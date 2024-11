Başkan Erdoğan G 20 liderler Zirvesi sonrası net mesaj! "BM Güvenlik Konseyi'nde reform olmalı"

Başkan Erdoğan G-20 liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

En faza insani yardım bulunan ülkeyiz. İsrail saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatıyoruz.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE REFORM OLMALI

Dünya 5'ten büyüktür. BM Güvenlik Konseyi'nde reform olmalı. İsrail savaş suçu işliyor. Gazze'de 2 milyon kişi gıda ve suya erişemiyor. Batı'nın desteğiyle İsrail devleti terör estiriyor .

Bizim sorunumuz katliamla ve katliamcılarladır. Bizim sorunumuz masum kanı dökenlerledir. Coğrafyamızı kaosa ve istikrarsızlığa sürükleyenlerledir.

BU VAHŞETE SESSİZ KALANLARI TARİH AFFETMEYECEK

Bunu sadece biz değil, Birleşmiş Milletler ve birçok kuruluşta söylüyor. Ağır bombardıman altında bir kap yemeğe, bir yudum suya ulaşmak için canlarını tehlikeye atan çocukların dramlarını hepimiz 14 aydır yüreğimiz parçalanarak takip ediyoruz. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 50 bin Filistinlinin %70'inden fazlası kadın ve çocuktur. Lübnan'da katledilenlerin önemli kısmı da masum sivillerdir. Batılı güçlerin desteğiyle İsrail'in bölgemizde estirdiği devlet terörünün insani maliyeti her geçen gün artmaktadır. Her ne sebeple olursa olsun bu zulme dozu giderek artan bu vahşete sessiz kalanları tarih affetmeyecektir. Türkiye olarak Gazze'deki soykırımın, Batı şeria ve Lübnan'daki katliamın sona ermesi için acil ve kalıcı ateşkes ihtiyacını her fırsatta dile getiriyoruz.

"İSRAİL'E ZORLAYICI TEDBİRLER ŞART"

Başkan Erdoğan: Gazze halkına 14 aydır reva görülen soykırımın cezasız bırakılmaması için müdahil olma kararı aldık.

"Bölgemizdeki çatışmalar ve krizler çözüme kavuştukça Türk ekonomisindeki iyileşme daha da hızlanacak, Türkiye, hedeflerine doğru koşar adımlarla gidecektir"

TRUMP'A ÇAĞRI

Yeni ABD yönetimi barış yolunda daha cesur olmalı

Ayrıntılar geliyor....