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası'ndan biri olarak kabul edilen Filiz Akın bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 21 Mart gecesi hayata gözlerini yumdu.

Filiz Akın’ın oğlu İlker İnanoğlu’ndan yürek yakan paylaşım

Zarafeti, oyunculuğu ve duruşuyla Yeşilçam'a damga vuran Akın, vasiyeti üzerine sadece yakın çevresinin katılımıyla sessiz sedasız toprağa verildi.

Filiz Akın’ın oğlu İlker İnanoğlu’ndan yürek yakan paylaşım

ANNE ÖZLEMİ DİNMİYOR

Usta oyuncunun vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yaratırken, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu'ndan gelen paylaşım yürekleri burktu.

Filiz Akın’ın oğlu İlker İnanoğlu’ndan yürek yakan paylaşım

82 yaşında hayatını kaybeden Akın'ın bir dönem Yumurcak serisinde beraber rol aldığı oğlu İlker İnanoğlu, Instagram hesabından annesinin oynadığı filmden bir kareyi yayınlayarak ''Canım annem çok özledim seni'' notunu düştü.

Filiz Akın’ın oğlu İlker İnanoğlu’ndan yürek yakan paylaşım

İşte o paylaşımlar...

Filiz Akın’ın oğlu İlker İnanoğlu’ndan yürek yakan paylaşım

İşte o paylaşımlar...