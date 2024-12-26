DEM heyeti İmralı’ya gidiyor! Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder teröristbaşı Öcalan ile görüşecek

DEM Parti'nin İmralı başvurusuna yanıt geldi. Görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşmesi bekleniyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için geçen haftalarda başvuruda bulunmuşlardı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son açıklamasında talebi değerlendirdiklerini belirtmiş, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından görüşmenin gerçekleşebileceği mesajı vermişti.

Teröristbaşı Öcalan (AA)

Sabah'ın haberine göre DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verildiği ve görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşeceği öğrenildi. Hava koşullarının uygun olmaması halinde ise başka bir tarih gündeme gelebilecek.

DEM Parti'den, İmralı'ya gidecek heyette yer alacak isimler de belli oldu. DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan görüşmeyi gerçekleştirecek.