MHP lideri Bahçeli’den tarihi Öcalan çağrısı: DEM Parti artık frene basmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK'lı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye gelerek konuşma yapmasına yönelik çağrı Türk siyasetinde büyük bir şaşkınlık yarattı.

"TERÖRÜN BİTTİĞİNİ VE ÖRGÜTÜN TASFİYE EDİLDİĞİNİ İLAN ETSİN"

Devlet Bahçeli, geçen haftaki grup konuşmasındaki "Türkiye'ye getirilirken, 'her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" sözlerini anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu çağrımın iç yüzünü henüz anlamayan, anlasa bile işine gelmediğinden saptırmaya çalışanlar çok sayıdadır. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir. 'Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz' diyenlere de sesleniyorum, şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne de Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız, vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız. Türkiye ve Türk milleti için her fedakarlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız, tarih huzurunda diyorum ki yeminliyiz. 'Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat, Yeni Türkiye' temelinde bagajları boşaltalım ve milli ülküleri hep birlikte yakalayalım.

TARİHİ AÇIKLAMALAR NASIL YANKI BULDU?

Bahçeli'nin açıklamalarının yankıları sürerken SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, hem Başkan Erdoğan'ın hem de MHP Lideri Bahçeli'nin elini taşın altına koyarak terörün sona ermesi için tarihi açıklamalar yaptığını vurguladı.

İşte Yavuz Donat'ın köşe yazısında öne çıkanlar:

Günlerdir bölgedeyim. Bahçeli'nin DEM Parti'ye uzattığı elin Güneydoğu'daki yankılarını yazdım. Bugün Türk siyasetinde tarihi bir gün yaşandı.

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP Lideri Bahçeli elini taşın altına koyarak terörün sona ermesi için tarihi açıklamalar yaptı.

"İNŞALLAH BİRİLERİ SABOTE ETMEZ"

Özgür Özel de bu açıklamalara destek verdi. DEM Parti'den gelen ilk yorumlar olumluydu. Bu açıklamalar, huzura susamış Batman'da memnuniyet uyandırdı.

İsrail'in bölgesel bir savaş için bütün Ortadoğu'yu tahrik ettiği bugünlerde artık bütün enerjimizi ülkemizin sınır güvenliğine vermeliyiz.

Erdoğan ve Bahçeli'nin attığı bu adımları inşallah birileri yine sabote etmez. Bu tarihi fırsatı kaçırmayalım.

"DEM PARTİ ARTIK FRENE BASMALI"

Bahçeli'nin sözleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımı... Özgür Özel'in desteği... Türkiye'nin ve özellikle de bu bölgenin huzuru, istikrarı, barışı için çok önemli bir adım.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeni bir dönemi başlatıp takipçisi olacağından eminiz.

Muhalefetin desteklemesi lazım... Konu barış ve istikrar ise buna muhalefet yapılmaz.

DEM, artık Türkiye'nin siyasi partisi olduğunu idrak etmeli.

DEM Parti bazı konularda artık frene basmalı.

Eylemlerine son vermeli ve söylemlerine de dikkat etmeli.

Huzurun değerini bilelim... Annelerin gözyaşlarını silelim... İntikam siyaseti bitsin.