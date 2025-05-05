Viral Galeri Viral Liste Sosyal yardım alana 12.29'luk zam! Miktarlar değişti: Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı...

Sosyal yardım alana 12.29'luk zam! Miktarlar değişti: Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı...

Türkiye'de milyonlarca memur ve sosyal yardım alan vatandaş için Temmuz ayı yaklaştıkça gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK'in bugün açıkladığı Nisan ayı verisiyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde 6,94 oldu. Bu fark Temmuz ayında yapılacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birleşince memurların ve memur emeklilerinin maaş artışı şimdiden yüzde 12,29'a ulaştı. Ancak tablo yalnızca memurları ilgilendirmiyor. Sosyal yardım kalemlerinde de dikkat çeken artışlar yaşanacak.

Giriş Tarihi: 05.05.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 11:33
Sosyal yardım alana 12.29’luk zam! Miktarlar değişti: Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı...

2025 yılı Temmuz zammı için geri sayım sürerken Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı Nisan ayı enflasyon verileri milyonlarca memur ve emekli için kritik bir eşiği geride bıraktı. İlk dört aylık enflasyon farkının yüzde 6,94 olarak açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artışı yüzde 12,29 seviyesine ulaştı. Gözler şimdi Mayıs ve Haziran ayı verilerine çevrilmişken zam oranı sosyal destek ödemelerine de doğrudan yansıdı.

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Sosyal yardım alana 12.29’luk zam! Miktarlar değişti: Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı...

65 Yaş Aylığı 5.237 TL'ye Yükseliyor

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı mevcutta 4.664 TL seviyesindeydi. Ancak dört aylık enflasyon farkına göre yapılan hesaplamalar bu tutarın Temmuz itibarıyla 5.237 TL'ye yükseleceğini gösteriyor. Nihai artış oranı kalan iki ayın verileriyle netleşecek.

Sosyal yardım alana 12.29’luk zam! Miktarlar değişti: Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı...

Evde Bakım Aylığı 11.369 TL'ye Çıkacak

Engelli veya yaşlı bireylerin bakımını üstlenen vatandaşlara sağlanan evde bakım desteği de zamlardan nasibini aldı. Halen 10.125 TL olarak ödenen evde bakım maaşı dört aylık enflasyon artışı dikkate alındığında 11.369 TL'ye yükselecek. Artışın mayıs ve haziran verileriyle daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

Sosyal yardım alana 12.29’luk zam! Miktarlar değişti: Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı...

Engelli Aylıklarında Yeni Rakamlar

Yüzde 40 ila 69 arasında engeli olan vatandaşlara ödenen engelli aylığı mevcutta 3.723 TL düzeyindeyken, yeni zam oranıyla birlikte 4.180 TL'ye çıkacak.

Sosyal yardım alana 12.29’luk zam! Miktarlar değişti: Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı...

Ağır engelli sayılan yani yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara yapılan ödeme ise 5.585 TL'den 6.271 TL'ye yükselecek.

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