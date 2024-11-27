Başkan Erdoğan’dan 10. Dünya Helal Zirvesi’nde flaş mesajlar: Ülkemizi küresel üretim üssü yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. İİT üyesi ülkelerin tamamını enstitüye üye olmaya, böylece helal belgelendirmedeki ayrılıkları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.



Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 10. Dünya Helal Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, zirvenin ve Helal Expo 2024 organizasyonunun, ülkeler ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, helal belgeli ürün ve hizmetlerin temiz, sağlıklı ve dini hassasiyetleri gözeten nitelikte olmasının, kapasitesi 5 trilyon doları aşan bu pazarın daha da büyümesini sağladığını belirtti.



Bu yıl 110'dan fazla ülkeden 1100'den fazla firma ve 50 bin civarında ziyaretçiyi ağırlayan Dünya Helal Zirvesi'nin, küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edildiğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "'Helal başarının 10 yılı, vizyonu birleştirme, geleceği şekillendirme' temalı zirve boyunca yapılacak münazaraların, sektördeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Zirve zemininde düzenlenecek iş forumları ise katılımcı şirketler arasında yeni ortaklıkların kurulmasına, yeni yatırımların gerçekleşmesine öncülük edecektir. Üç kıtanın kalbi konumundaki ülkemizi küresel bir üretim üssü haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yerli, yabancı sermaye ayrımı yapmadan, Türk ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için çalışan herkese destek olmayı görev biliyoruz. Ülkemize kazandırdığımız helal akreditasyon kurumuyla bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Ayrıca gıda güvenliği konusunda çeşitli düzenlemeler yaparak tüketicinin sağlığını korumaya yönelik kritik adımlar attık."



"BELGELEME VE STANDARTLAŞMA ÇOK MÜHİM"

Başkan Erdoğan, sağlık risklerini azaltmak ve toplumun güvenli gıda tüketimini sağlamak için uluslararası gıda güvenliği standartlarına uygun düzenledikleri Türk Gıda Kodeksi'ni titizlikle uyguladıklarını dile getirdi.



Diğer taraftan sayısını arttırdıkları kontrol laboratuvarlarıyla gıda numunelerini, kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziko-kimyasal açıdan sıkı bir denetimden geçirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: "Gerek tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere erişiminin temini, gerekse helal ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımının kolaylaştırılması için belgeleme ve standartlaşma çok mühimdir. Bu sebeple 2010 yılında faaliyete geçen İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını enstitüye üye olmaya, böylece helal belgelendirmedeki ayrılıkları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya bir kez daha davet ediyorum. Temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdaya duyulan ihtiyacın her zamankinden daha çok hissedildiği bir dönemde düzenlenen bu organizasyona öncülük eden kurumlarımızı tebrik ediyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum."

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