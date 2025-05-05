Akaryakıtta indirim sinyali: Petrol fiyatları dip yaptı! 1 LT benzin, motorin ve LPG ne kadar olacak? %3'ün üzerinde...

Öte yandan Goldman Sachs, Brent için 2025 ve 2026 yılı ortalama fiyat beklentilerini sırasıyla 60 dolar ve 56 dolar olarak güncelledi. Önceki tahminler 63 ve 58 dolardı. Batı Teksas petrolü için de benzer bir düzeltmeye giden banka, 2025 yılı kalan aylarında ortalama fiyatın 56 dolar/varil olmasını bekliyor. 2026 için öngörü ise 52 dolar/varil. Bu rakamlar daha önce sırasıyla 59 ve 55 dolar olarak açıklanmıştı.