Sosyal yardım alana 12.29’luk zam! Miktarlar değişti: Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı...

2025 yılı Temmuz zammı için geri sayım sürerken Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı Nisan ayı enflasyon verileri milyonlarca memur ve emekli için kritik bir eşiği geride bıraktı. İlk dört aylık enflasyon farkının yüzde 6,94 olarak açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artışı yüzde 12,29 seviyesine ulaştı. Gözler şimdi Mayıs ve Haziran ayı verilerine çevrilmişken zam oranı sosyal destek ödemelerine de doğrudan yansıdı.