Sosyal yardım alana 12.29'luk zam! Miktarlar değişti: Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı...
Türkiye'de milyonlarca memur ve sosyal yardım alan vatandaş için Temmuz ayı yaklaştıkça gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK'in bugün açıkladığı Nisan ayı verisiyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde 6,94 oldu. Bu fark Temmuz ayında yapılacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birleşince memurların ve memur emeklilerinin maaş artışı şimdiden yüzde 12,29'a ulaştı. Ancak tablo yalnızca memurları ilgilendirmiyor. Sosyal yardım kalemlerinde de dikkat çeken artışlar yaşanacak.
Giriş Tarihi: 05.05.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 11:33