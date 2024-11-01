Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 88 düzensiz göçmen can sallarına bindirilerek Türk karasularında itildi. Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi görevlendirildi.
Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 3 can salı olduğu belirlendi.
Aralarında 38 çocuğun bulunduğu 88 düzensiz göçmen kurtarıldı.